Xe máy xăng tăng tốc, doanh số 9 tháng vượt 2 triệu chiếc

Theo đó, thị trường xe máy tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, với phần lớn doanh số vẫn đến từ các dòng xe sử dụng động cơ xăng.

Cụ thể, 5 thành viên của VAMM gồm Honda Việt Nam, Yamaha Motor Việt Nam, SYM Việt Nam, Piaggio Việt Nam và Việt Nam Suzuki đã bán ra tổng cộng 686.661 xe máy trong quý III/2026, tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2025. Tính trung bình, thị trường tiêu thụ khoảng 7.464 xe máy mỗi ngày từ các thành viên VAMM.

Đáng chú ý, dù xu hướng điện hóa phương tiện ngày càng rõ nét, danh mục sản phẩm của các hãng thuộc VAMM vẫn chủ yếu là xe máy chạy xăng. Honda hiện phân phối 3 mẫu xe máy điện gồm ICON e:, CUV e: và UC3, trong khi Yamaha có mẫu NEO's. Các thành viên còn lại chưa chính thức phân phối xe máy điện tại Việt Nam. Thực tế này cho thấy xe máy xăng vẫn đang giữ vai trò chủ đạo trong hoạt động kinh doanh của các hãng xe máy truyền thống.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh số của các thành viên VAMM đạt 2.054.213 xe, tăng 148.190 xe so với cùng kỳ năm ngoái. Kết quả này đồng thời đưa tổng lượng xe bán ra tiến gần mốc cả năm 2025, với khoảng cách còn lại là 560.844 xe.

Trong khi đó, quý IV thường là giai đoạn có sức mua tốt của thị trường xe máy Việt Nam. Với đà tăng trưởng hiện tại và khoảng cách không quá lớn so với doanh số cả năm trước, thị trường được kỳ vọng sẽ tiếp tục khởi sắc trong những tháng cuối năm.

Nếu không xuất hiện biến động lớn, doanh số xe máy của các thành viên VAMM trong năm 2026 nhiều khả năng sẽ vượt kết quả của năm 2025, bất chấp xu hướng chuyển dịch sang phương tiện điện hóa đang diễn ra.