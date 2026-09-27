Mazda CX-6e chốt ngày ra mắt, SUV điện có màn hình siêu khủng

CX-6e được phát triển trên nền tảng EPA1 do Mazda và Changan hợp tác phát triển. Tại Trung Quốc, mẫu xe này mang tên EZ-60. Sau khi từng xuất hiện tại Bangkok International Motor Show 2026, CX-6e sẽ trở thành mẫu xe điện 100% thứ hai của Mazda tại Thái Lan, sau Mazda6e.

Về thiết kế, CX-6e sử dụng ngôn ngữ Soul Motion đặc trưng của Mazda, với phần đầu kín, tay nắm cửa ẩn và kiểu thân fastback. Xe có kích thước dài 4.850 mm, rộng 1.935 mm, cao 1.620 mm, chiều dài cơ sở 2.902 mm và sử dụng mâm 21 inch. Khoang hành lý phía sau có dung tích 468 lít, tăng lên 1.434 lít khi gập hàng ghế sau, trong khi khoang chứa đồ phía trước đạt 80 lít.

Nội thất CX-6e gây chú ý với màn hình Ultra-Wide kích thước 26,45 inch, độ phân giải 5K và hỗ trợ Dolby Atmos. Hệ thống giải trí đi kèm dàn âm thanh 23 loa. Một số trang bị khác gồm màn hình HUD và ghế sau tích hợp thông gió. Khoang cabin sử dụng phối màu hai tông Amethyst & White.

Tại Trung Quốc, phiên bản Long Range RWD sử dụng một mô-tơ điện đặt ở cầu sau, công suất 258 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm. Bộ pin LFP dung lượng 77,9 kWh giúp xe đạt tầm hoạt động tối đa 600 km theo tiêu chuẩn NEDC. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 7,9 giây, tốc độ tối đa 175 km/h.

CX-6e hỗ trợ sạc AC 11 kW và sạc nhanh DC tối đa 195 kW. Thời gian sạc từ 10% lên 80% bằng sạc nhanh khoảng 24 phút. Theo Mazda, 15 phút sạc nhanh có thể bổ sung khoảng 235 km phạm vi hoạt động theo chuẩn NEDC.

Mazda Thái Lan hiện chưa công bố giá bán chính thức. Một số thông tin cho rằng CX-6e có thể được định giá trên 1 triệu baht, tương đương khoảng 776 triệu đồng, nhưng đây chưa phải mức giá được xác nhận. Cấu hình dành cho thị trường Thái Lan sẽ được công bố tại sự kiện ra mắt ngày 7/10.

Sau Thái Lan, CX-6e có thể tiếp tục được Mazda cân nhắc phân phối tại các thị trường Đông Nam Á khác, trong đó có Việt Nam.