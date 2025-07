Những lỗi khiến bạn nhầm chân phanh và chân ga trên xe ô tô

Đối với những người nhầm chân ga nên có cảm nhận thật sự bất ngờ và ám ảnh nhưng họ lại thấy rất may mắn vì đã bình tĩnh sửa sai được. Và có ba nguyên nhân sau: Thứ nhất, kỹ năng lái xe chưa tốt. Đây là điều chắc chắn và là nguyên nhân chủ chốt.

Tuy nhiên, nhiều trường hợp lái tốt rồi thì cũng vẫn bị sự cố bình thường, vì đã lái xe ra đường thì không ai nói trước được điều gì. Chủ quan một chút thôi là đã sai một ly đi một dặm rồi. Việc lái xe giỏi, chỉ nhận là lái xe lâu năm đi đường rất cẩn thận mà vẫn bị nhầm đấy thôi. Thứ hai, lái xe bị mất bình tĩnh khi gặp sự cố bất ngờ gây ra lỗi đạp phanh lung tung mà không có phản xạ phanh.

Và thứ ba, đây là nguyên nhân mà dễ gặp phải và khiến nhiều người có thể mắc lỗi này là khi chuyển chân ga sang chân phanh đã nhấc hẳn chân lên nên khi đạp phanh thì nó không đúng chỗ và nhầm vào chân ga. Lời khuyên của tôi cho các tài xế cho dù có chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp, mới lái hay lái lâu rồi đó là không được chủ quan.

Lái xe phải luôn cố gắng bình tĩnh trong mọi trường hợp và lái xe theo đúng nguyên lý đã được dạy đó là đừng bỏ ga nhấc cả gót chân lên thay vào là giữ nguyên gót chân chỉ chuyển phần bàn chân sang hai bên thôi. Ngoài ra, hãy chỉnh ghế sao cho thoải mái nhất và vị trí đặt chân phù hợp nhất cho việc luân chuyển giữa phanh và ga.

Sử dụng chân phải để điều khiển ga và phanh

Các chuyên gia lái xe thường nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tập trung khi lái xe. Họ khuyên rằng: Học hỏi từ những sai lầm: Nắm được lý do các sai lầm có thể gặp giúp tài xế tránh lặp lại những điều tương tự trong tương lai. Giữ bình tĩnh và tập trung: Cảm giác lo lắng hoặc hồi hộp có thể dẫn đến sai sót. Do đó, việc giữ mình bình tĩnh là rất quan trọng.

Thực hành trên đường thực tế: Khuyến khích lái xe trên những khu vực đường quen thuộc sẽ giúp tài xế cảm thấy tự tin hơn. Điều này có thể giúp tài xế dễ dàng tiếp cận và nắm rõ các quy tắc khi lái xe. Khi lái xe gặp vấn đề và xảy ra nhầm chân ga và chân phanh, rất cần thiết phải thực hiện các bước để giữ an toàn.

Kiểm tra thảm lót sàn trước khi lái xe và nên thay thế bằng loại thảm đúc không bị trơn trượt.

Theo anh Võ An thầy dạy lái xe tại một Trung tâm ở TP.HCM chia sẻ: “việc đạp nhầm chân ga thay vì phanh có nhiều nguyên nhân nhưng phần lớn xuất phát từ tâm lý không vững vàng của tài xế khi gặp tình huống bất ngờ cần phanh gấp. Lúc này tài xế thường bị cuống dẫn tới các phản xạ không theo ý muốn. Thậm chí, một số trường hợp khi phát hiện nhấn nhầm chân ga lại càng đạp mạnh thêm.

Không nên sử dụng hai chân cùng lúc khi không am hiểu về kỹ năng này.

Dưới đây là một số bước quan trọng cần thực hiện khi xảy ra nhầm lẫn chân ga và chân phanh: Giữ bình tĩnh: Đầu tiên, hãy giữ bình tĩnh và tìm cách kiểm soát tình huống. Ngừng đạp chân ga: Rời chân khỏi bàn đạp ga ngay lập tức để giảm tốc độ.

Rà phanh: Nhẹ nhàng chuyển trọng tâm chân xuống bàn đạp phanh, thực hiện theo thói quen đã học. Sử dụng cả hai chân nếu cần: Đối với xe số tự động, chỉ sử dụng chân phải để điều khiển cả ga và phanh.

Tìm nơi an toàn để dừng lại: Nếu xe vẫn tiếp tục di chuyển không kiểm soát, hãy tìm nơi dừng an toàn. Kiểm tra và bình tĩnh sau sự việc: Xem xét tình trạng của xe và bản thân sau khi dừng xe an toàn. Những bước này có thể giúp bạn duy trì sự kiểm soát và an toàn khi lái xe.

Không nên sử dụng giày cao gót khi lái xe ô tô

Việc sử dụng chân ga và chân phanh đúng cách có thể góp phần giảm thiểu nhầm lẫn. Dưới đây là cách thực hiện: Giữ gót chân ở dưới bàn đạp phanh: Khi chuẩn bị để nhấn phanh, hãy đảm bảo rằng gót chân của bạn ở vị trí này để tăng cường khả năng kiểm soát.

Chuyển động của chân: Khi cần dùng chân ga, hãy nhẹ nhàng xoay chân về phía bàn đạp ga mà không di chuyển chân khỏi bàn đạp phanh. Thực hành thường xuyên: Tập luyện các phản xạ và kỹ năng này sẽ giúp bạn trở nên quen thuộc và chính xác hơn trong quá trình điều khiển. Việc thực hiện đúng cách sẽ giúp bạn tránh gặp phải sự cố đáng tiếc.