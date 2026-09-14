Bắt gặp xe Audi Q7 mới trên đường phố châu Âu

Audi Q7 thế hệ mới được đầu tư mạnh về thiết kế, công nghệ và khả năng vận hành. Dù không còn giữ vị trí SUV đầu bảng của thương hiệu Đức, Q7 vẫn được kỳ vọng tiếp tục cạnh tranh trong nhóm SUV hạng sang cỡ lớn.

Ra mắt toàn cầu từ tháng 6, Audi Q7 mới mang diện mạo vuông vức và khỏe khoắn hơn thế hệ trước. Phần đầu xe được nâng cao, kết hợp hốc bánh mở rộng và các vòm bánh tạo hình nổi khối, giúp tổng thể chiếc SUV trông bề thế hơn.

Chiều dài cơ sở vẫn duy trì ở mức 3.000 mm. Thay vì thay đổi đáng kể kích thước, Audi tập trung vào thiết kế để tạo cảm giác chiếc xe lớn và chắc chắn hơn. Lưới tản nhiệt mới có họa tiết mắt lưới lớn, đi cùng cụm đèn pha hai tầng lấy cảm hứng từ những mẫu xe điện mới của hãng.

Audi Q7 thế hệ mới ra mắt toàn cầu từ tháng 6 vừa qua.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trên Q7 mới là công nghệ chiếu sáng. Cụm đèn LED định vị ban ngày không chỉ đóng vai trò nhận diện mà còn có khả năng truyền tải thông tin tới các phương tiện xung quanh. Trong điều kiện mặt đường nguy hiểm như băng tuyết, hệ thống có thể hiển thị cảnh báo phía trước xe.

Khi bật xi-nhan, tín hiệu ánh sáng được mở rộng để giúp phương tiện khác dễ nhận biết hơn. Ở phía sau, đèn hậu có thể phát tín hiệu cảnh báo khi phát hiện sự cố hoặc tai nạn. Hệ thống cũng có khả năng cảnh báo khi phát hiện phương tiện phía sau đang bám quá gần.

Hệ thống cũng có khả năng cảnh báo khi phát hiện phương tiện phía sau đang bám quá gần.

Khoang cabin Q7 2026 được phát triển theo hướng sang trọng và hiện đại hơn, với nhiều nét tương đồng mẫu SUV đầu bảng Q9. Tâm điểm là màn hình OLED dạng cong tích hợp bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí.

Hành khách phía trước có thêm một màn hình riêng, mở rộng không gian giải trí mà không ảnh hưởng đến các thông tin dành cho người lái. Đáng chú ý, Q7 mới còn có kính trần toàn cảnh có thể chuyển đổi giữa trạng thái trong suốt và mờ đục. Người dùng có thể điều chỉnh theo từng khu vực và lưu lại thiết lập yêu thích.

Tùy từng thị trường, Audi Q7 sử dụng các cấu hình động cơ khác nhau. Tại Anh, xe có động cơ diesel V6, dung tích 3.0L tăng áp, cho công suất 295 mã lực và mô-men xoắn 630 Nm, kết hợp hệ thống mild-hybrid bổ sung 24 mã lực.

Trong khi đó, phiên bản dành cho thị trường Mỹ sử dụng động cơ xăng V6, dung tích 2.9L tăng áp, cho công suất 429 mã lực. Xe có khả năng tăng tốc 0-97 km/h trong 4,8 giây. Với thiết kế bề thế hơn, khoang nội thất hiện đại và loạt công nghệ chiếu sáng mới, Audi Q7 thế hệ mới cho thấy hãng xe Đức đang tiếp tục nâng cấp mẫu SUV này theo hướng cao cấp và giàu công nghệ hơn, thay vì chỉ tập trung vào thay đổi kích thước hay kiểu dáng.