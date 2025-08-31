Mercedes-Benz Việt Nam cập nhật giá bán mới cho dòng xe điện EQB 250+

Tại Việt Nam, Mercedes-Benz EQB 250+ facelift tiếp tục nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy Đức và Hungary, vốn đã đạt mức trung hòa carbon. Là bản nâng cấp giữa vòng đời, Mercedes-Benz EQB 250+ 2025 không thay đổi quá nhiều về thiết kế bên ngoài cũng như kích thước tổng thể.

Thông số dài x rộng x cao giữ nguyên lần lượt 4.685 x 1.834 x 1.693 (mm).​ Cụm lưới tản nhiệt EQB 250+ 2025 tiếp tục thiết kế kín với họa tiết ngôi sao ba cánh đặc trưng, kết hợp với cụm đèn pha LED High Performance thiết kế mới tích hợp chức năng chiếu sáng kích ứng.

Ngoài ra, dải đèn LED nối liền phía trước tạo nên hiệu ứng liền mạch. Thân xe Mercedes-Benz EQB 250+ 2025 nâng cấp bộ mâm thể thao AMG 20 inch đa chấu, gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện và chống chói tự động. Trong khi đuôi xe nổi bật với đèn LED toàn phần.

Nội thất Mercedes-Benz EQB 250+ 2025 cũng không nâng cấp quá nhiều, ngoại trừ chi tiết ốp họa tiết ngôi sao thẩm mỹ hơn, kết hợp đèn viền LED ẩn thời thượng. Ngoài ra, hàng ghế trước sau được nâng cấp cổng kết nối USB Type C hiện đại hơn. Phía sau vô lăng vẫn trang bị cụm màn hình đôi 10,25 inch với hệ thống giải trí hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Đi kèm dàn âm thanh 10 loa và điều hòa tự động 2 vùng độc lập.

Mercedes-Benz EQB 250+ 2025 tiếp tục trang bị động cơ điện đặt tại cầu trước cho công suất 190 mã lực và mô-men xoắn 385 Nm. Kết hợp với những tinh chỉnh khí động học ở cản trước và sau, lốp xe mới có lực cản lăn thấp, phạm vi di chuyển 1 lần sạc có thể đạt từ 468 – 537 km, thử nghiệm theo chuẩn WLTP. Thời gian sạc nhanh từ 10% đến 80% chỉ trong 35 phút.

Ngoài 2 tính năng an toàn mới, Mercedes-Benz EQB 250+ 2025 tiếp tục trang bị Cảnh báo mất tập trung, cruise control, cảm biến áp suất lốp, camera lùi hỗ trợ đỗ xe. So với phiên bản tiền nhiệm, Mercedes-Benz EQB 250+ có giá bán tăng thêm 20 triệu đồng, nhưng bù lại, phiên bản facelift có thiết kế hiện đại và thẩm mỹ hơn, bổ sung 2 tính năng ADAS gồm Hệ thống hỗ trợ phanh phòng ngừa va chạm (Active Brake Assist) và Hệ thống hỗ trợ cảnh báo điểm mù.

Các đối tác cung cấp pin cho hãng xe Đức cũng tuân thủ quy định trung hòa carbon, nhờ đó giảm 30% lượng khí thải trong quá trình sản xuất cell pin. Hiện tại, khách hàng mua Mercedes-Benz EQB 250+ facelift sẽ được khuyến mãi 60 triệu đồng phí sạc tại mạng lưới EV One.

Hiện giá bán chính thức cho mẫu xe điện Mercedes-Benz EQB 250+ FL là 2,309 tỷ đồng và số lượng rất giới hạn, xe tiếp tục là một sự lựa chọn sáng giá trong phân khúc SUV hạng sang cỡ nhỏ thuần điện.