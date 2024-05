Audi Q8 S-Line có giá bán mới 4,1 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam

Audi đã cải tiến mẫu xe đứng đầu trong phân khúc Q của mình với thiết kế rõ ràng và nhiều nâng cấp công nghệ. Phù hợp và thể thao trên mọi cung đường với vô số trang bị tiện nghi. Mẫu xe cơ bắp Audi Q8 quattro là kết hợp sự thanh lịch của dòng coupe 4 cửa sang trọng và không gian rộng rãi của một chiếc SUV khiến nó trở thành mẫu xe hoàn hảo cho cả nhu cầu công việc và thư giãn.

Với Audi Q8 SUV phiên bản mới, lưới tản nhiệt khung đơn gồm những thanh thẳng mạnh mẽ trong khung bát giác nay gây ấn tượng với thiết kế những giọt nước chữ L ở gói thiết kế S-line. Vẻ ngoài tự tin của Q8 được nhận diện với thiết kế hốc gió mới nổi bật, tích hợp rõ ràng và đồng bộ với thiết kế lưới tản nhiệt của xe.

Audi Q8 SUV S-line được trang bị gói phong cách đen lịch lãm. Lưới tản nhiệt khung đơn được hoàn thiện với màu đen bóng. Các chi tiết màu đen được kết hợp với vẻ ngoài thể thao tạo ấn tượng riêng biệt. Màn hình kỹ thuật số Audi virtual cockpit 12,3-inch hiển thị tất cả các thông tin cần thiết cho người lái. Camera 360 được trang bị tiêu chuẩn trên Audi Q8 để gia tăng sự tiện nghi và tính an toàn dù chỉ di chuyển trong thành phố hay trên những hành trình dài.

Màn hình cảm ứng MMI 10,1-inch phía trên hiển thị kiểm soát các thông tin giải trí trong khi màn hình 8,6-inch phía dưới hiển thị nhiệt độ điều hòa và các chức năng tiện ích khác. Thao tác nhanh chóng và đơn giản: xác nhận bằng âm thanh và xúc giác ngay khi đầu ngón tay nhấn vào kích hoạt từng tính năng.

Q8 SUV mới sắp về Việt Nam sẽ được trang bị tiêu chuẩn thêm hệ thống hiển thị thông tin trên kính lái và các cổng sạc USB – type C ở hàng ghế trước và sau. Mẫu xe này còn được trang bị các hệ thống an toàn và hỗ trợ lái mới nhất, ví dụ như tính năng cảnh báo làn đường và tính năng tiền cảnh báo Audi. Không có gì ngạc nhiên khi Audi Q8 đạt chứng nhận 5 sao cao nhất tại các cuộc thử nghiệm an toàn của Euro NCAP tại Châu Âu.

Để hoàn thiện sự ưu đãi dành cho khách hàng, Audi Việt Nam tặng thêm tính năng đèn LED chiếu sáng ở cửa trước và cửa sau. Khi cửa mở, đèn chiếu biểu tượng logo 4 vòng tròn của Audi sẽ chiếu xuống đất bằng công nghệ LED giúp thuận lợi khi ra vào xe. Đặc biệt, lần đầu tiên Hộc sạc điện thoại không dây Audi được trang bị tiêu chuẩn trên Audi Q8 tại thị trường Việt Nam.

Với chức năng này, điện thoại thông minh vừa có thể kết nối với xe qua Bluetooth để phát nhạc hoặc nghe điện thoại vừa có thể sạc không cần dây trên xe. Các chức năng này là tùy chọn nhưng Audi Việt Nam đã đặt hàng và trang bị tiêu chuẩn trên xe như một ưu đãi thêm dành cho khách hàng của mình.

Xe được trang bị khối động cơ xăng V6, dung tích 3.0L TFSI, cho công suất 340 mã lực và mô men xoắn cực đại 500 Nm. Audi Q8 tăng tốc từ 0 tới 100 km/h chỉ trong 5,9 giây với tốc độ tối đa 245km/h. Chế độ sang số nhanh và mượt, hộp số tiptronic 8 cấp cùng hệ truyền động quattro mạnh mẽ. Hệ thống thông gió đặc biệt cho phép sử dụng trên các cung đường off-road. Với bơm dầu điện, hộp số tiptronic có thể kích hoạt vào số để tái khởi động lại cả khi động cơ đã tắt.

Audi Q8 đặc biệt hiệu quả nhờ công nghệ mild hybrid mới (MHEV). Hệ thống điện chính 48V tích hợp hai mô-đun công nghệ quan trọng: pin lithium-ion và hệ thống máy phát- khởi động (belt alternator starter – BAS). Khi đạp phanh, hệ thống có thể thu hồi 12kW năng lượng và nạp vào ắc quy. Công nghệ MHEV cho phép động cơ tạm dừng hoạt động trong thời gian dài và chế độ Start-Stop được kích hoạt từ tốc độ 22km/h.

Kể từ khi Audi Q8 ra mắt 5 năm trước, đáp lại sự kiên nhẫn cùng sự trung thành với thương hiệu Audi từ khách hàng, Audi Việt Nam đang gấp rút xúc tiến để có thể giao mẫu Audi Q8 mới một cách nhanh nhất. Hiện Audi Việt Nam đã bắt đầu nhận đặt hàng lô xe Audi Q8 mới.

Kết hợp sự sang trọng đẳng cấp với tính thực dụng cho nhu cầu sử dụng hàng ngày, Audi Q8 mới có giá khởi điểm từ 4,1 tỷ đồng, và lô xe đầu tiên dự kiến có mặt vào tháng 7 sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời dành cho khách hàng Việt Nam. Giống như tất cả các mẫu Audi khác, Audi Q8 mới được bảo hành 3 năm không giới hạn km. Khách hàng có thể liên hệ tới các đại lý của Audi để được tư vấn trực tiếp.

Audi Việt Nam sẽ phân phối chiếc SUV Audi Q8 2024 phiên bản S-line thể thao với giá khởi điểm từ 4,1 tỷ đồng cùng chế độ bảo hành 3 năm không giới hạn km. Xe đã bắt đầu nhận đặt hàng từ tháng 4/2024 và sẽ có mặt tại Việt Nam từ tháng 7/2024.

