Bên trong gara hơn 350 triệu USD của ‘ông trùm’ Ralph Lauren

Với nhiều người nổi tiếng, garage không chỉ là nơi đỗ xe mà còn phản ánh gu thẩm mỹ và cách nhìn nhận giá trị. Trong giới sưu tập xe toàn cầu, Ralph Lauren gây chú ý khi sở hữu bộ sưu tập trị giá hơn 350 triệu USD, gồm nhiều mẫu xe hiếm được đánh giá ngang tầm tác phẩm nghệ thuật.

Bộ sưu tập xe mang giá trị bảo tàng

Ralph Lauren được biết tới như biểu tượng thời trang Mỹ, đồng thời là nhà sưu tập xe có ảnh hưởng lớn trong giới thượng lưu. Khối tài sản cá nhân của ông ước tính khoảng 7 tỷ USD, tạo điều kiện để ông theo đuổi đam mê xe cổ trong nhiều năm. Tuy nhiên, điểm khác biệt của vị tỷ phú này nằm ở cách lựa chọn, mỗi chiếc xe được cân nhắc theo giá trị thiết kế, lịch sử và mức độ hoàn thiện.

Tỷ phú Ralph Lauren đứng cùng Aston Martin DB5 Convertible cổ điển. (Ảnh: carolenash)

Triết lý sưu tầm của Ralph Lauren hướng tới yếu tố nghệ thuật. Ông xem ô tô là “nghệ thuật chuyển động”, nơi kỹ thuật và thẩm mỹ giao thoa. Thay vì chạy theo số lượng, bộ sưu tập này tập trung vào chất lượng với hơn 70 xe đạt tiêu chuẩn trưng bày bảo tàng. Nhiều chuyên gia nhận định đây là garage cá nhân có giá trị cao bậc nhất thế giới trong giới người nổi tiếng.

Những mẫu xe đắt giá trong garage

Đầu tiên, chiếc Bugatti 57SC Atlantic sản xuất năm 1938 của Ralph Lauren từng được xem là biểu tượng trong bộ sưu tập. Trên thế giới chỉ còn hai chiếc, giá trị ước tính vượt 40 triệu USD. Thiết kế khí động học cùng đường nét thủ công tinh xảo khiến mẫu xe này trở thành dấu mốc quan trọng của ngành công nghiệp ô tô tiền chiến.

Vị tỷ phú này cũng sở hữu 1 chiếc Ferrari 250 GTO. (Ảnh: robbreport)

Tiếp đó, siêu xe Ferrari 250 GTO đời 1962 là mẫu xe được giới đấu giá đánh giá cao nhất về giá trị lịch sử với mức định giá hơn 70 triệu USD. Dòng xe này từng tham gia nhiều giải đua quốc tế và trở thành biểu tượng trong cộng đồng sưu tập xe cổ.

Ralph Lauren cũng sở hữu Ferrari 250 Testa Rossa sản xuất năm 1958, từng chiến thắng tại Le Mans, có giá trị khoảng 40 triệu USD. Mẫu xe này đại diện cho thời kỳ đỉnh cao của Ferrari trong làng đua xe thể thao.

Gara của Ralph Lauren còn có xe Mercedes-Benz SSK “Count Trossi” năm 1930 - mẫu xe độc bản với thân vỏ thiết kế riêng, giá trị ước tính khoảng 15 triệu USD. Đây là mẫu xe mang đậm dấu ấn thẩm mỹ của giới quý tộc châu Âu đầu thế kỷ XX.

Bộ sưu tập của vị tỷ phú còn có xe McLaren F1 đời 1994, được nhiều chuyên gia gọi là siêu xe vĩ đại nhất từng được chế tạo, giá trị khoảng 20 triệu USD. Xe có thiết kế ba chỗ ngồi cùng động cơ V12 hút khí tự nhiên, trở thành cột mốc trong lịch sử siêu xe.

Khi xe hơi bước vào không gian nghệ thuật

Năm 2011, 17 chiếc xe trong bộ sưu tập của Ralph Lauren xuất hiện tại Bảo tàng Louvre, Paris (Pháp) trong triển lãm “L’Art de l’Automobile”. Sự kiện này mở ra góc nhìn mới về ô tô, khi phương tiện di chuyển được đặt cạnh các tác phẩm nghệ thuật hàn lâm.

Vị tỷ phú luôn thu hút giới truyền thông khi xuất hiện cùng siêu xe. (Ảnh: luxuo)

Triển lãm góp phần thay đổi cách nhìn nhận của công chúng về xe cổ. Nhiều chuyên gia cho rằng giá trị lớn nhất của bộ sưu tập không nằm ở con số hàng trăm triệu USD mà ở khả năng bảo tồn lịch sử thiết kế và kỹ thuật qua từng giai đoạn.

Khác với nhiều garage thiên về phô trương tài sản, bộ sưu tập của Ralph Lauren thể hiện rõ sự chắt lọc. Mỗi chiếc xe đại diện cho một thời kỳ phát triển của ngành công nghiệp ô tô, từ kỷ nguyên tiền chiến đến giai đoạn siêu xe hiện đại.

Cách tiếp cận này giúp garage trở thành không gian trưng bày mang tính học thuật, nơi lịch sử, nghệ thuật và công nghệ giao thoa. Khi thị trường xe cổ ngày càng tăng giá trị, bộ sưu tập của Ralph Lauren chính là ví dụ tiêu biểu cho việc biến đam mê cá nhân thành di sản văn hóa trên bốn bánh xe.