Ford khai tử dòng xe Focus tại châu Âu

Sau 27 năm thay đổi chiến lược lớn tại châu Âu, Ford đã chính thức bị khai tử mẫu sedan Focus, chấp nhận mất thị phần, đặt cược vào SUV trong khi các đối thủ vẫn thắng lớn với xe gầm thấp.

Hành trình 27 năm của mẫu hatchback biểu tượng Ford Focus đã chính thức khép lại. Đại diện Ford châu Âu xác nhận chiếc Focus cuối cùng, mang màu sơn trắng, đã lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất tại nhà máy Saarlouis (Đức) vào ngày 14/11 vừa qua. Sự kiện này không chỉ là lời từ biệt một mẫu xe huyền thoại mà còn đánh dấu bước ngoặt chiến lược quan trọng của Ford tại thị trường lục địa già.

Ford Focus không phải là cái tên duy nhất bị khai tử trong cuộc cải tổ danh mục sản phẩm của Ford tại châu Âu. Trước đó, hãng xe Mỹ đã cho dừng sản xuất mẫu xe cỡ nhỏ Ford Fiesta vào năm 2023 và "khai tử" Ford Mondeo vào năm 2022.

Focus không phải là cái tên duy nhất bị khai tử trong cuộc cải tổ danh mục sản phẩm của Ford.

Xa hơn nữa, Ford Ka cũng đã ngừng sản xuất từ năm 2020. Những quyết định này khiến Ford gần như không còn mẫu xe gầm thấp nào trong danh mục, mà chỉ tập trung bán các dòng SUV và xe thương mại cho khách hàng châu Âu.

Nguyên nhân đằng sau các quyết định khai tử hàng loạt này không hoàn toàn đến từ doanh số. Thực tế, doanh số của các mẫu xe này không quá tệ, mà vấn đề chính nằm ở biên lợi nhuận mỏng. CEO Ford, ông Jim Farley, từng thẳng thắn chia sẻ với Car Magazine rằng việc dừng sản xuất Focus, Fiesta hay Mondeo đơn giản là vì hãng không kiếm đủ lợi nhuận từ chúng. Vị CEO này thậm chí còn có một phát ngôn gây tranh cãi hơn, cho biết Ford đang "thoát khỏi ngành kinh doanh xe nhàm chán" để chuyển sang "kinh doanh các mẫu xe biểu tượng".

Tuy nhiên, việc từ bỏ những mẫu xe "nhàm chán" như mô tả của Jim Farley đang khiến Ford phải trả một cái giá đắt. Chuyên trang Motor1 lưu ý rằng chiến lược này đã khiến thị phần của Ford tại châu Âu sụt giảm nghiêm trọng.

Dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu (ACEA) cho thấy, từ mức nắm giữ khoảng 7,2% thị phần vào cuối năm 2015, Ford đã giảm mạnh xuống chỉ còn 3,3% tính đến tháng 9 năm nay. Với việc Ford Focus chính thức biến mất, thị phần của hãng được dự báo sẽ còn tiếp tục đà giảm vào năm sau. Mẫu xe gầm thấp hiếm hoi còn sót lại là Ford Mustang, nhưng đây chỉ là một sản phẩm thuộc phân khúc ngách, không đủ sức gánh vác doanh số.

Ford đặt cược vào SUV, các đối thủ cạnh tranh.

Trong khi Ford đặt cược vào SUV, các đối thủ cạnh tranh dường như vẫn đang "sống tốt" với xe du lịch gầm thấp. Xu hướng SUV có thể đang thịnh hành, nhưng Volkswagen, Renault và Stellantis vẫn đang bán rất chạy các mẫu xe truyền thống.

Dữ liệu do Dataforce công bố cho thấy Dacia Sandero, Volkswagen Golf và Renault Clio mới chính là 3 mẫu xe bán chạy nhất châu Âu trong 10 tháng đầu năm. Sự góp mặt của những cái tên khác như Peugeot 208, Skoda Octavia và Toyota Yaris trong top 10 là minh chứng rõ ràng rằng khách hàng châu Âu vẫn rất mong muốn sở hữu những mẫu ôtô du lịch gầm thấp. Quyết định của Ford rõ ràng đang đi ngược lại nhu cầu này và là một ván cược đầy rủi ro.