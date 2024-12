Điểm mặt 5 mẫu xe đa dụng đang được ưa chuộng tại Việt Nam

Đáng chú ý là sự ưa chuộng của người tiêu dùng đối với các mẫu xe nhập khẩu bất chấp các chương trình ưu đãi giảm lệ phí trước bạ của chính phủ trong giai đoạn tháng 9, 10 và 11. Trong số này, Toyota Yaris Cross là mẫu xe có sự tăng trưởng mạnh mẽ, thậm chí thu hút khách hàng hơn so với Mitsubishi Xforce có thể không còn hấp dẫn nữa.

Trong bảng xếp hạng top 5 mẫu xe đa dụng cỡ nhỏ đáng chú ý gần đây, chỉ có 2 mẫu được lắp ráp tại Việt Nam là Hyundai Creta và KIA Seltos, đều thuộc phân khúc SUV hạng B. Những diễn biến này cho thấy người tiêu dùng vẫn rất ưa chuộng đối với các dòng xe nhập khẩu.

Toyota Yaris Cross

Sau sự khởi đầu chậm chạp, Toyota Yaris Cross đang nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ người tiêu dùng sau khi Corolla Cross có phần hụt hơi trong cuộc chiến giành thị phần trên thị trường xe đa dụng tại Việt Nam. Corolla Cross từng là mẫu xe đứng vị trí số 1 về doanh số SUV trong nhiều tháng liền của Toyota tại Việt Nam, tuy nhiên dòng xe này thiếu sự đổi mới ấn tượng khiến người tiêu dùng không còn hứng thú nữa.

Toyota Yaris Cross.

Thay vào đó, sự xuất hiện của Yaris Cross đã thổi làn gió mới cho thương hiệu Nhật tại thị trường Việt. Mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với hai phiên bản: một phiên bản động cơ xăng 1.5L và một phiên bản hybrid được bán với giá lần lượt là 730 triệu đồng và 838 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce

Ngược lại với sự vươn lên mạnh mẽ của Toyota Yaris Cross là sự tăng trưởng chậm lại của Xforce từ Mitsubishi khi mẫu xe này không còn thu hút nhiều người dùng so với đối thủ đồng hương. Mẫu SUV hạng B này được Mitsubishi ra mắt lần đầu tiên vào tháng 1/2024, sau đó bán ra vào tháng 3/2024. Xe nhận được sự quan tâm mạnh mẽ từ người dùng nhờ thiết kế ấn tượng.

Mitsubishi Xforce.

Mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, bao gồm 4 phiên bản khác nhau là GLX, Exceed, Premium và Ultimate, với mức giá từ 599 triệu đến 705 triệu đồng. Tất cả đều trang bị động cơ 1.5L kết hợp với hộp số vô cấp CVT và dẫn động cầu trước.

Toyota Corolla Cross

Sự xuất hiện của Corolla Cross vẫn là một sự minh chứng cho thấy mẫu SUV hạng B+ này của Toyota vẫn nhận được sự quan tâm nhất định từ người tiêu dùng Việt, mặc dù chúng không còn được như những ngày đầu. Mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan này sở hữu nhiều tính năng nổi bật so với phân khúc nhờ các tiêu chuẩn an toàn khá cao.

Toyota Corolla Cross.

Việc Toyota Corolla Cross hút khách hàng trở lại một phần nhờ sự làm mới vào tháng 5/2024. Tuy chỉ còn hai phiên bản lựa chọn khác nhau gồm động cơ 1.8L (thuần xăng) và HEV (hybrid) với giá bán lần lượt là 820 triệu và 905 triệu đồng nhưng điều này vô tình lại mang đến sự lựa chọn dễ dàng hơn cho người tiêu dùng.

Hyundai Creta

Mặc dù có doanh số ổn định trong nhiều tháng nhưng Creta dường như không còn lôi cuốn khách hàng đến với xe như trước đây nữa. Điều này có thể bắt nguồn từ sự xuất hiện của mẫu Xforce từ Mitsubishi và đặc biệt là Yaris Cross từ Toyota.

Hyundai Creta.

Lợi thế của Hyundai Creta chính là nhận được ưu đãi giảm lệ phí trước bạ từ chính phủ đối với các xe lắp ráp trong nước. Điều này đặt ra một thách thức không nhỏ đối với Hyundai trong giai đoạn còn lại của năm âm lịch sau khi chính sách giảm trước bạ kết thúc. Được biết, mẫu B-SUV này được lắp ráp trong nước với bốn phiên bản, tất cả đều sử dụng động cơ 1.5L và hộp số CVT, có giá từ 640-745 triệu đồng.

KIA Seltos

Seltos tiếp tục chứng minh là một trong những lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc SUV hạng B tại thị trường Việt Nam do tận hưởng ưu đãi giảm lệ phí trước bạ. Tuy nhiên, so với các sản phẩm trong cùng phân khúc, doanh số bán hàng của chúng có phần chậm chạp hơn nhiều.

KIA Seltos.

Vào cuối tháng 3/2024, THACO-KIA đã ra mắt bản nâng cấp KIA New Seltos 2024 với bốn phiên bản (AT, Luxury, Premium, GT-line), sử dụng động cơ 1.5L duy nhất thay vì hai tùy chọn như trước. Giá bán của các phiên bản dao động từ 599-799 triệu đồng. Điều này giải thích cho lý do tại sao sản phẩm thu hút khách hàng.

Thị trường xe đa dụng cỡ nhỏ cho thấy sự cạnh tranh khốc liệt giữa các thương hiệu với nhiều nỗ lực từ các thương hiệu nhằm cải thiện vị trí. Sự thay đổi trong chiến lược sản phẩm và giá bán sẽ là yếu tố quyết định cho sự thành công của các mẫu xe này trong thời gian tới. Các nhà sản xuất cần chú trọng đến nhu cầu của người tiêu dùng và xu hướng thị trường để có những điều chỉnh kịp thời, nhằm duy trì sức cạnh tranh trong phân khúc này.

