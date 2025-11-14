Giải đáp loạt thắc mắc về Ford Territory 2025

Ford Territory 2025 có bao nhiêu phiên bản?

Ford Territory 2025 có tổng cộng 3 phiên bản bao gồm:

- Ford Territory Trend: giá 762 triệu đồng

- Ford Territory Titanium: giá 840 triệu đồng

- Ford Territory Titanium X: giá 896 triệu đồng

Như vậy, so với đời trước đó thì Territory 2025 đã lược bỏ phiên bản Sport, đồng thời tăng giá bản Trend và Titanium X lần lượt 3 và 7 triệu đồng; trong khi bản Titanium lại giảm 9 triệu đồng.

Ford Territory 2025 có mấy chỗ?

Territory thế hệ mới vẫn có 5 chỗ ngồi, tất cả đều được bọc da cao cấp. Hàng ghế hai có sàn để chân được làm phẳng hoàn toàn, tạo sự thoải mái cho các hành khách, đồng thời hàng ghế này cũng có thể gập gọn lại để mở rộng không gian chứa đồ khi cần.

Ford Territory 2025 có máy dầu không?

Không, Ford Territory 2025 chỉ có máy xăng và tất cả các phiên bản đều sử dụng khối động cơ EcoBoost I4, cho công suất 160 mã lực và mô-men xoắn 248Nm. Xe cũng sở hữu hộp số tự động 7 cấp sử dụng công nghệ ly hợp kép ướt, loại hộp số được trang bị ở nhiều dòng xe thuộc phân khúc xe cao cấp, mang đến khả năng chuyển số nhanh, vận hành đơn giản và tiết kiệm nhiên liệu.

Đồng thời, Territory 2025 còn bổ sung hệ thống tự động dừng - nổ máy giúp xe có thể tự tắt máy trong lúc chờ đèn đỏ, góp phần tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Ford Territory 2025 có lẫy chuyển số sau vô lăng không?

Territory thế hệ mới tiếp tục không có lẫy chuyển số sau vô lăng và xe vẫn sử dụng cần số điện tử dạng núm xoay sang trọng. Đồng thời, các trang bị như tay phanh điện tử, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, gương chiếu hậu trong xe tích hợp camera sau (không có trên bản Trend), là những trang bị đem tới cảm giác lái đáng tin cậy trên mẫu SUV hạng C đời mới này.

Ford Territory 2025 có hao xăng không?

Theo công bố của nhà sản xuất, Ford Territory 2025 có mức tiêu thụ xăng như sau:

- Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp: 7,40 (L/100km)

- Mức tiêu thụ nhiên liệu đường trong đô thị (L/100km): 9,62 (L/100km)

- Mức tiêu thụ nhiên liệu đường ngoài đô thị: 6,13 (L/100km)

So sánh với các dòng SUV hạng C trên thị trường hiện nay thì Territory được xếp hạng trung bình về tiêu thụ nhiên liệu.

Ford Territory 2025 có mấy túi khí?

Các phiên bản Titanium và Titanium X của Ford Territory 2025 đều có 6 túi khí, trong khi đó bản Trend có 4 túi khí.

Cùng với đó, Ford Territory 2025 cũng được tích hợp đầy đủ các trang bị an toàn với Hệ thống Kiểm soát hành trình, Hệ thống Kiểm soát áp suất lốp TPMS, Cảm biến sau hỗ trợ đỗ xe, Hệ thống hỗ trợ đổ đèo, Khởi động từ xa. Ngoài ra, hai phiên bản Titanium còn được tích hợp gói công nghệ hỗ trợ lái xe Ford Co-Pilot 360TM gồm khoảng 20 tính năng như: Camera 360 toàn cảnh, Hệ thống Cảnh báo lệch làn (LKA) và hỗ trợ duy trì làn đường (LDW), Hệ thống Cảnh báo va chạm và hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật phía trước (FCW & AEB), Cảm biến trước và sau hỗ trợ đỗ xe, Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp Cảnh báo xe cắt ngang.