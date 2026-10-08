Kia Soluto "sập giá" còn 299 triệu đồng, rẻ ngang xe điện mini

Theo đó, Kia Soluto hiện chỉ được phân phối với hai phiên bản MT và Deluxe, có giá niêm yết lần lượt 345 triệu và 375 triệu đồng. Sau khi quy đổi toàn bộ ưu đãi, giá thực tế của hai phiên bản còn 299 triệu và 329 triệu đồng.

Mức giảm lần này cao hơn 20 triệu đồng so với đợt ưu đãi trước, đồng thời đưa Soluto trở thành mẫu sedan hạng B có giá thấp nhất thị trường Việt Nam.

Mức giá này thấp hơn đáng kể so với các đối thủ. Hyundai Accent dù được ưu đãi tới 89 triệu đồng vẫn có giá sau ưu đãi từ khoảng 350 triệu đồng. Toyota Vios được giảm 46 - 54 triệu đồng, giá còn khoảng 412 - 491 triệu đồng. Mitsubishi Attrage giảm 24,5 - 38 triệu đồng, giá thực tế từ 342 triệu đồng.

Đáng chú ý, Kia Soluto sau ưu đãi còn có giá tiệm cận nhóm xe điện mini Trung Quốc. Wuling Macaron hiện có giá từ 269 triệu đồng, trong khi Bestune Xiaoma 222 có giá từ 232 triệu đồng. So với sản phẩm cùng thương hiệu, Soluto cũng rẻ hơn Kia Morning sau ưu đãi.

Tuy nhiên, mức giá hấp dẫn của Soluto đi kèm một hạn chế lớn. Cả hai phiên bản hiện tại đều chỉ sử dụng hộp số sàn 5 cấp. Các phiên bản số tự động từng được phân phối trước đây không còn xuất hiện trong danh mục sản phẩm Kia tại Việt Nam.

Kia Soluto sử dụng động cơ xăng 1.4L, công suất 94 mã lực và mô-men xoắn 132 Nm, kết hợp hệ dẫn động cầu trước. Trang bị trên xe tương đối cơ bản, gồm màn hình giải trí 7 inch, ghế và vô-lăng bọc da, điều hòa một vùng, camera lùi và cảm biến phía sau. Hệ thống an toàn có 2 túi khí, ABS và EBD.

Việc giảm giá mạnh diễn ra trong bối cảnh sedan ngày càng mất thị phần trước SUV, MPV và xe điện. Soluto cũng không còn duy trì sức cạnh tranh trước Hyundai Accent, Honda City và Toyota Vios.