Kinh nghiệm chăm sóc xe ô tô Hàn ít tốn kém nhất

Thiết kế đẹp, option đầy đủ cùng mức giá hợp lý, các mẫu xe Hàn Quốc và trong đó có Hyundai Accent luôn lựa chọn hàng đầu trong phân khúc sedan hạng B và đã tạo được cộng đồng hàng trăm nghìn người dùng. Trong đó, nhiều mẹo hay về dùng xe đã được chia sẻ.

Để giữ xe “bóng loáng như mới” dù đã chạy nhiều năm với quãng đường dài, không cần phải tới gara xịn hay tốn kém bảo dưỡng đắt đỏ, mà chỉ từ những thói quen nhỏ hàng ngày của chính các chủ xe. Hyundai Accent nổi bật với thiết kế đẹp, option đầy đủ và mức giá hấp dẫn trong phân khúc sedan hạng B

Anh Đỗ Hải (37 tuổi, Hà Nội) - chủ chiếc Accent 2022 đã lăn bánh hơn 68.000 km.

Anh Đỗ Hải (37 tuổi, Hà Nội) - chủ chiếc Accent 2022 đã lăn bánh hơn 68.000 km cho biết, anh duy trì việc rửa xe mỗi tuần và vệ sinh nội thất hàng tháng để tránh bụi bẩn bám lâu trên các chi tiết nhựa sáng màu, vốn dễ xỉn nếu bỏ qua. Theo anh Hải, để xe ngoài trời có thể dính nhựa cây, hoa của cây và cả phân chim dính vào, nếu không xử lý nhanh có thể làm cho sơn xe bị ăn mòn, loang màu, nên việc rửa xe liên tục là cần thiết.

Bên cạnh đó, anh còn phủ ceramic và dán phim cách nhiệt chính hãng ngay từ ngày đầu (khoảng 8-10 triệu), rửa xe bằng phương pháp 2 xô + găng microfiber, tránh nắng gắt, ưu tiên đỗ xe có mái che. Nhờ vậy, lớp sơn nguyên bản sau 3 năm vẫn bóng loáng, không một vết xước dăm.

Chăm sóc kỹ nước sơn để xe luôn mới như từ trong hãng đi ra.

Ngoài ra, khoang nội thất của một chiếc xe sạch sẽ giúp người lái thoải mái hoàn thành quãng đường dài. Cụ thể, nội thất xe không chỉ là trung tâm điều khiển mọi hoạt động của xe mà còn là nơi nghỉ ngơi của tất cả mọi người trong suốt chuyến đi.

Do đó, bạn cần chăm sóc xe ô tô và vệ sinh nội thất định kỳ theo tuần, tháng hoặc sau mỗi chuyến đi để đảm bảo giữ gìn không gian bên trong xe sạch, không có mùi khó chịu và có độ bền theo thời gian. Chẳng hạn như: Hút sạch bụi thảm sàn xe, dọn sạch rác thải trên xe, sắp xếp phụ kiện ngăn nắp và vệ sinh bảng điều khiển taplo, vô lăng, ghế xe, trần và bộ phận điều hòa. Khi vệ sinh nội thất xe, chỉ nên sử dụng các loại dung dịch vệ sinh ô tô trung tính chuyên dụng để làm sạch theo từng vị trí khác nhau để tránh việc làm hư hỏng các vật liệu như da, nỉ hoặc nhựa gắn trên xe.

Rừa khoang động cơ xe ô tô nên thực hiện cách từ 3 - 6 tháng một lần.

Để giữ được xe luôn tươi mới, điều quan trọng không nằm ở chi phí chăm sóc lớn mà ở thói quen nhỏ hằng ngày. Xe Hàn vốn bền bỉ, thực dụng, nhưng cách sử dụng mới là yếu tố quyết định ngoại hình và khả năng vận hành sau nhiều năm”, Anh Quốc Quân - một người sử dụng xe kinh doanh dịch vụ cho biết.

Động cơ Smartstream 1.5L cũng được anh Quân thay dầu sớm hơn khuyến cáo 500-1.000 km (5.000-7.000 km/lần), không rồ ga khi máy lạnh và bảo dưỡng đều đặn. Trước mỗi chuyến đi dài, việc kiểm tra lốp và phanh cũng được xem là “bí quyết” giúp xe ổn định và hạn chế hỏng vặt.

Việc sử dụng các loại xăng dầu giả sẽ gây cháy nổ hoặc hư hỏng động cơ, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Cách tốt nhất để chăm sóc xe ô tô của bạn là nên đổ xăng dầu tại các trạm uy tín như: Petrolimex hay PVOIL và hạn chế đổ xăng tại các cây xăng dầu không rõ nguồn gốc.

Nội thất được vệ sinh cẩn thận sẽ mang đến sự thoải mái cho người lái và người xung quanh.

Các chức năng nổi bật của Accent như đề nổ từ xa, sạc không dây, cốp rộng 480 lít và ghế gập 60:40 cũng được khai thác triệt để nhưng đúng cách. Nhiều người chỉ bật đề nổ từ xa 5 phút trước khi lên xe để tránh hao điện, dùng tấm lót tản nhiệt khi sạc điện thoại, gập ghế sau lấy đồ trong mưa để nội thất không bị ướt.

Ngoài ra, anh Hải và anh Quân còn chia sẻ lưu ý riêng với sạc không dây, nhiệt độ từ sạc dễ khiến điện thoại nóng lên nếu cabin đang nóng, nhiều chủ xe chọn dùng tấm lót tản nhiệt hoặc chỉ sạc khi cần thiết để tránh ảnh hưởng tới pin.

Mẫu xe Hyundai Accent thế hệ mới đang được phân phối tại Việt Nam.

Chỉ với những thói quen nhỏ như rửa xe đều, bảo dưỡng sớm, bảo vệ ngoại thất từ đầu và tận dụng đúng các tính năng sẵn có, xe Hàn hoàn toàn có thể “trẻ mãi” sau nhiều năm sử dụng. Do đó, xe Hyundai Accent hiện tại được đánh giá khá cao trên thị trường ô tô mới và cũ.

Mẫu xe này thường xuyên xuất hiện trong danh sách những lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng trong phân khúc sedan cỡ nhỏ, đặc biệt là các phiên bản mới với thiết kế hiện đại và tính năng đầy đủ.