Bộ đôi xe điện thiết kế ‘độc lạ’ của Saudi Arabia

Mẫu xe điện mới mang tên Exobot có hai kiểu dáng sedan và SUV. Xe sẽ được sản xuất tại một nhà máy chuyên biệt ở King Abdullah Economic City, Saudi Arabia (Ả Rập Xê-út).

Cả sedan và SUV Exobot đều có thiết kế gây ấn tượng với kính chắn gió có độ dốc lớn, gần như phẳng hoàn toàn và nối liền với nắp ca-pô. Theo Ceer, Exobot sở hữu kính chắn gió lớn nhất từng được trang bị trên một mẫu ô tô thương mại, với chiều dài lên tới 2,4 m.

Với diện tích kính lớn và điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Saudi Arabia, khoang cabin của Exobot có thể phải đối mặt với tình trạng nhiệt độ tăng cao khi xe đỗ dưới trời nắng.

Ceer cho biết hãng giải quyết vấn đề này bằng kính phủ ba lớp bạc kết hợp hệ thống làm mát công suất lớn. Công nghệ này có khả năng giảm nhiệt độ trong cabin từ 65 độ C xuống 32 độ C chỉ trong 10 phút.

Hai phiên bản cùng sử dụng cụm đèn pha và đèn ban ngày thiết kế thanh mảnh, trong khi bản SUV có thêm cản trước mang phong cách hầm hố.

Về kích thước, phiên bản sedan dài 5,26 m, rộng 2,1 m và chỉ cao 1,43 m. Trong khi đó, SUV có chiều dài 5,02 m, rộng 2,1 m và cao 1,69 m. Cả hai đều sử dụng cửa mở kiểu cánh chim, được Ceer gọi là Shahin Wing Doors, lấy cảm hứng từ chim ưng Shahin.

Ceer không tự phát triển Exobot. Thương hiệu này được thành lập dưới hình thức liên doanh với Foxconn và được cho là sử dụng hệ thống truyền động điện do BMW cung cấp.

Exobot được trang bị ba mô-tơ điện. Ở cấu hình cao nhất, hệ thống này cho tổng công suất 1.111 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.500 Nm.

Nhờ đó, bản sedan có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,1 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 250 km/h. Phiên bản SUV có thời gian tăng tốc 0-100 km/h trong 2,4 giây và tốc độ tối đa 210 km/h.

Trong giai đoạn đầu, Exobot sẽ được bán với số lượng giới hạn dưới phiên bản First Edition. Cấu hình này có công suất 850 mã lực và mô-men xoắn 1.000 Nm.

Cả hai phiên bản đều sử dụng bộ pin dung lượng 112 kWh. Mẫu sedan có phạm vi hoạt động tối đa 670 km mỗi lần sạc, trong khi SUV đạt khoảng 560 km. Hệ thống điện 800V cho phép sạc pin từ 10% lên 80% trong thời gian dưới 30 phút, theo công bố của Ceer.

Khoang nội thất Exobot được trang bị màn hình 48 inch kéo dài ở khu vực phía trên táp-lô, màn hình giải trí trung tâm 10,4 inch và màn hình 8 inch dành cho hành khách phía sau. Xe sử dụng vô-lăng chữ nhật (yoke), tích hợp tính năng trợ lý ảo và cập nhật phần mềm từ xa.

Ceer cũng tuyên bố Exobot sẽ có khả năng tự lái rảnh tay với chức năng dẫn đường theo lộ trình. Tuy nhiên, hãng chưa tiết lộ nguồn cung cấp phần mềm và phần cứng phục vụ hệ thống tự lái trên mẫu xe này.

Ceer hiện chưa công bố giá bán của Exobot. Sau bộ đôi sedan và SUV này, hãng dự kiến giới thiệu thêm 5 mẫu xe mới trong giai đoạn 2028-2030.

Ban đầu, Ceer đặt mục tiêu chỉ phát triển ô tô thuần điện, nhưng sau đó đã điều chỉnh chiến lược để bổ sung các mẫu plug-in hybrid (PHEV) và xe sử dụng động cơ đốt trong.

Theo Carscoops , việc dòng xe Exobot với thiết kế đột phá được đưa vào sản xuất có thể được coi là thành công ban đầu với Ceer, được hỗ trợ bởi tiềm lực tài chính lớn của Saudi Arabia. Thách thức lớn hơn có thể nằm ở việc thuyết phục người tiêu dùng trong nước lựa chọn một thương hiệu hoàn toàn mới.