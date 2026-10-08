500 triệu đồng mua xe cũ: Sedan, SUV hay MPV 7 chỗ?

500 triệu đồng được xem là ngân sách mà nhiều người mua xe lần đầu tại Việt Nam ưa chuộng khi mua sắm xe đã qua sử dụng, cho phép họ tiếp cận những mẫu xe đời mới, thiết kế hiện đại và chi phí sử dụng hợp lý.

Tuy nhiên, giá bán của cùng một mẫu xe có thể chênh lệch đáng kể tùy thuộc vào phiên bản, số km đã chạy, lịch sử bảo dưỡng, tình trạng thân vỏ và nguồn gốc xe. Dưới đây là đánh giá chi tiết về một số mẫu xe cũ đời cao đang được giao dịch sôi động trên các nền tảng bán xe trực tuyến.

Hyundai Accent (2021-2023)

Accent cũ đời 2021-2023 là một lựa chọn hấp dẫn với mức giá từ 395-475 triệu đồng. Mẫu xe này nổi bật với kiểu dáng trẻ trung và danh sách trang bị tiện nghi phong phú. Tùy phiên bản, Accent có thể được trang bị màn hình giải trí 8 inch, khởi động từ xa, cửa sổ trời và cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau.

Accent được đánh giá cao về ngoại hình và độ bền, cùng với hệ thống dịch vụ rộng rãi giúp chi phí sử dụng dễ kiểm soát. Động cơ 1.4L với công suất khoảng 100 mã lực phù hợp cho nhu cầu di chuyển hằng ngày, dù không mạnh mẽ trong khả năng tăng tốc. Tuy nhiên, hàng ghế sau có thể không thoải mái cho những hành khách cao lớn.

Mazda3 (2022-2024)

Nếu đang tìm kiếm một lựa chọn sedan khác ngoài Accent, Mazda3 là một sự thay thế đáng cân nhắc. Mức giá tham khảo cho mẫu xe này dao động từ 485-505 triệu đồng, chủ yếu là các phiên bản Deluxe và Luxury. Mazda3 nổi bật với thiết kế thanh lịch và thể thao nhờ ngôn ngữ thiết kế KODO.

Nội thất của Mazda3 cũng rất hấp dẫn với cách bố trí cabin và vật liệu cao cấp, giúp mang lại cảm giác sang trọng cho người lái. Tuy nhiên, hàng ghế sau có không gian hạn chế, đặc biệt cho những hành khách cao lớn, và tiếng ồn từ lốp có thể gây khó chịu khi di chuyển trên đường xấu.

Toyota Raize (2021-2023)

Đây là mẫu xe nổi bật với những ai cần một mẫu SUV gầm cao cho đô thị. Giá tham khảo trên thị trường xe cũ dao động từ 430-485 triệu đồng, tùy thuộc vào phiên bản và tình trạng xe.

Raize có kích thước nhỏ gọn, cung cấp khoảng sáng gầm 200 mm rất phù hợp với đường phố đông đúc và không gian đỗ xe hạn chế. Chiều dài cơ sở 2.525 mm giúp tối ưu không gian cabin. Một số trang bị an toàn đáng chú ý bao gồm cảnh báo điểm mù và 6 túi khí, tùy phiên bản. Tuy nhiên, động cơ tăng áp 1.0L với công suất 98 mã lực có thể phát ra tiếng ồn khi tăng tốc mạnh, và hệ thống treo có cảm giác hơi cứng khi di chuyển qua gờ giảm tốc hoặc mặt đường xấu.

Mitsubishi Xpander (2023-2024)

Nếu cần một chiếc xe có khả năng chở người và phục vụ gia đình, Mitsubishi Xpander đời 2022-2024 được xem là lựa chọn đáng cân nhắc. Giá xe cũ hiện dao động từ 420-500 triệu đồng, tùy thuộc phiên bản và chất lượng xe.

Xpander nổi bật với không gian cabin rộng rãi và cách bố trí ghế linh hoạt, phù hợp cho gia đình đông người. Hệ thống điều hòa có cửa gió cho hàng ghế sau giúp làm mát hiệu quả trong điều kiện khí hậu Việt Nam. Khoảng sáng gầm 205 mm giúp xe di chuyển linh hoạt trên các đoạn đường xấu. Mặc dù động cơ 1,5L giúp tiết kiệm nhiên liệu, nhưng không mạnh mẽ khi chở đủ 7 người hoặc chạy đường đèo dốc.

Một hạn chế là nội thất của Xpander sử dụng nhiều nhựa cứng và trang bị chưa phong phú. Khi chạy nhanh trên cao tốc, xe có thể cho cảm giác bồng bềnh nếu không chở đủ tải. Người mua cần kiểm tra kỹ hệ thống treo, hộp số, thân vỏ và lịch sử bảo dưỡng nếu xe từng chạy dịch vụ.