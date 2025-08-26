Siêu phẩm độc bản Bugatti Brouillard ra mắt toàn cầu

Siêu phẩm độc bản Bugatti Brouillard được xây dựng dựa trên nền tảng của Chiron, dù giữa năm 2024 Bugatti ra mắt Tourbillon. Brouillard mang thiết kế của chương trình Programme Solitaire, lấy cảm hứng truyền thống chế tác thân xe thủ công (coachbuilding) của Bugatti trong đầu thế kỷ XX.

Tên gọi "Brouillard" mang ý nghĩa "sương mù" cũng là tên của con ngựa yêu thích nhất của ông Ettore Bugatti - nhà sáng lập thương hiệu. Đây cũng là chiếc xe tri ân đến tình yêu ngựa. Bugatti Brouillard được xem là phiên bản coupe của hypercar mui trần W16 Mistral. Chiếc xe chế tác riêng cho doanh nhân người Hà Lan - Michel Perridon. Vị doanh nhân này không chỉ sở hữu bộ sưu tập Bugatti, đồ nội thất Carlo Bugatti, tác phẩm điêu khắc của Rembrandt Bugatti.

Điểm nổi bật là cụm đèn LED phía trước được phân tầng của W16 Mistral, lưới tản nhiệt cỡ lớn hình móng ngựa đặc trưng, logo Macaron nguyên bản. Nếu như W16 Mistral là dạng mui bạt xếp thì Brouillard có phần mui cứng tích hợp cửa sổ trời toàn cảnh.

Màu sơn ngoại thất Xanh nhám, phần thân bên dưới tối màu cùng các đường cắt xẻ mang hơi hướng W16 Mistral, nhưng có thêm một số chi tiết khí động học bằng sợi carbon mới.Phần đuôi của Bugatti Brouillard sở hữu thiết kế cụm đèn hậu LED dạng chữ X, tích hợp logo Bugatti phát sáng. Cụm ống xả kế thừa từ siêu phẩm Centodieci. Hai cửa gió lớn vẫn được giữ nguyên tối ưu nhiệt độ động cơ cũng như khí động học.

Nội thất của Bugatti Brouillard pha trộn giữa phong cách truyền thống và thiết kế tương lai. Nhiều chi tiết trang trí làm từ chất liệu vải dệt theo hoa văn tartan từ Paris, kết hợp chất liệu sợi carbon màu xanh lá đặc biệt. Ghế ngồi được hoàn thiện theo thông số của chủ nhân, điểm nhấn là hình ảnh phác hoạ chú ngựa Brouillard tại tựa lưng ghế và tapi cửa.

Bugatti Brouillard được trang khối động cơ W16, dung tích 8.0L với 4 bộ tăng áp trứ danh mạnh, công suất 1.600 mã lực. Kết hợp với hộp số 7 cấp ly hợp kép cùng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Nhờ vào mui cứng, siêu xe có khả năng vượt qua tốc độ tối đa 453,91 km/h của bản mui trần. Cần số được chế tạo từ nhôm nguyên khối và có hình ảnh đầu con ngựa theo phong cách Rembrandt Bugatti bằng pha lê. Trong khi đó trên W16 Mistral có hoạ tiết chú voi nhảy múa "Dancing Elephant".

Bugatti đã thực hiện nhiều siêu xe coachbuild dựa trên nền tảng Chiron như Divo (40 chiếc), Centodieci (10 chiếc) hay siêu phẩm độc bản La Voiture Noire có trị giá hơn 19 triệu USD. Theo chiến lược đặc biệt này, có thể Bugatti vẫn giữ lại khối động cơ W16 làm nền tảng trong các dự án tiếp theo. Điều này tương tự như cái cách Pagani giữ chân khách hàng với những mẫu xe độc bản được phát triển từ hai mẫu xe đã ngừng sản xuất là Zonda hay Huayra.

Đối với chương trình Programme Solitaire, số lượng sản xuất chỉ 2 xe/năm và chỉ dành cho những khách hàng đẳng cấp nhất của Bugatti; những vị này không chỉ sở hữu bộ sưu tập Bugatti mà còn phải đam mê với giá trị của hãng xe.

Bugatti Brouillard sẽ trưng bày tại sự kiện Monterey Car Week 2025. Mức giá của dự án coachbuild độc bản này không được tiết lộ, tuy nhiên con số này chắc chắn phải hơn 10 triệu USD.