BMW X1 công bố giá bán gần 1,7 tỷ đồng tại Việt Nam

BMW X1 thế hệ mới được giới thiệu tại Việt Nam với thiết kế thay đổi toàn diện, nội thất số hóa cùng động cơ 2.0L tăng áp công suất hơn 200 mã lực. Đáng chú ý, 80 khách hàng đầu tiên được hưởng mức giá đặc biệt 1,668 tỷ đồng.

Ngày 7/8, THACO AUTO chính thức giới thiệu BMW X1 hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam. Đây là mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ đóng vai trò cửa ngõ gia nhập dòng BMW X, hướng tới nhóm khách hàng trẻ, gia đình hiện đại hoặc những người lần đầu sở hữu một mẫu xe BMW.

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình quả thận kích thước lớn.

So với thế hệ trước, BMW X1 mới sở hữu diện mạo vuông vức và khỏe khoắn hơn. Thiết kế tổng thể được phát triển theo hướng tăng chất SUV, đồng thời kế thừa nhiều đặc trưng trong ngôn ngữ thiết kế của gia đình BMW X.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là: 4.500 x 1.845 x 1.642 mm và chiều dài cơ sở 2.692 mm. Các thông số này giúp X1 duy trì sự linh hoạt khi vận hành trong đô thị nhưng vẫn tạo ra không gian tương đối rộng rãi cho hành khách.

Đường mái kéo dài cùng các bề mặt thân xe được tạo hình rõ nét mang đến dáng vẻ năng động.

Ngôn ngữ thiết kế theo phương ngang được thể hiện qua cụm đèn hậu LED thanh mảnh.

Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt hình quả thận kích thước lớn, tạo hình gần vuông và đặt theo phương thẳng đứng. Cụm đèn Adaptive LED thiết kế thanh mảnh kết hợp với các đường nét nằm ngang giúp phần đầu xe trông rộng và hiện đại hơn.

Ở bên hông, BMW X1 sử dụng hốc bánh gần vuông, đường mái kéo dài cùng bộ mâm hợp kim nhẹ 19 inch kiểu nan chữ V 867. Các chi tiết như giá nóc và viền cửa sổ hoàn thiện màu Satin Aluminium tạo thêm điểm nhấn cho ngoại thất. Phía sau xe tiếp tục sử dụng ngôn ngữ thiết kế theo phương ngang với cụm đèn hậu LED thanh mảnh. Cốp sau đóng/mở điện rảnh tay cũng được trang bị, hướng tới sự thuận tiện trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Bước vào khoang cabin, thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở hệ thống màn hình BMW Curved Display. Cụm màn hình này bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình trung tâm 10,7 inch, tạo thành một thiết kế liền mạch trên táp-lô.

BMW X1 mới được trang bị ghế thể thao phía trước chỉnh điện, điều hòa tự động hai vùng và hệ thống âm thanh HiFi Harman Kardon 12 loa. Xe cũng có sạc điện thoại không dây và các tính năng kết nối BMW ConnectedDrive.

Không gian hàng ghế sau được thiết kế theo hướng ưu tiên tính thực dụng, trong khi khoang hành lý có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng của gia đình trong những chuyến đi cuối tuần hoặc hành trình dài. Cách bố trí này cho thấy BMW không chỉ tập trung vào cảm giác lái mà còn muốn X1 trở thành một mẫu xe có tính thực dụng cao trong sử dụng hàng ngày.

Không gian nội thất được thiết kế theo hướng tối ưu tính thực dụng, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng.

Không gian nội thất rộng rãi tiếp tục là một trong những ưu điểm nổi bật của BMW X1 hoàn toàn mới.

Tại Việt Nam, BMW X1 sDrive20i sử dụng động cơ xăng B48 4 xi-lanh, dung tích 2.0L, ứng dụng công nghệ BMW TwinPower Turbo, cho công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Sức mạnh được truyền tới cầu trước thông qua hộp số tự động 7 cấp.

Theo công bố, BMW X1 sDrive20i có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,6 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 236 km/h. Việc sử dụng động cơ 2.0L công suất hơn 200 mã lực giúp X1 tạo khoảng cách đáng kể về khả năng vận hành so với nhiều mẫu SUV đô thị phổ thông, đồng thời tiếp tục duy trì đặc trưng thiên về cảm giác lái của thương hiệu BMW.

Bổ sung nhiều công nghệ hỗ trợ người lái

BMW X1 mới được trang bị camera 360 độ, hệ thống giám sát áp suất lốp và Cruise Control. Các tính năng hỗ trợ an toàn khác gồm cảnh báo chệch làn đường và cảnh báo va chạm phía trước kết hợp hỗ trợ phanh. Những trang bị này giúp BMW X1 mới trở nên phù hợp hơn với điều kiện sử dụng đô thị, đặc biệt trong các tình huống đỗ xe, di chuyển ở không gian hẹp hoặc vận hành trên đường cao tốc.

Bên cạnh đó, khách hàng mua BMW X1 chính hãng tại Việt Nam được áp dụng chính sách bảo hành 5 năm không giới hạn số km cùng dịch vụ BMW Roadside Assistance. Với mức giá niêm yết 1,689 tỷ đồng và ưu đãi còn 1,668 tỷ đồng dành cho 80 khách hàng đầu tiên, BMW X1 thế hệ mới bước vào cuộc cạnh tranh ở nhóm SUV hạng sang cỡ nhỏ với các đối thủ như Mercedes-Benz GLA, Audi Q3 và Volvo XC40.

Xe trang bị hộp số tự động 7 cấp, giúp xe tăng tốc từ 0 – 100 km/h trong 7,6 giây

Điểm đáng chú ý của X1 mới không chỉ nằm ở mức giá mà còn ở việc mẫu xe được nâng cấp đồng thời ở nhiều khía cạnh, từ thiết kế, không gian nội thất, công nghệ đến hệ truyền động. Nếu thế hệ trước chủ yếu đóng vai trò mẫu xe BMW nhỏ gọn dành cho đô thị, X1 mới đang được định vị theo hướng toàn diện hơn: đủ nhỏ để sử dụng linh hoạt hàng ngày nhưng vẫn mang những đặc trưng quan trọng của một mẫu BMW X, từ tư thế ngồi cao, thiết kế SUV đến khả năng vận hành.

Với sự xuất hiện của X1 thế hệ mới, BMW tiếp tục mở rộng lựa chọn ở phân khúc SUV hạng sang cỡ nhỏ tại Việt Nam, đồng thời hướng tới nhóm khách hàng trẻ đang tìm kiếm một mẫu xe sang có thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ và khả năng vận hành mạnh mẽ.

Trải nghiệm giải trí được nâng cao với hệ thống âm thanh HiFi Harman Kardon 12 loa.

BMW X1 sDrive20i có giá niêm yết 1,689 tỷ đồng. Trong thời gian đầu, 80 khách hàng đầu tiên được áp dụng mức giá ưu đãi 1,668 tỷ đồng.