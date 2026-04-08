Các điểm nổi bật của dòng SUV Kia Sportage giá từ 819 triệu đồng

Kia Sportage hiện cung cấp đa dạng các phiên bản, giá niêm yết dao động từ 819-939 triệu đồng. Đây là dòng xe thể thao đa dụng (SUV) đáng lựa chọn hiện nay trên thị trường. Mặc dù không tránh khỏi những hạn chế, nhưng Sportage cũng có tỏ ra có nhiêu ưu điểm khi so sánh với các đối thủ.

Về ngoại thất

Kia Sportage 2026 ghi dấu ấn với hai phong cách thiết kế ngoại thất riêng biệt, đáp ứng đa dạng nhu cầu: bản Sportage mang vẻ hiện đại, cá tính dành cho khách hàng đô thị, trong khi Sportage X-Line nổi bật với diện mạo mạnh mẽ, đậm chất khám phá, phù hợp người yêu thích thể thao và trải nghiệm.

Xe sở hữu bảng màu 8 lựa chọn phong phú, giúp người dùng dễ dàng cá nhân hóa theo gu thẩm mỹ. Đi cùng là loạt trang bị hiện đại như đèn Full LED Projector thích ứng thông minh, cốp điện, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, gương chiếu hậu chỉnh/gập điện, mang lại trải nghiệm tiện nghi và cao cấp.

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt “Tiger Nose” (mũi hổ) tràn viền cấu trúc đa tầng độc đáo, kết hợp cụm đèn LED Projector và dải đèn định vị boomerang tạo nên diện mạo sắc sảo, dễ nhận diện. Bộ mâm hợp kim 19 inch thiết kế dạng xoáy cùng gương chiếu hậu 2 tông màu tăng thêm vẻ thể thao, hiện đại.

Đuôi xe hoàn thiện tổng thể bằng cụm đèn hậu Full LED vuốt nhọn đầy cá tính, cánh gió thể thao và cốp điện tiện lợi, giúp Sportage 2026 trở thành mẫu CUV nổi bật về thiết kế, giàu công nghệ và tối ưu trải nghiệm người dùng.

Về nội thất

Nhờ kích thước tổng thể vượt trội, khoang nội thất Kia Sportage mang lại không gian rộng rãi, thoải mái, đặc biệt lý tưởng cho gia đình. Thiết kế bên trong là sự kết hợp hài hòa giữa thẩm mỹ hiện đại và công nghệ cao cấp, tạo nên trải nghiệm tiện nghi và sang trọng cho người dùng.

Nội thất nổi bật với chất liệu da cao cấp cùng hai tông màu Đen – Saturn Black và Nâu – Sequoia Brown, kết hợp cụm màn hình kép 12.3 inch liền mạch (Full LCD và AVN) tạo nên không gian lái hiện đại, trực quan. Hệ thống âm thanh 8 loa Harman Kardon mang đến trải nghiệm giải trí đẳng cấp, trong khi ghế lái chỉnh điện 10 hướng, nhớ vị trí, cùng tính năng sưởi và làm mát hàng ghế trước nâng cao tối đa sự thoải mái.

Xe được trang bị hàng loạt tiện nghi cao cấp như cần số điện tử dạng núm xoay, gương chống chói, đèn viền nội thất, sạc không dây, chìa khóa thông minh khởi động và điều hòa từ xa, cùng điều hòa tự động 2 vùng linh hoạt. Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama giúp không gian thêm thoáng đãng, thời thượng.

Hàng ghế sau rộng rãi, có thể gập 60:40 linh hoạt, kết hợp khoang hành lý dung tích 543L, mang đến khả năng sử dụng linh hoạt và tiện dụng tối đa. Tổng thể, Sportage ghi điểm với không gian rộng, tiện nghi vượt trội và công nghệ hiện đại hàng đầu phân khúc.

Về động cơ và an toàn

Kia Sportage 2026 nổi bật với gói an toàn chủ động ADAS cao cấp, mang đến khả năng bảo vệ toàn diện và hỗ trợ lái tối ưu. Xe được trang bị hàng loạt công nghệ hiện đại như camera 360 độ (SVM), hiển thị điểm mù BVM, cảnh báo & tránh va chạm điểm mù BCAA, hỗ trợ giữ làn LKA, hỗ trợ theo làn LFA, cảnh báo va chạm trước FCA và điều khiển hành trình thông minh SCC, giúp người lái tự tin, an toàn hơn trong mọi tình huống.

Song song, Sportage vẫn đảm bảo an toàn tiêu chuẩn đầy đủ với 6 túi khí, ABS, ESP, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, cảm biến trước/sau và cảm biến áp suất lốp, nâng cao khả năng kiểm soát và phòng ngừa rủi ro.

Về vận hành, xe phát triển trên nền tảng N3 thế hệ mới, kết hợp động cơ Smartstream với 3 tùy chọn mạnh mẽ và linh hoạt: 1.6L Turbo (177 mã lực, DCT 7 cấp) cho cảm giác lái thể thao, bứt tốc ấn tượng; Diesel 2.0L (183 mã lực, 416 Nm, AT 8 cấp) nổi bật với sức kéo mạnh mẽ, chinh phục địa hình; Xăng 2.0L (154 mã lực, AT 6 cấp) vận hành ổn định, tiết kiệm nhiên liệu.

Kết hợp 4 chế độ lái Eco/Normal/Sport/Smart và hệ dẫn động AWD (trên bản 1.6L Turbo), Sportage 2026 mang lại trải nghiệm lái linh hoạt, mạnh mẽ và tối ưu hiệu suất trên mọi cung đường.

Đánh giá chung

Kia Sportage ghi điểm nhờ thiết kế thể thao, mạnh mẽ và hiện đại, nội thất rộng rãi hàng đầu phân khúc đi kèm loạt công nghệ tiện nghi phong phú, động cơ vận hành êm ái với cả tùy chọn xăng và dầu linh hoạt, cùng hệ thống an toàn tiên tiến. Hệ thống treo của Sportage thiên về thể thao nên hơi cứng và chưa có bản hybrid.

Nhưng về kích thước, Sportage vẫn nổi bật khi so với Mazda CX-5 và Honda CR-V nhờ kích thước tổng thể và trục cơ sở vượt trội, trở thành một trong những mẫu SUV/CUV hạng C rộng rãi nhất. Kia Sportage đồng thời cũng sở hữu khả năng vận hành cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Tucson, đặc biệt với lợi thế tùy chọn động cơ diesel cho hiệu suất mạnh mẽ và khác biệt trong phân khúc.