Sự thật đáng lo ngại đằng sau “mùi xe mới” và cách phòng ngừa

Được gọi thân mật là “mùi xe mới”, đây là những mùi hương có nguồn gốc thực chất từ các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) phát ra từ các vật liệu trong xe, như nhựa, cao su và vải bọc ghế. Khi xe mới được lắp ráp, các vật liệu này bắt đầu thoát khí, tạo ra mùi hương đặc trưng mà nhiều người có thể yêu thích.

Người dùng có thể cảm thấy hứng thú với chiếc xe mới.

Tuy nhiên, VOC không chỉ đơn thuần là mùi hương dễ chịu. Chúng là một trong những nguyên nhân chính gây ô nhiễm không khí và có thể gây hại cho sức khỏe con người. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng VOC có liên quan đến ung thư và dị tật bẩm sinh. Trong nội thất xe hơi, các hợp chất như formaldehyde, benzen và toluene có thể xuất hiện, cùng với các chất perfluoroalkyl và polyfluoroalkyl (PFAS) được sử dụng trong lớp phủ bảo vệ nội thất.

Một nghiên cứu năm 2021 từ Đại học California, Riverside (Mỹ) cho thấy chỉ cần 20 phút ngồi trong xe mới có thể khiến người dùng tiếp xúc với nồng độ formaldehyde và benzen không an toàn. Hơn nữa, một báo cáo năm 2023 từ Harvard và Viện Công nghệ Bắc Kinh (Trung Quốc) cho thấy nồng độ formaldehyde trong nội thất ô tô mới vượt quá tiêu chuẩn an toàn quốc gia Trung Quốc tới 34,9%.

Nhưng đừng quên hạ cửa kính khi lái xe mới để bảo vệ sức khỏe của mình và người trong xe.

Mặc dù không thể loại bỏ hoàn toàn VOC khỏi xe, vì chúng gắn liền với quy trình sản xuất xe. Do đó, để giảm thiểu rủi ro, người dùng nên hạ cửa sổ khi lái xe cho đến khi mùi xe mới biến mất, đặc biệt vì lượng khí thải cao nhất thường xảy ra khi xe mới.

Nhìn chung, trong khi mùi xe mới có thể mang lại cảm giác thỏa mãn cho những chủ xe, người dùng cần nhận thức rõ về những nguy cơ sức khỏe tiềm ẩn mà nó mang lại.