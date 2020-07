Bảng giá xe KIA Soluto tháng 7/2020, giảm giá mạnh chỉ còn 369 triệu đồng

Thứ Bảy, ngày 11/07/2020 12:00 PM (GMT+7)

THACO vừa công bố giá bán mới trong tháng 7/2020, Ở thương hiệu Kia, mẫu xe Soluto đã được giảm giá từ 26 – 30 triệu đồng. Vượt qua Mitsubishi Attrage, Kia Soluto đã trở thành mẫu xe có giá bán rẻ nhất phân khúc B.​

Sau giảm giá, Kia Soluto có giá bán chỉ từ 369 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn, trong khi phiên bản cao cấp nhất có giá 469 triệu đồng. Nhìn chung, Kia Soluto đang sở hữu giá bán dễ tiếp cận nhất trong phân khúc B tại thị trường hiện tại. Giá bán mới cho 4 phiên bản của Kia Soluto lần lượt:​

Phiên bản Giá bán tháng 6/2020 Giá bán tháng 7/2020 Mức giảm (Đơn vị: triệu đồng) Soluto AT Luxury 499 469 -30 Soluto AT Deluxe 455 429 -26 Soluto MT Deluxe 425 399 -26 Soluto MT 399 369 -30

Làm so sánh, giá bán khởi điểm của Kia Soluto nay đã rẻ hơn 6 triệu đồng so với đối thủ Mitsubishi Attrage (375 – 460 triệu đồng). Theo đó, Attrage đã đánh mất ngôi vị là mẫu xe có giá bán rẻ nhất trong phân khúc. Bên cạnh đó, nếu so sánh với Attrage (nhập Thái), Kia Soluto đang có lợi thế hơn về lệ phí đăng ký trước bạ được giảm 50% dành cho xe được sản xuất, lắp ráp trong nước.​

Theo VAMA, phân khúc sedan hạng B trong tháng 5/2020 vừa qua đã ghi nhận sự lên xuống bất thường về doanh số của các mẫu xe trong phân khúc. Cụ thể, Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City có mức tăng trưởng tốt, trong khi 2 mẫu xe Kia Soluto và Mitsubishi Attrage lại sụt giảm khá nhiều.​

Cụ thể, doanh số Kia Soluto xếp dưới bộ ba: Toyota Vios, Hyundai Accent và Honda City. Trong tháng 5 vừa qua, Kia Soluto chỉ bán được 387 xe, xếp trên Mitsubishi Attrage (256 xe), Mazda2 (149 xe) và Nissan Sunny (46 xe).​ Doanh số luôn phản ánh một cách chính xác chỗ đứng của Kia Soluto trong phân khúc, lần giảm giá bán này hứa hẹn sẽ là một “bàn đạp” thúc đẩy doanh số của Kia Soluto.​

Dẫu vậy, giảm giá bán không phải một hướng đi giúp đảm bảo doanh số cao trong phân khúc B. Khi phân khúc này tại Việt Nam đang được chi phối bởi 2 tên tuổi lớn là Toyota Vios và Hyundai Accent, hai mẫu xe này đang dung hoà tốt các yếu tố như: Thương hiệu, Động cơ bền bỉ đã được kiểm chứng; Dễ mua thuận bán; giữ giá và trang bị tiện nghi… Những yếu tố này đã đáp ứng cho hầu hết các tiêu chí mua xe để phục vụ cho gia đình hay chạy dịch vụ.

Cả 4 phiên bản của Kia Soluto đều sử dụng chung một động cơ xăng (I4) dung tích 1.4 lít, DOHC, Kappa, Dual CVVT cho công suất tối đa 94 mã lực tại 6.000 v/p và mô-men xoắn cực đại 132Nm tại 4.000 v/p. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWF) thông qua 2 phiên bản số sàn 5 cấp (5MT) và 1 phiên bản số tự động 4 cấp (4AT).​

Với giá bán cho 4 phiên bản từ 369 – 469 triệu đồng, giá bán của Kia Soluto đang nằm trong tầm giá của xe hạng A. Mức giá dễ tiếp cận này của Soluto hấp dẫn đối tượng khách hàng mua xe để chạy dịch vụ, hay các doanh nghiệp kinh doanh vận tải đặt mua xe số lượng lớn.​

