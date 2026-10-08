Đây là những chiếc SUV đô thị rẻ bậc nhất hiện nay

Tính đến thời điểm hiện tại, phân khúc SUV đô thị tại Việt Nam đã chứng kiến sự gia nhập của nhiều tân binh, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Trái ngược với vài năm trước, khi SUV đô thị còn khá vắng bóng, hiện nay, phân khúc này đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Dưới đây là top 4 mẫu xe SUV đô thị giá rẻ đang "hot" trên thị trường.

Toyota Raize (522 triệu đồng)

Quay lại giai đoạn đầu ra mắt, Toyota Raize đã bán được 189 xe. Mặc dù doanh số ban đầu không phản ánh đúng sức hút của mẫu SUV hạng A này, nhưng nó đã nhanh chóng “cháy hàng” trong đợt mở bán đầu tiên do số lượng nhập khẩu về Việt Nam rất hạn chế.

Mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và chỉ có một phiên bản duy nhất. Raize trang bị động cơ tăng áp 1.0L, 3 xi lanh, sản sinh công suất tối đa 98 mã lực và mô men xoắn 140 Nm. Kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước, Raize còn nổi bật với khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng, chỉ 6,61 lít cho 100 km đường hỗn hợp.

Với mức giá 522 triệu đồng, Raize là một trong những mẫu SUV có giá bán hợp lý và dễ tiếp cận với khách hàng. Dù thuộc phân khúc bình dân, Raize được chăm chút kỹ lưỡng với thiết kế trẻ trung và nội thất hiện đại.

Kia Sonet (489-609 triệu đồng)

Mẫu A-SUV của KIA hiện đang được lắp ráp trong nước với 4 phiên bản: MT, Deluxe, Luxury và Premium. Doanh số bán hơn 800 xe trong tháng đầu tiên ra mắt vào tháng 11/2021 cho thấy sức hút mạnh mẽ của mẫu xe này.

Sonet được trang bị động cơ xăng Smartstream 1.5L, sản sinh công suất tối đa 113 mã lực và mô men xoắn 144 Nm, kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động vô cấp. Với mức giá chỉ từ 489 đến 609 triệu đồng, Sonet sở hữu thiết kế trẻ trung cùng nhiều trang bị và tính năng đa dạng.

KIA Seltos (579-799 triệu đồng)

KIA Seltos là mẫu B-SUV giá rẻ của KIA nhằm cạnh tranh trực tiếp với Toyota Corolla Cross. Mẫu xe này có giá bán từ 579 đến 799 triệu đồng cho tổng cộng 7 phiên bản khác nhau, điều này mang đến nhiều tùy chọn để khách hàng lựa chọn phù hợp nhu cầu cũng như tài chính cá nhân.

Seltos được lắp ráp trong nước với 7 phiên bản và 2 tùy chọn động cơ và hộp số CVT hoặc DCT. Phiên bản động cơ SmartStream 1.5 có công suất 113 mã lực và mô men xoắn 144 Nm. Trong khi đó, phiên bản SmartStream 1.5 Turbo có công suất 158 mã lực và mô men xoắn 253 Nm.

Trong phân khúc SUV giá rẻ, KIA Seltos được khách hàng đánh giá cao nhờ mức giá hấp dẫn, ngoại thất trẻ trung và thiết kế nội thất rộng rãi, hiện đại với nhiều tiện nghi như màn hình cảm ứng trung tâm 10,25 inch lớn.