Chiếc “vây cá mập” trên nóc xe hơi không chỉ để làm đẹp

Ngành công nghiệp ô tô đã trải qua những bước tiến vượt bậc về công nghệ kể từ khi chiếc xe đẩy chạy bằng hơi nước đầu tiên ra đời vào thế kỷ 17. Một trong những cải tiến đáng chú ý mà nhiều người có thể đã thấy là thiết bị hình vây cá mập trên nóc xe hơi. Tuy nhiên, đây không phải là vây của các loài cá mập, mà thực chất là một chiếc ăng-ten.

Các mẫu xe hơi hiện nay đi kèm với thiết kế ăng-ten kiểu vây cá mập.

Ăng-ten ô tô đã được nâng cấp đáng kể kể từ khi được giới thiệu vào những năm 1930, khi đó nó được coi là một tiện ích xa xỉ chỉ có khả năng bắt sóng đài phát thanh AM. Đến những năm 1940, công nghệ này đã chuyển sang bắt tín hiệu FM.

Thiết kế ăng-ten đã thay đổi qua nhiều thập kỷ, từ hình chữ T vào những năm 1970 đến các phiên bản có thể thu vào trong những năm 1980. Hiện nay, các phương tiện hiện đại thường sử dụng ăng-ten nhỏ bằng nhựa, hình vây cá mập, có khả năng bắt và truyền tín hiệu từ nhiều băng tần khác nhau, bao gồm AM, FM và radio vệ tinh.

Ngoài ra, vây cá mập này còn có thể xử lý tín hiệu Bluetooth, di động, hỗ trợ người lái và định vị GPS, từ đó cải thiện hệ thống liên lạc trong ô tô.

Bí quyết thiết kế giúp ô tô thông minh và khí động học hơn

Chức năng chính của ăng-ten vây cá mập là truyền tín hiệu vô tuyến, nhưng nó còn mang lại lợi ích khác là tính khí động học cao hơn so với các thế hệ trước. Hình dạng thấp của vây cá mập giúp giảm lực cản, tương tự như cách các vết lõm trên quả bóng golf cải thiện tính khí động học của nó.

Chi tiết tưởng trang trí nhưng là "trung tâm kết nối" của xe hiện đại.

Một số xe hơi, đặc biệt là xe thể thao và xe đua, có thể trang bị nhiều vây cá mập không chỉ vì lý do thẩm mỹ mà còn để tối ưu hóa hiệu suất. Nhờ vào việc giảm lực cản, vây cá mập giúp xe tiết kiệm nhiên liệu hơn và tạo ra cabin yên tĩnh hơn do ít bị ảnh hưởng bởi gió và tiếng ồn.

Mặc dù ăng-ten vây cá mập có thể đắt hơn và phức tạp hơn trong việc thay thế do kết nối với hệ thống liên lạc thông qua cáp đồng trục hoặc nhiều loại đầu nối khác, nhưng nó lại có thiết kế hiện đại, nhỏ gọn và hòa hợp với phong cách tổng thể của xe. Hơn nữa, ăng-ten này cũng bền hơn so với các phiên bản cũ, ít bị hư hại bởi các vật thể treo thấp như cành cây.

Với những cải tiến này, vây cá mập không chỉ là một phần thiết kế bắt mắt mà còn là một công nghệ tiên tiến, góp phần nâng cao hiệu suất và trải nghiệm lái xe.