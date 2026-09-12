Bugatti suýt bị phạt nguội oan có phải siêu xe 50 tỷ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ?

Suýt bị phạt nguội oan, hé lộ chiếc siêu xe triệu USD Bugatti thứ hai ở Việt Nam?

Trong thế giới siêu xe, Bugatti là thương hiệu đẳng cấp nằm ở đỉnh "kim tự tháp", cùng nhóm các nhà sản xuất hypercar cực kỳ độc quyền như Pagani hay Koenigsegg.

Nếu Ferrari, Lamborghini hay McLaren có đa dạng nhiều mẫu và sản lượng có thể đạt hơn chục nghìn xe mỗi năm thì Bugatti chỉ sản xuất những mẫu xe có giá triệu USD trở lên, mỗi dòng chỉ có vài trăm chiếc cho cả vòng đời và không phải ai cũng đủ uy tín để được đặt mua.

Vì vậy, sự xuất hiện của một chiếc Bugatti tại bất kỳ một quốc gia nào đều thu hút mạnh mẽ sự chú ý của giới mộ điệu. Tại Việt Nam trong gần 15 năm qua, giới chơi xe mới chỉ chứng kiến có 1 chiếc Bugatti hiện thuộc sở hữu của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, chủ tịch Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên.

Tuy nhiên, hôm 4/9, các kênh truyền thông đồng loạt đưa tin dẫn nguồn từ Cổng thông tin điện tử Bộ Công an trả lời thắc mắc của công dân T.T.C.T. về việc chủ phương tiện nhận thông báo phạt nguội, trong đó, có nêu thông tin chiếc xe này mang nhãn hiệu Bugatti.

Thông tin Bộ Công an trả lời công dân về trường hợp gỡ cảnh báo "phạt nguội" đối với xe ô tô biển số 90A-000.46. Ảnh chụp Cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Cụ thể, công dân này cho biết, "đã nhận được thông báo lỗi phạt nguội vượt tốc độ vào ngày 21/12/2024 cho ô tô BKS 90A - 000.46 tại tỉnh Quảng Bình (cũ)" nhưng thực tế, thời điểm này, "xe chưa từng tới địa điểm đó".

Sau khi tiếp nhận phản ánh, Cục CSGT (Bộ Công an) đã chỉ đạo đơn vị chức năng và Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra, xác minh. Kết quả tra cứu dữ liệu đăng ký cho thấy, "ô tô mang biển số 90A-000.46, nền màu trắng, chữ và số màu đen, nhãn hiệu Bugatti" không phải xe vi phạm. Chiếc xe vi phạm mang biển số màu xanh. Nguyên nhân là do camera giao thông đã nhận diện nhầm màu biển số. Trạng thái vi phạm của chiếc xe biển trắng đã được Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị gỡ bỏ lúc 16:37 ngày 17/8/2026.

Thông tin trên ngay lập tức gây bất ngờ và xôn xao trong giới chơi siêu xe với câu hỏi, chiếc Bugatti suýt bị phạt nguội oan trên có phải là 1 chiếc siêu xe Bugatti thứ hai ở Việt Nam?

Chiếc siêu xe Bugatti Veyron 16.4 nổi tiếng của ông Đặng Lê Nguyên Vũ trưng bày tại Hành trình siêu xe quốc tế Gumball 3000 ở TP.HCM. Ảnh: Nguyễn Tiến Dũng

Như đã nêu, tại Việt Nam, trong hơn một thập kỷ qua, giới chơi xe và truyền thông mới ghi nhận một chiếc Bugatti thực tế xuất hiện trên đường phố: Bugatti Veyron 16.4 - ban đầu gắn liền với tên tuổi doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh (Minh Nhựa), sau đó được chuyển nhượng cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Kể từ lần đầu tiên xuất hiện công khai tháng 2/2012 trên đường phố Việt Nam, chiếc siêu xe trên vẫn mang một biển số là 51A-289.88, không phải biển số tỉnh Hà Nam.

Trao đổi với PV VietNamNet sáng nay, 8/9, Cục Đăng kiểm Việt Nam xác nhận: "Cho đến nay, dữ liệu kiểm định mới chỉ ghi nhận duy nhất có một chiếc xe nhãn hiệu Bugatti mang biển 51A-289.88 thuộc Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên. Việt Nam chưa có chiếc Bugatti thứ hai".

Qua xác minh, Cục Đăng kiểm cho biết "không phát hiện thấy mối liên hệ nào giữa 2 xe ô tô nêu trên. Tuy nhiên, trong trường hợp 2 xe ô tô nêu trên đã đổi biển số, chứng nhận đăng ký nhưng chưa thực hiện kiểm định lại thì dữ liệu về kiểm định chưa ghi nhận sự thay đổi".

Như vậy có thể thấy, chiếc xe suýt bị phạt oan lỗi vượt tốc độ "mang nhãn hiệu Bugatti" như thông tin Cục CSGT nêu hoàn toàn không phải chiếc siêu xe Bugatti Veyron 16.4 nổi tiếng của ông Đặng Lê Nguyên Vũ.

Bugatti Veyron 16.4 giá 50 tỷ của ông Đặng Lê Nguyên Vũ: Đẳng cấp đỉnh cao, lộ diện thường xuyên

Theo tìm hiểu riêng của PV VietNamNet, chiếc siêu xe Bugati độc hiếm duy nhất tại Việt Nam của ông Đặng Lê Nguyên Vũ thực tế sản xuất năm 2007 (không phải năm 2008 như nhiều kênh truyền thông từng đưa tin) tại nhà máy ở vùng Alsace, Pháp - đại bản doanh lịch sử của Bugatti.

Bugati Veyron 16.4 độc hiếm duy nhất tại Việt Nam của ông Đặng Lê Nguyên Vũ thực tế sản xuất năm 2007 tại Pháp. Ảnh: Nguyễn Tiến Dũng

Xe về Việt Nam vào năm 2012, nhập khẩu tư nhân từ Mỹ, ngoại thất ban đầu mang phối màu đỏ - trắng/bạc và thuộc sở hữu của tay chơi Minh Nhựa. Ước tính tại thời điểm này, số tiền để chiếc xe có thể lăn bánh hợp pháp tại Việt Nam vào khoảng 40 tỷ đồng.

Đến năm 2018, xe được ông Đặng Lê Nguyên Vũ mua lại với giá giao dịch ước tính khoảng 50 tỷ đồng. Thời điểm này, đây là chiếc hypercar đắt nhất Việt Nam.

Chỉ khoảng một tháng sau khi về tay ông Đặng Lê Nguyên Vũ, tháng 6/2018, chiếc xe xuất hiện tại lễ công bố roadshow "Hành trình từ Trái tim" tại TP.HCM cùng hàng loạt siêu xe Ferrari, Lamborghini, Aston Martin và xe siêu sang Rolls-Royce.

Sau đó, Bugatti Veyron trực tiếp tham gia hành trình xuyên Việt, chạy liên tục từ TP.HCM ra Hà Nội, qua nhiều tỉnh thành miền Trung và cố đô Huế. Khi tới Hà Nội, đồng hồ hành trình của đoàn cho thấy chiếc Bugatti đã vượt quãng đường hơn 2.000km trong khoảng 11 ngày.

Sau đó, Bugatti Veyron gần như ‘ở ẩn’ trong khoảng hai năm trước khi tái xuất tại một sự kiện trưng bày xe của Trung Nguyên ở Buôn Ma Thuột vào tháng 3/2021. Lần gần đây nhất, tháng 9/2024, chiếc Bugatti Veyron cùng 17 chiếc siêu xe khác được ông Đặng Lê Nguyên Vũ trưng bày tại Hành trình siêu xe quốc tế Gumball 3000 ở TP.HCM.

Lúc này, ngoại thất xe đã thay đổi đáng kể so với thời điểm mới về Việt Nam, mang hai tông màu trắng - đen, bộ mâm nguyên bản được thay bằng loại 5 chấu kép và trước đó cụm đèn cũng đã được nâng cấp theo phong cách các biến thể Veyron đời cao.

Bugatti Veyron từng là một trong những mẫu xe gây chấn động ngành công nghiệp ô tô thế giới khi phá vỡ những giới hạn về công suất, tốc độ và giá trị của một mẫu xe thương mại. Mẫu xe sử dụng động cơ W16 dung tích 7.993 cm3 (8.0L), bốn bộ tăng áp, cho công suất 987 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.250 Nm. Sức mạnh truyền tới bốn bánh thông qua hộp số ly hợp kép 7 cấp. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 2,5 giây và đạt tốc độ tối đa 407 km/h. Bugatti cũng coi mốc 407 km/h là một cột mốc lịch sử.

Hãng siêu xe Pháp chỉ sản xuất tổng cộng 450 chiếc Veyron gồm 300 coupé và 150 roadster. Chiếc xe của "Vua cà phê" Trung Nguyên thuộc phiên bản coupé. Số lượng ít cùng chi phí sử dụng, bảo dưỡng đặc biệt đắt đỏ khiến Veyron trở thành một trong những mẫu hypercar được giới sưu tập săn tìm.

Ngay từ khi đi vào sản xuất thương mại năm 2005, Veyron 16.4 đã thuộc nhóm ô tô đắt nhất thế giới, với giá khoảng 1 triệu euro trước thuế, tương đương 1,24 triệu USD. Hiện, Veyron đã ngừng sản xuất, giá trị sưu tầm rất khó đo đếm.

Tại Việt Nam, lịch sử của chiếc Bugatti Veyron biển số 51A-289.88 vì thế khá rõ ràng. Bởi vậy, thông tin từ dữ liệu đăng ký trong vụ phạt nguội vừa qua đặt ra một câu hỏi băn khoăn, chiếc xe Bugatti biển trắng 90A-000.46 thực sự là chiếc xe nào? Danh tính thực sự của phương tiện này hiện vẫn là một dấu hỏi trong cộng đồng yêu xe Việt Nam.