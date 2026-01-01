5 mẫu ôtô ra mắt khách Việt tháng cuối năm

Tháng 12 - tháng cuối năm 2025, thị trường ôtô Việt Nam chào đón 5 mẫu xe. Trong đó có Mitsubishi Destinator là tân binh CUV cỡ C, đây cũng là mẫu xe thay thế Outlander. Một mẫu thế hệ mới khác là Audi A6 - mẫu sedan hạng sang với ngoại hình mới và nhiều tính năng, trang bị.

Ngoài ra, khách Việt còn đón nhận Land Rover Defender 2026 - bản nâng cấp giữa vòng đời. Bên cạnh đó, hai xe Hyundai Santa Fe và Toyota Innova Cross cùng bổ sung phiên bản, tăng thêm lựa chọn sở hữu xe. Dưới đây là danh sách 5 xe mới ra mắt trong tháng 12.

Mitsubishi Destinator mới

Mitsubishi Destinator ra mắt tại TP HCM ngày 1/12. Ảnh: Thành Nhạn

Tân binh Destinator - mẫu gầm cao cỡ C ra mắt thị trường Việt Nam đầu tháng 12. Đây là niềm hy vọng mới của Mitsubishi sau khi Outlander kết thúc vòng đời. Xe lắp ráp trong nước và bán hai phiên bản, giá 780-855 triệu đồng.

Thiết kế Destinator ví như bản phóng lớn của Xforce nhưng ngoại hình nam tính hơn. Nội thất cấu hình 7 chỗ, không gian hàng ghế thứ hai rộng rãi, nhiều tính năng và trang bị. Công nghệ an toàn với gói hỗ trợ lái chủ động ADAS và nhiều tính năng tiêu chuẩn khác. Động cơ lắp trên Mitsubishi Destinator là loại tăng áp 1,5 lít, công suất 163 mã lực và nhiều chế độ lái nhất phân khúc.

Audi A6 thế hệ mới

Audi A6 thế hệ mới ra mắt tại TP HCM ngày 4/12. Ảnh: Hồ Tân

Mẫu sedan hạng sang A6 thế hệ mới ra mắt khách Việt ngày 4/12. Xe nhập khẩu chính hãng, bán một phiên bản kèm gói S line giá gần 2,8 tỷ đồng.

A6 2026 mang ngôn ngữ thiết kế mới của hãng xe sang Đức, điểm nhấn với lưới tản nhiệt không viền, đèn pha mảnh, hốc gió đặt dọc. Tỷ lệ thân xe điều chỉnh theo hướng thể thao hơn so với thế hệ trước. Nội thất thiết kế mới với 3 màn hình trên táp-lô, gồm hai màn hình liền khối và một màn hình giải trí cho ghế phụ.

Audi trang bị cho A6 2026 động cơ xăng 2.0 TFSI công suất 196 mã lực, hộp số 7 cấp S tronic, dẫn động cầu trước. Công nghệ an toàn với nhiều tính năng từ hỗ trợ lái chủ động cho đến tiêu chuẩn.

Hyundai Santa Fe thêm bản Hybrid

Hyundai Santa Fe Hybrid trong hành trình đánh giá xe của giám khảo Car Awards 2025. Ảnh: Lương Dũng

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid cho thị trường, bổ sung lựa chọn phiên bản cho khách Việt. Bên cạnh các bản động cơ đốt trong, bản Hybrid có giá 1,369 tỷ đồng, đắt nhất dòng Santa Fe. Ngoại hình và nội thất Santa Fe Hybrid tương tự các bản động cơ đốt trong, ngoài điểm nhận diện nằm ở cốp với logo "hybrid". Mẫu xe của Hyundai trang bị đầy đủ các công nghệ hỗ trợ lái ADAS.

Santa Fe Hybrid lắp động cơ xăng SmartStream 1.6 Turbo công suất 180 mã lực, mô-men xoắn cực đại 265 Nm, kết hợp môtơ điện công suất 60 mã lực, kèm khối pin Li-ion Polymer dung lượng 1,49 kWh. Kết hợp lại cho tổng công suất 235 mã lực, mô-men xoắn 367 Nm. Xe sử dụng hộp số tự động 6 cấp, ứng dụng công nghệ ASC (Active Shift Control) độc quyền.

Land Rover Defender 2026

Defender 2026 là bản nâng cấp giữa vòng đời ra mắt khách Việt ngày 20/12. Ở phiên bản mới, hãng vẫn giữ nguyên triết lý di sản xe địa hình từ mẫu Series I năm 1948, hướng tới tệp khách hàng ưa thích phiêu lưu, khám phá những cung đường mới. Xe bán 7 phiên bản, giá từ 5,09 tỷ đồng, nhập khẩu chính hãng.

Defender mới không có nhiều điểm khác biệt về thiết kế tổng thể. Kiểu dáng đầu xe bo tròn, các đường nét dập nổi mang phong cách khỏe khoắn và các hốc chắn bùn được làm rộng hơn. Nội thất giữ nguyên thiết kế, thay đổi đáng chú ý là màn hình trung tâm từ 11,4 inch lên 13,1 inch. Cabin sử dụng vật liệu cao cấp và trang bị nhiều công nghệ, tính năng.

Mẫu SUV hạng sang Anh quốc có nhiều lựa chọn động cơ theo từng phiên bản, từ 3 lít 6 xi-lanh cho đến 4.4 V8 tăng áp kép.

Toyota Innova Cross thêm bản G

Toyota Innova Cross bản G ở một đại lý tại TP HCM. Ảnh: Toyota

Hãng xe Nhật Bản Toyota bổ sung bản G giá 730 triệu đồng cho Innova Cross. Đây là bản có mức giá thấp nhất của Innova Cross, rẻ hơn 95 triệu so với bản V. Bản G xem như bản thay thế cho Innova MT phom cũ đã ngừng bán.

Để cắt giảm giá bán, lượng trang bị trên Innova Cross 2.0 G thấp hơn nhiều so với hai bản cao. Xe dùng vành 16 inch, hai bản cao lần lượt 17 và 18 inch. Ở nội thất, bản G sử dụng nhiều chất liệu nhựa hơn ở khoang lái. Màn hình tốc độ sau vô-lăng và màn hình giải trí bản G lần lượt 4,2 inch và 8 inch, cốp mở cơ.

Động cơ trên bản G vẫn là loại 2.0 hút khí tự nhiên như bản V, công suất 172 mã lực, mô-men xoắn cực đại 205 Nm. Hộp số CVT. Công nghệ an toàn trên Innova Cross bản mới không còn camera 360 độ, cảm biến áp suất lốp.