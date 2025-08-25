Những nguyên tắc cần đảm bảo để lái xe an toàn trong mùa mưa bão

Thời tiết khắc nghiệt như bão không phải là điều kiện lý tưởng để lái xe, và việc di chuyển trong bão có thể gây ra những rủi ro nghiêm trọng như trượt nước và va chạm với các vật thể chìm trong nước. Để không làm tăng thêm áp lực cho các dịch vụ khẩn cấp, mọi người nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định lái xe trong thời điểm này. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng để đảm bảo sự an toàn.

Tuân thủ những nguyên tắc giúp người dùng an toàn hơn.

- Đổ đầy bình xăng hoặc sạc điện: Nếu khu vực mà mình sinh sống có thể mất điện trong nhiều ngày, việc chuẩn bị xe để di chuyển đến nơi trú ẩn hoặc sử dụng dịch vụ là rất cần thiết. Hãy đổ xăng sớm để tránh tình trạng quá tải tại các trạm xăng trước bão. Đối với xe điện, hãy đảm bảo sạc đầy pin trước khi bão đến.

- Lắp cần gạt nước mới: Để tránh tình trạng kính chắn gió bị mờ đục, tốt nhất người sử dụng nên thay cần gạt nước mới. Nếu không kịp, hãy lau sạch cần gạt cũ bằng khăn giấy thấm nước lau kính để kéo dài thời gian sử dụng.

- Kiểm tra áp suất lốp: Đảm bảo rằng tất cả các lốp, bao gồm cả lốp dự phòng, đều được bơm đủ hơi. Điều này sẽ giúp người dùng tránh được những rắc rối không đáng có khi cần di chuyển.

- Chuẩn bị túi đồ dự phòng: Mỗi thành viên trong gia đình nên có một túi khẩn cấp, bao gồm tiền mặt, nước, thực phẩm, quần áo và thuốc men. Điều này sẽ giúp người dùng sẵn sàng trong trường hợp cần phải rời khỏi nhà.

- Mang theo bản đồ giấy: Trong trường hợp điện thoại di động hết pin hoặc không có sóng, hãy chuẩn bị một bản đồ giấy khu vực, từ đó có thể đánh dấu các tuyến đường sơ tán để dễ dàng di chuyển.

- Sử dụng bộ sạc ô tô: Điện thoại di động là phương tiện liên lạc thiết yếu với bạn bè, gia đình và các dịch vụ khẩn cấp. Trong trường hợp khu vực bị mất điện, hãy đảm bảo có bộ sạc ô tô để sạc điện thoại khi cần thiết.

Bộ kích bình ắc quy có ích trong những tình huống khẩn cấp.

- Bộ kích bình ắc quy: Ngoài chức năng kích bình ắc quy ô tô, bộ kích này còn có thể sạc lại các thiết bị di động như điện thoại và máy tính bảng giúp người dùng duy trì liên lạc trong những tình huống khẩn cấp.

- Kiểm tra cửa sổ xe: Đảm bảo rằng tất cả cửa sổ và cửa sổ trời đều được đóng chặt. Đây là một bước đơn giản nhưng rất quan trọng để bảo vệ nội thất xe khỏi nước mưa.

- Ghi chép tài sản: Hãy chụp ảnh hoặc quay video xe cộ, nhà cửa và các vật dụng quan trọng trước khi bão đến. Điều này sẽ giúp người dùng có bằng chứng cần thiết để chứng minh thiệt hại do bão gây ra.

- Đỗ xe ở nơi cao ráo: Đỗ xe ở vị trí cao sẽ giúp giảm nguy cơ ngập lụt. Một chiếc xe bị ngập nước không chỉ gây thiệt hại mà còn có thể trở thành một gánh nặng tài chính.

- Bảo quản giấy tờ bảo hiểm: Người dùng nên giữ một bản sao giấy tờ bảo hiểm trong túi zip-top, kèm theo đồ dùng cá nhân. Nếu xe bị hư hỏng, hãy liên hệ ngay với công ty bảo hiểm, tránh chần chừ nhiều ngày. Lưu ý rằng người dùng không phải là người duy nhất gặp sự cố, và các tiệm sửa xe có thể nhanh chóng kín lịch.

- Cẩn thận khi di chuyển: Khi quyết định lái xe để tránh bão, hãy đảm bảo an toàn. Tránh lái xe với tốc độ cao, đặc biệt trong điều kiện mưa vì điều này có thể làm tăng nguy cơ trượt nước. Hãy ưu tiên di chuyển trên các tuyến đường chính. Việc tránh các khu vực ngập lụt là rất quan trọng, đặc biệt là những nơi có dòng nước chảy xiết.

Hãy đảm bảo an toàn khi quyết định lái xe để tránh bão.

- Tránh đi đường tắt: Điều này có thể gây ra nhiều vấn đề hơn, đặc biệt sau bão với cây đổ và lũ lụt. Hạn chế gia đình chỉ đi một xe để giảm thiểu tắc nghẽn giao thông và luôn tránh xa các khu vực ngập lụt cũng như đường dây điện bị đổ.

Việc chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp bản thân và gia đình an toàn hơn trong mùa bão. Hãy luôn cẩn trọng và lắng nghe các thông báo từ cơ quan chức năng để có những quyết định đúng đắn.