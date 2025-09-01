Các bộ phận trên xe ô tô nên kiểm tra sau những ngày mưa bão

Kiểm tra sớm hệ thống điện, dầu máy, phanh, nội thất… sẽ giúp tiết kiệm chi phí và đảm bảo an toàn. Dù không đi qua vùng ngập sâu, ô tô vẫn có thể bị nước mưa len lỏi vào khoang động cơ, nội thất hay các chi tiết điện tử thông qua khe hở, gioăng cao su. Nếu không kiểm tra kịp thời, những hư hỏng âm thầm này có thể gây nguy hiểm khi vận hành hoặc khiến chi phí sửa chữa đội lên cao.

Hệ thống chiếu sáng và cảnh báo bất thường

Sau nhiều ngày mưa, cần bật toàn bộ đèn pha, đèn hậu, xi-nhan để kiểm tra. Nếu xuất hiện hơi nước trong chóa đèn, đây có thể là dấu hiệu gioăng hỏng hoặc vỏ đèn nứt, tiềm ẩn nguy cơ chập điện. Khi vận hành, nếu nghe thấy tiếng rít, nghiến hoặc âm thanh lạ từ gầm hay hệ thống phanh, cần đưa xe đến gara ngay để kiểm tra hệ thống treo và phanh.

Nội thất và dấu hiệu ẩm mốc

Thảm sàn, ghế ngồi và tapli cửa rất dễ giữ ẩm, tạo môi trường cho nấm mốc phát triển. Tháo thảm ra phơi khô, quan sát lớp lót và bề mặt ghế. Nếu có mùi hôi hoặc vết loang nước, chứng tỏ nước đã xâm nhập. Việc xử lý sớm không chỉ bảo vệ nội thất mà còn giúp duy trì chất lượng không khí trong cabin.

Hệ thống điện và cửa kính

Nước mưa có thể lọt vào khoang cửa, ảnh hưởng đến mô-tơ và mạch điện. Sau mưa, hãy thử vận hành toàn bộ cửa kính, gương chiếu hậu và khóa điện. Nếu phát hiện hoạt động chậm hoặc bị kẹt, nên kiểm tra hệ thống điện. Có thể dùng dầu silicon xịt vào rãnh kính để giảm ma sát và bảo vệ gioăng cao su.

Kiểm tra dầu máy, hộp số và hệ thống làm mát

Rút que thăm dầu động cơ, nếu dầu có màu trắng sữa hoặc đục là dấu hiệu nhiễm nước, cần thay ngay. Với hộp số tự động, dầu cũng cần được kiểm tra vì bộ phận này nằm thấp, dễ bị ảnh hưởng. Ngoài ra, cần vệ sinh két nước, dàn lạnh, quạt gió để loại bỏ lá cây, bùn đất, tránh gây quá nhiệt.

Lọc gió ẩm hoặc bẩn sẽ làm giảm luồng khí nạp, thậm chí gây hiện tượng thủy kích. Khi khởi động xe, nếu có tiếng rít hoặc lạch cạch, có thể dây đai hoặc puli đã hư hỏng do bùn nước. Cuối cùng, việc vệ sinh khoang động cơ sau mưa lớn là rất cần thiết để loại bỏ hơi ẩm, bảo vệ các kết nối điện và ngăn ngừa ăn mòn.

Việc kiểm tra ô tô sau nhiều ngày mưa lớn không chỉ giúp phát hiện sớm hư hỏng mà còn đảm bảo an toàn khi vận hành. Nếu thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, từ đèn chập chờn, tiếng kêu lạ đến nội thất ẩm mốc, hãy đưa xe đến gara uy tín để được kiểm tra kỹ lưỡng. Nên coi đây là thói quen bảo dưỡng thường xuyên để xe luôn bền bỉ và đáng tin cậy trên mọi hành trình.