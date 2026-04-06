Doanh số Mitsubishi Xforce khởi đầu ấn tượng đầu năm 2026

Kết thúc năm 2025, Xforce đạt doanh số 15.254 xe, đứng thứ hai trong phân khúc SUV B, ghi dấu ấn mạnh mẽ trên thị trường nội địa. Tiếp nối thành công này, đầu năm 2026, mẫu xe gầm cao nhà Mitsubishi tiếp tục thể hiện sức hút vượt trội.

Riêng trong tháng 1/2026, Xforce đạt doanh số 1.666 xe, lọt vào top 4 mẫu xe động cơ đốt trong bán chạy nhất tháng. Mặc dù tháng 2 có tới 10 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, Xforce vẫn ghi nhận 545 xe đến tay khách hàng, nâng tổng doanh số cộng dồn hai tháng đầu năm lên 2.211 xe.

Sức hấp dẫn của Xforce không chỉ đến từ thiết kế và trang bị, mà còn được hỗ trợ bởi các chương trình ưu đãi từ Mitsubishi. Trong tháng 1, hãng triển khai ưu đãi 100% phí trước bạ cho phiên bản GLX và Ultimate, trong khi phiên bản Premium nhận ưu đãi 50%. Tháng 2, ưu đãi phí trước bạ 50% được duy trì cho toàn bộ các phiên bản, góp phần thúc đẩy doanh số.

Ngoại hình mạnh mẽ, đậm chất SUV là một trong những điểm cộng nổi bật của Xforce. Xe sở hữu lưới tản nhiệt hình thang lớn, cụm đèn trước T-shape, la-zăng 18 inch cá tính cùng các đường nét góc cạnh vuông vức. Khoảng sáng gầm 222 mm giúp xe vượt địa hình dễ dàng. Nội thất rộng rãi, thiết kế thể thao, trang bị màn hình kỹ thuật số 8 inch cùng màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây. Hàng ghế sau thoáng, đi kèm tiện nghi gồm điều hòa 2 vùng, hệ thống âm thanh Yamaha 8 loa, sạc không dây và nhiều vị trí lưu trữ tiện lợi.

Về hiệu suất, Xforce được trang bị động cơ xăng 1.5L 4 xi-lanh, sản sinh công suất 104 PS và mô-men xoắn 141 Nm, kết hợp hộp số CVT và dẫn động cầu trước. Xe còn hỗ trợ 4 chế độ lái: đường trường, đường ngập nước, đường sỏi đá và bùn lầy, cùng khoảng sáng gầm 222 mm, góc tiếp cận 21° và góc thoát 30,5°, giúp vận hành tự tin trên nhiều dạng địa hình.

Trang bị an toàn trên Xforce được chú trọng với hệ thống ADAS tiên tiến, bao gồm: ga tự động thích ứng, cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước, đèn pha thông minh, cảnh báo xe phía trước khởi hành, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảm biến lùi, camera lùi và cảm biến áp suất lốp. Những tính năng này đảm bảo sự an tâm tối đa cho cả người lái và hành khách.