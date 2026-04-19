Loạt Kia Sportage đáng tham khảo trên chợ xe cũ

Thị trường xe cũ thời gian gần đây ghi nhận nhiều tin rao bán Kia Sportage với mức giá trải rộng, mang lại không ít lựa chọn đáng cân nhắc cho người mua xe gầm cao hạng C. Chỉ cần lướt qua một số nền tảng mua bán, có thể thấy các phiên bản Sportage đời 2022 - 2024 đang được chào bán từ khoảng 780 triệu đến gần 1 tỷ đồng, tùy phiên bản, động cơ và tình trạng sử dụng.

Ở nhóm giá cao nhất, những chiếc Sportage Signature X-Line 1.6T AWD đời 2024 đang được rao khoảng 950 triệu đồng. Xe thường có odo quanh 20.000 - 30.000Km, trang bị động cơ tăng áp 1.6L cùng hệ dẫn động 4 bánh. Người bán thường mô tả xe “không đâm đụng, không ngập nước”, nội ngoại thất còn mới, kèm theo lịch sử bảo dưỡng tương đối rõ ràng. Đây là lựa chọn dành cho người muốn trải nghiệm gần như xe mới nhưng tiết kiệm được một khoản so với giá lăn bánh ban đầu.

Ở tầm giá dễ tiếp cận hơn, các bản Signature 2.0G đời 2023 xuất hiện khá nhiều với mức giá khoảng 850 - 870 triệu đồng. Những chiếc xe này thường chạy từ 28.000 đến gần 40.000Km. Một số tin rao nhấn mạnh xe đã được nâng cấp thêm như dán phim cách nhiệt cao cấp, lốp Michelin hoặc trang bị thêm phụ kiện nội thất. Tuy nhiên, người mua vẫn nên kiểm tra thực tế để xác nhận tình trạng “zin” như lời giới thiệu.

Đáng chú ý, có phiên bản Signature X-Line 2.0D đời 2022 dùng động cơ dầu hiện được rao quanh mức 800 triệu đồng. Với odo khoảng hơn 50.000Km, dòng máy dầu mang lại lợi thế tiết kiệm nhiên liệu và độ bền, phù hợp người chạy dịch vụ hoặc di chuyển nhiều. Một số người bán cho biết xe “một chủ từ đầu”, song việc kiểm tra lịch sử sử dụng vẫn là bước không thể bỏ qua.

Ở nhóm giá mềm nhất, các bản Premium 2.0G đời 2023 có giá từ 779 - 780 triệu đồng, thậm chí có xe chỉ hơn 20.000Km. Dù là phiên bản thấp hơn Signature, nhưng trang bị vẫn khá đầy đủ như màn hình trung tâm, camera 360, đề nổ nút bấm hay điều hòa tự động. Rõ ràng, xe này là lựa chọn hợp lý cho người mua ưu tiên giá tốt nhưng vẫn muốn trải nghiệm thiết kế mới của Sportage.

Điểm chung của các tin rao là đều sử dụng những cụm từ quen thuộc như “xe đẹp nguyên bản”, “không tai nạn”, “full lịch sử hãng”. Tuy vậy, thị trường xe cũ luôn tồn tại độ chênh giữa lời quảng cáo và thực tế. Người mua nên kiểm tra kỹ giấy tờ, lịch sử bảo dưỡng tại hãng, đồng thời có thể nhờ đơn vị kiểm định độc lập để đánh giá chính xác tình trạng xe.

So với mặt bằng chung phân khúc CUV, giá bán lại của Sportage đang ở mức khá cạnh tranh. Sau 1 - 2 năm sử dụng, nhiều xe đã giảm từ 100 - 200 triệu đồng so với thời điểm lăn bánh, tạo cơ hội tốt cho người mua xe cũ. Mức khấu hao này cũng phản ánh xu hướng chung của thị trường khi nguồn cung xe mới dồi dào hơn.