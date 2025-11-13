Vì sao Mazda 2 là mẫu xe sedan dành cho chị em phái đẹp?

Phiên bản mới của dòng xe Mazda 2 đã được đưa về Việt Nam và đến nay xuất hiện tại các đại lý Mazda chính hãng, với hàng loạt thay đổi được áp dụng riêng cho kiểu thân sedan. Mazda2 phiên bản mới đã bắt đầu về Việt Nam từ tháng 7/2023 và đã có mặt tại hầu hết các đại lý Mazda trên toàn quốc.

Thông tin và hình ảnh chính thức của những phiên bản mới này được cập nhật trên trang chủ của Mazda Việt Nam. Mặc dù được nhập trực tiếp từ Thái Lan nhưng phiên bản nâng cấp lần này chỉ áp dụng cho Mazda2 Sedan ở Việt Nam.

Mazda2 được trang bị lưới tản nhiệt, cản trước và mâm kiểu mới. Ở bản 1.5L AT tiêu chuẩn, xe dùng lưới tản nhiệt gần như đóng kín, lấy cảm hứng từ các loại xe điện và bộ mâm hợp kim 15 inch sơn màu xám. Trong khi đó, 2 bản 1.5L Luxury và 1.5L Premium được trang bị lưới tản nhiệt tổ ong với điểm nhấn màu đỏ cùng mâm hợp kim 16 inch phối 2 màu theo phong cách thể thao hơn.

Trang bị ngoại thất của Mazda 2 nhìn chung không có gì thay đổi so với phiên bản cũ. Xe vẫn dùng đèn pha LED với tính năng tự động cân bằng góc chiếu, đèn định vị ban ngày dạng Halogen, gương chiếu hậu chỉnh điện/tích hợp đèn báo rẽ và đèn hậu Halogen ở bản 1.5L AT tiêu chuẩn. Ở bản 1.5L Luxury và 1.5L Premium, xe có thêm đèn LED định vị ban ngày, đèn pha tự động bật tắt, gương chiếu hậu gập điện/chỉnh điện cũng như gạt mưa tự động.

Bên trong xe, Mazda2 bản 1.5L AT có ghế bọc nỉ với màu mới, ghế trước chỉnh cơ, màn hình analog + kỹ thuật số, hệ thống âm thanh 4 loa, khởi động nút bấm và cửa sổ chỉnh điện bên ghế lái. So với bản tiêu chuẩn, 2 bản còn lại có thêm ghế bọc da pha nỉ, màn hình cảm ứng trung tâm 7 inch, hệ thống âm thanh 6 loa, lẫy chuyển số sau vô lăng, điều hòa tự động 1 vùng và gương chiếu hậu trung tâm chống chói tự động. Bản 1.5 Premium không còn HUD kính lái như đời trước.

Tất cả các phiên bản Mazda 2 đều được trang bị khối động cơ xăng Skyactiv-G, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 110 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, đi với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Trang bị an toàn của bản tiêu chuẩn cũng khá cơ bản với 2 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp EBA.

Ngoài ra, xe còn có cảnh báo phanh khẩn cấp ESS, cân bằng điện tử DSC, kiểm soát lực kéo chống trượt TCS và hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA. Bản 1.5L Luxury có thêm hệ thống ga tự động, camera lùi và cảm biến cảnh báo va chạm phía sau. Riêng bản 1.5L Premium sẽ được trang bị 6 túi khí.

So với phiên bản đời trước, Mazda 2 sedan chỉ thay đổi nhẹ về thiết kế ngoại thất, trong khi các bản Mazda 2 Sport với kiểu dáng hatchback giữ nguyên thiết kế cũ. Nhìn chung, đây là một dòng sedan cỡ nhỏ, có khả năng cạnh tranh cao và cuốn hút lượng khách hàng đông đảo ở Việt Nam.

Ưu điểm nổi bật của xe là ngoại thất đẹp, trang bị hàng đầu trong phân khúc, động cơ vận hành êm ái và là dòng xe nhập khẩu có giá bán hợp lý. Tuy nhiên, xe có phần cách âm vẫn chưa được tốt, ghế ngồi sau khá chật và không có bệ tì tay.

Hiện tại ở thị trường Việt Nam, Mazda2 được phân phối với 5 phiên bản: New Mazda2 1.5 AT, New Mazda2 1.5 Luxury, New Mazda2 1.5 Sport Luxury, và New Mazda2 1.5 Sport Premium. Đây cũng là mẫu xe được nhiều chị em lựa chọn vì kiểu dáng mượt mà, sở hữu những đường cong mềm mại và màu đỏ cá tính.

Bảng giá bán niêm yết của dòng xe Mazda 2 tại thị trường Việt Nam: