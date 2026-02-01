8 lầm tưởng về thói quen sử dụng ô tô mà nhiều người đến giờ vẫn ngộ nhận

Trên thực tế, thế giới ô tô vẫn tồn tại những lầm tưởng, có cái từng đúng trong bối cảnh nhất định, có cái đã hoàn toàn lỗi thời, thậm chí có những quan niệm nếu tin theo sẽ khiến bạn tốn tiền oan. Dưới đây là 8 lầm tưởng phổ biến nhưng đến giờ vẫn nhiều người ngộ nhận trong quá trình sử dụng ô tô.

Đợi gần cạn bình mới đổ nhiên liệu

Trọng lượng xăng giảm không mang lại lợi ích đáng kể về mức tiêu hao nhiên liệu. Bơm nhiên liệu trong xe hiện đại được làm mát bằng chính xăng trong bình. Việc chạy xe thường xuyên trong tình trạng gần hết xăng có thể làm bơm nhiên liệu quá nhiệt và nhanh hỏng hơn.

Ngoài ra, cặn bẩn dưới đáy bình dễ bị hút lên khi xăng cạn, gây hại cho hệ thống nhiên liệu. Chưa kể nguy cơ chết máy giữa đường chỉ để tiết kiệm vài đồng là điều không đáng.

Cần làm nóng động cơ trước khi khởi hành

Thói quen nổ máy để xe đứng yên vài phút, thậm chí lâu hơn vào buổi sáng, bắt nguồn từ thời xe dùng bộ chế hòa khí và dầu nhớt kém chất lượng. Khi đó, dầu đặc và cần thời gian để bôi trơn các chi tiết.

Ngày nay, với động cơ phun xăng điện tử và dầu nhớt hiện đại đã thay đổi hoàn toàn câu chuyện. Động cơ chỉ cần khoảng 20-30 giây để dầu được bơm đầy đủ. Việc để xe chạy không tải lâu không những không cần thiết mà còn gây lãng phí nhiên liệu và tăng phát thải.

Do đó, cách làm đúng là chạy xe nhẹ nhàng ngay sau khi khởi động sẽ vừa giúp làm ấm máy hiệu quả, vừa giảm lãng phí nhiên liệu so với để xe nổ không tải tại chỗ.

Thả trôi xe ở số N hoặc Mo khi xuống dốc sẽ tiết kiệm xăng

Nghe có vẻ hợp lý, nhưng thực tế đây là một quan niệm sai hoàn toàn. Xe hiện đại có khả năng tự ngắt nhiên liệu khi nhận biết xe đang xuống dốc và không cần ga nếu bạn đang để ở số D hoặc số thấp.

Ngược lại, khi bạn về số N (xe số tự đông) hoặc số Mo (xe số sàn), động cơ phải duy trì chế độ không tải, đồng nghĩa vẫn tiêu thụ nhiên liệu. Chưa kể, việc thả trôi ở số N hoặc Mo còn làm gia tăng áp lực lên hệ thống phanh do mất đi phanh động cơ, từ đó tăng nguy cơ mất an toàn.

Không bật điều hòa sẽ luôn tiết kiệm nhiên liệu

Điều hòa đúng là làm động cơ phải “gánh” thêm tải, nhưng hiệu quả nhiên liệu còn phụ thuộc vào tốc độ và thiết kế khí động học. Ở tốc độ thấp, mở cửa sổ có thể tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Nhưng khi chạy ở tốc độ cao, lực cản gió tăng mạnh, việc tắt điều hòa và mở cửa sổ còn tốn nhiên liệu hơn bật điều hòa ở mức vừa phải. Nói cách khác, không có một quy tắc chung cho mọi trường hợp. Hiệu quả phụ thuộc vào loại xe và điều kiện vận hành cụ thể.

Cứ sau 5.000km là phải thay dầu

Quy tắc "5.000km là thay dầu" từng rất phổ biến trước đây, nhưng hiện nay không còn mang tính bắt buộc bởi các yếu tố như loại dầu, thiết kế động cơ và khuyến nghị của nhà sản xuất mới là yếu tố quyết định.

Phần lớn xe đời mới dùng dầu tổng hợp, có thể hoạt động ổn định từ 7.500-10.000km, thậm chí lâu hơn nếu điều kiện vận hành thuận lợi. Nhiều xe đời mới còn có hệ thống theo dõi tuổi thọ dầu, giúp người lái biết chính xác thời điểm cần thay. Việc thay dầu quá sớm không làm xe bền hơn mà chỉ khiến chi phí bảo dưỡng tăng thêm không cần thiết.

Châm thêm dầu thường xuyên thì không cần thay dầu

Việc châm thêm dầu chỉ giúp động cơ luôn đủ mức dầu theo khuyến cáo chứ không làm dầu cũ sạch hơn. Theo thời gian, dầu động cơ bị nhiễm bẩn, mất khả năng bôi trơn và làm mát.

Nếu chỉ châm thêm mà không thay mới, cặn bẩn sẽ tích tụ và gây hại cho động cơ. Đây là kiểu "tiết kiệm" sai chỗ mà cái giá phải trả thường rất đắt và dễ dẫn đến chi phí sửa chữa lớn.

Xăng cao cấp luôn tốt hơn cho xe

Đây là một trong những lầm tưởng kinh điển nhất về nhiên liệu ô tô. Thực tế, chỉ một số dòng xe hiệu suất cao hoặc động cơ có tỷ số cao được nhà sản xuất khuyến nghị dùng xăng cao cấp để đạt hiệu quả tối ưu, vì chỉ số octan cao giúp động cơ hoạt động ổn định hơn khi chịu tải lớn hoặc tăng tốc mạnh.

Với phần lớn xe phổ thông, bạn gần như không cảm nhận được khác biệt giữa xăng thường và xăng cao cấp trong điều kiện sử dụng hàng ngày.

Động cơ hiện đại được trang bị hệ thống điều khiển điện tử, có khả năng tự điều chỉnh thời điểm đánh lửa để tránh kích nổ. Vì vậy, trừ khi nhà sản xuất yêu cầu rõ ràng hoặc bạn thường xuyên đạp ga hết cỡ, còn không việc đổ xăng cao cấp chỉ khiến ví tiền nhẹ đi nhanh hơn.

Đổ xăng vào buổi sáng sẽ “lời” hơn

Lập luận này dựa trên việc xăng giãn nở theo nhiệt độ, nhưng thực tế xăng tại các trạm được lưu trữ trong bể ngầm dưới lòng đất, nơi nhiệt độ gần như ổn định cả ngày. Sự chênh lệch nếu có cũng rất nhỏ, không đủ để tạo ra khác biệt đáng kể về chi phí.

Về lý thuyết, bạn có thể tiết kiệm được một tỷ lệ rất nhỏ, nhưng thực tế, việc chọn thời điểm đổ xăng buổi sáng gần như chỉ mang tính tâm lý nhiều hơn là hiệu quả thực tế bởi điều này không tạo ra sự khác biệt rõ ràng.

Nói chung, ô tô hiện đại đã thay đổi rất nhiều, chúng ngày càng thông minh hơn. Nhưng thói quen, tư duy sử dụng xe của không ít người thì lại thay đổi chậm hơn nhiều.

Vì vậy, hiểu đúng và bỏ bớt những lầm tưởng này không chỉ giúp bạn tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, nhiên liệu mà còn kéo dài tuổi thọ xe và đảm bảo an toàn. Đã đến lúc những lầm tưởng lỗi thời này cần được dẹp bỏ một cách dứt khoát.