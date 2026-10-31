Suzuki Việt Nam công bố giá bán dòng xe XL7 nâng cấp mới

Suzuki XL7 mới ra mắt thị trường Việt Nam với giá bán từ 569,9 triệu đồng. Mẫu MPV 7 chỗ được điều chỉnh thiết kế ngoại thất, bổ sung màu sơn và thay đổi một số chi tiết trong khoang lái. Xe tiếp tục có hai phiên bản GL và GLX, giá bán chênh lệch 30 triệu đồng.

Nhìn từ bên ngoài, thay đổi dễ nhận ra nhất trên XL7 mới nằm ở phần đầu xe. Lưới tản nhiệt hình thang được thiết kế lại, kết hợp cụm đèn trước sắc nét và đèn sương mù có tạo hình vuông vức hơn. Các chi tiết tay nắm cửa, ốp hông và thanh giá nóc sử dụng màu đen, tạo sự đồng bộ với phong cách SUV mà mẫu xe theo đuổi.

Mẫu MPV 7 chỗ được điều chỉnh thiết kế ngoại thất.

Bộ mâm hợp kim 16 inch sơn đen cũng góp phần thay đổi diện mạo. Ở phía sau, cụm đèn hậu được bổ sung viền trang trí màu xám khói bao quanh dải đèn LED đỏ. Suzuki giữ nguyên kích thước tổng thể, do đó XL7 mới vẫn duy trì cách bố trí quen thuộc, phù hợp với nhu cầu di chuyển gia đình và sử dụng hằng ngày.

Bên trong cabin, Suzuki điều chỉnh một số chi tiết trang trí trên bảng táp-lô và vô-lăng. Những thay đổi này thiên về làm mới cảm giác quan sát và sử dụng, chưa phải một cuộc thay đổi lớn về thiết kế nội thất. Một thay đổi khác là bảng màu ngoại thất được mở rộng lên 7 lựa chọn, gồm 4 phối màu hai tông và 3 màu đơn sắc. Trong đó, Xanh – Đen và Đen là hai màu mới được bổ sung.

Bộ mâm hợp kim 16 inch sơn đen cũng góp phần thay đổi diện mạo.

Với người thường xuyên sử dụng xe gia đình, sự khác biệt đáng quan tâm hơn nằm ở trang bị giữa hai phiên bản. XL7 GL là hướng đến khách hàng ưu tiên một mẫu MPV 7 chỗ với mức đầu tư ban đầu thấp hơn.

Trong khi đó, XL7 GLX cao hơn 30 triệu đồng. Phiên bản này bổ sung màn hình giải trí kích thước lớn hơn, điều hòa tự động, kiểm soát hành trình và camera lùi. Đây là những trang bị có thể tạo khác biệt trong quá trình sử dụng, đặc biệt với gia đình thường xuyên đi xa hoặc di chuyển trên những tuyến đường đông phương tiện.

Suzuki XL7 mới ra mắt thị trường Việt Nam với giá bán từ 569,9 triệu đồng.

Suzuki điều chỉnh một số chi tiết trang trí trên bảng táp-lô và vô-lăng.

Dự kiến những chiếc XL7 mới đầu tiên sẽ được bàn giao cho khách hàng từ tháng 11/2026. Trong giai đoạn từ ngày 30/10 đến 30/11/2026, khách hàng mua xe sẽ được tặng phiếu nhiên liệu 950 lít, trị giá 25 triệu đồng theo chương trình của Suzuki Việt Nam.

Bảng giá niêm yết các phiên bản của dòng xe Suzuki XL7 nâng cấp mới: