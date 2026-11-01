Bực mình vì chuông báo động ô tô, người đàn ông phóng hỏa xe hàng xóm

Theo tờ The Indian Express, vụ việc xảy ra hôm 28/10 tại khu Waghpara, thành phố Morbi, bang Gujarat. Chiếc ô tô bị đốt thuộc sở hữu của luật sư Pushpa Bhatt, 63 tuổi, và chồng bà, ông Kaushik Bhatt.

Hình ảnh từ camera giám sát do cảnh sát công bố cho thấy, khoảng 16h39, người đàn ông tên Shikhar Jayesh Gohel xuất hiện gần chiếc xe. Người này nhiều lần đi lại quanh ô tô, trên tay cầm điện thoại.

Sau đó, Gohel mang theo một chai nhựa chứa chất lỏng, đổ lên nắp ca-pô và kính chắn gió. Đến khoảng 16h44, người này được cho là đã quẹt diêm rồi ném vào chiếc xe, khiến phương tiện bốc cháy.

Hình ảnh camera cho thấy người đàn ông đứng nhìn chiếc ô tô cháy trong khi có tiếng một phụ nữ la hét từ ngôi nhà gần đó. Đến khoảng 16h48, người này rời khỏi hiện trường khi ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt.

Phó Giám đốc Cảnh sát huyện Morbi, ông JM Aal, cho biết nguyên nhân vụ việc xuất phát từ sự khó chịu của Gohel đối với tiếng chuông báo động trên ô tô. Theo cảnh sát, cảm biến của xe thường xuyên kích hoạt báo động mỗi khi có người đi ngang qua.

Lực lượng cứu hỏa Morbi nhận được tin báo ngay sau 17h và nhanh chóng đến hiện trường dập lửa bằng vòi phun nước. Tuy nhiên, phần đáng kể của chiếc Maruti Suzuki Swift đã bị hư hại.

Theo đơn trình báo của bà Pushpa Bhatt, chiếc xe được đỗ trước nhà vào khoảng 14h cùng ngày. Đến khoảng 17h, bà nhận được điện thoại thông báo ô tô đang bốc cháy. Khi hai vợ chồng ra ngoài kiểm tra, ngọn lửa đã bao trùm chiếc xe và nhiều người dân tập trung theo dõi sự việc. Bà Pushpa sau đó gọi đường dây nóng khẩn cấp.

Thiệt hại do vụ cháy gây ra được ước tính khoảng 350.000 rupee, tương đương khoảng 98 triệu đồng.

Cảnh sát đã khởi tố Gohel với các cáo buộc liên quan đến hành vi phóng hỏa, phá hoại và gây thiệt hại tài sản theo quy định của pháp luật Ấn Độ. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.