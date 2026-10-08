Suzuki Hayabusa phiên bản Juri độc đáo chính thức được sản xuất giới hạn

Suzuki Hayabusa Tuned by Juri được sản xuất giới hạn

Suzuki đã xác nhận phiên bản đặc biệt Hayabusa Tuned by Juri sẽ được đưa vào sản xuất với số lượng giới hạn. Đây là mẫu xe được phát triển dựa trên Hayabusa thế hệ hiện hành và lấy cảm hứng từ nhân vật Juri trong tựa game đối kháng Street Fighter 6 của Capcom.

Suzuki chính thức đưa Suzuki Hayabusa Tuned by Juri vào sản xuất thương mại giới hạn.

Trước đó, mẫu xe này lần đầu xuất hiện vào tháng 3/2026 tại các sự kiện CAPCOM Cup 12 và Street Fighter League: World Championship 2025. Sau khi nhận được sự quan tâm lớn từ khách tham quan cùng nhiều yêu cầu về việc đưa xe vào sản xuất, Suzuki quyết định phát triển phiên bản thương mại giới hạn.

Hayabusa Tuned by Juri sở hữu thiết kế và bộ tem đồ họa riêng mang phong cách của nhân vật Juri. Suzuki đồng thời xây dựng một cốt truyện hư cấu xoay quanh mẫu xe, lấy bối cảnh Suzuki Imaginary Network.

Mẫu xe tiếp tục được trưng bày tại Tokyo Game Show 2026 diễn ra từ ngày 17 đến 21/9. Tại đây, khách tham quan có thể ngồi lên xe để chụp ảnh và nhận các vật phẩm lưu niệm đặc biệt.

Hayabusa Tuned by Juri giữ động cơ 1.340 cc

Về vận hành, Suzuki Hayabusa Tuned by Juri sử dụng nền tảng của Hayabusa hiện hành. Xe được trang bị động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 1.340 cc, làm mát bằng dung dịch, trục cam đôi DOHC, cho công suất khoảng 190 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150 Nm.

Động cơ kết hợp với hộp số 6 cấp cùng hệ thống Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.). Hệ thống điện tử này cung cấp nhiều chế độ lái, kiểm soát lực kéo, kiểm soát khởi động, kiểm soát phanh động cơ và ga tự động. Xe cũng được trang bị cảm biến IMU 6 trục nhằm hỗ trợ các hệ thống điện tử khi vào cua.

Phần khung sử dụng kết cấu nhôm dạng twin-spar, đi cùng hệ thống giảm xóc KYB có thể điều chỉnh hoàn toàn. Hệ thống phanh sử dụng cùm Brembo, trong khi hộp số được hỗ trợ bởi bộ sang số nhanh hai chiều và Suzuki Clutch Assist System.

Suzuki cho biết, Hayabusa Tuned by Juri sẽ được bán tại Nhật Bản và một số thị trường nước ngoài. Tuy nhiên, hãng chưa công bố số lượng sản xuất, giá bán cũng như thời điểm mở bán chính thức. Các thông tin về đặt hàng và phân phối sẽ được Suzuki công bố dần thông qua những kênh chính thức.

Tại Malaysia, Suzuki Hayabusa 2026 hiện có giá khởi điểm từ 120.000 Ringgit (khoảng 765 triệu đồng), chưa bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và phí đăng ký. Trong khi đó, Hayabusa Special Edition có giá 123.900 Ringgit (khoảng 790 triệu đồng).