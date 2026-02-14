Clip: Pha bắt trộm xe kịch tính của anh hàng xóm khiến dân mạng thán phục

Theo camera an ninh ghi lại, hai đối tượng lạ mặt tiếp cận một chiếc xe máy dựng trước cửa nhà. Một tên ngồi sẵn trên xe máy làm nhiệm vụ cảnh giới, tên còn lại tiến đến phá khóa chiếc xe mục tiêu.

Khi hành vi đang diễn ra, người hàng xóm đối diện bất ngờ phát hiện sự việc. Không chần chừ, người này lao ra, dùng vật dụng trên tay vụt thẳng vào tên đang ngồi trên xe máy. Bị tấn công bất ngờ, hai đối tượng hoảng loạn bỏ chạy khỏi hiện trường. Màn xử lý nhanh gọn của người hàng xóm khiến nhiều người không khỏi thán phục.