Độc lạ mẫu siêu xe Bugatti Chiron chạy hơn 175.000 km

Cuối cùng cũng có người sử dụng siêu xe Bugatti Chiron đúng với mục đích là phương tiện đi lại. Có lẽ đây cũng là chiếc Chiron có số odo cao nhất thế giới, gần 109.235 dặm tương đương 175.597 km. Cụ thể, Siêu xe Pháp - Bugatti Chiron với động cơ W16 quad-turbo công suất 1.479 mã lực này đã chạy 175.597 km tương đương 109.235 dặm.

Bức ảnh số odo của xe do nhiếp ảnh gia siêu xe - Alex Penfold chụp tại sự kiện trên đường đua Ascari ở Malaga, Tây Ban Nha, một track day mùa thu năm ngoái, nơi có nhiều hypercar khác. Câu hỏi đặt ra, ai là người cầm lái mãnh thú siêu hiếm này đi nhiều như vậy? và đáp án chiếc xe này được rất nhiều người cầm lái.

Bức ảnh số odo của xe do nhiếp ảnh gia siêu xe - Alex Penfold chụp.

Đây không phải là chiếc Chiron thông thường mà thuộc sở hữu của Bugatti, và cũng là chiếc xe thử nghiệm trong quá trình phát triển (development car). Điều này đồng nghĩa, chiếc xe không chỉ chạy rất nhiều mà còn phải chịu đựng những bài thử nghiệm rất khắc nghiệt từ các kỹ sư nhà máy.

Trong đó có thể là buổi thử sức mạnh tối đa, kiểm tra chất lượng xe và cho các kênh truyền thông lái thử. Bên cạnh đó, xe còn thử sức trong track day. Việc thử nghiệm sức bền của Chiron cũng là yêu cầu từ cựu chủ tịch Volkswagen - Ferdinand Piëch khi hồi sinh Bugatti.

Ông Ferdinand Piëch mong muốn là Bugatti khẳng định độ bền gắn liền với thương hiệu từ năm 1909.

Vị cựu chủ tịch không chỉ muốn Chiron là chiếc xe nhanh nhất, lái hay nhất, sang trọng nhất mà còn phải là chiếc xe thực thụ. Điều mà ông Ferdinand Piëch mong muốn là Bugatti khẳng định độ bền gắn liền với thương hiệu từ năm 1909. “Nếu có thể so sánh được, thì đó không còn là Bugatti nữa”, lời của nhà sáng lập Ettore Bugatti.

Chiếc xe vẫn hoạt động hoàn hảo bởi hoạt động bảo dưỡng chính hãng. Không thể xác định chiếc xe này còn nguyên bản hay không, đã từng có hư hỏng lớn chưa... nhưng dù sao chiếc hypercar thuộc nhóm hàng hiếm này đạt con số odo cũng đã rất đáng nể.

Bugatti đã từng khoe chiếc Chiron Prototype 04-005 thử nghiệm điện tử chạy hơn 50.000 dặm hơn 80.000 km.

Trước đó, từng có chiếc Lamborghini Murciélago đạt odo 300.000 dặm tương đương 482.802 km, chủ yếu được dùng để cho thuê chạy track experience. Ngoài ra cũng có chiếc Porsche 959 bán năm 2022 có odo cũng hơn 100.000 dặm tương đương 160.934 km.

Không rõ Bugatti còn "bào" chiếc Chiron trong các bài thử nghiệm mới hay không, con số odo có tiếp tục tăng hay sẽ dừng lại hẳn. Bởi lẽ Bugatti đã có mẫu xe mới là Tourbillon thay thế Chiron cũng dùng động cơ W16. Có thể hãng siêu xe Pháp cũng không cần giữ Chiron để làm xe thử nghiệm hoặc trưng bày trong các sự kiện.

Trước đó vào năm 2021, Bugatti đã từng khoe chiếc Chiron Prototype 04-005 thử nghiệm điện tử chạy hơn 50.000 dặm hơn 80.000 km và sau đó được nghỉ hưu. Hy vọng chiếc Chiron này sẽ sớm được vào bảo tàng của hãng khi Bugatti hoàn tất mọi bài thử nghiệm sức bền.