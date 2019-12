10 mẫu SUV cỡ nhỏ và tầm trung đáng mua nhất hiện nay

Thứ Tư, ngày 18/12/2019 19:00 PM (GMT+7)

Danh sách 10 mẫu SUV cỡ vừa và nhỏ có giá bán dưới 25.000 USD được trang tin USNews của Mỹ tổng hợp.

Những mẫu xe trong danh sách này chủ yếu là model 2020, hứa hẹn là gợi ý đáng giá cho khách hàng muốn mua SUV cỡ nhỏ và vừa tại thời điểm này.

1. Kia Soul 2020 (17.490 USD ~ 406 triệu VNĐ)

Model 2020 được thiết kế mới với ghế ngồi rộng và thoải mái, trải nghiệm lái tốt hơn, công nghệ dễ dùng hơn. Dù xe có kiểu dáng cao và hình hộp, thao tác xử lý lại tương đối dễ dàng, lái khá thú vị. Kia Soul sử dụng động cơ tiêu chuẩn 4 xi-lanh 147 mã lực. Bản GT-Line Turbo mạnh hơn với động cơ tăng áp 4 xi-lanh 201 mã lực.

2. Nissan Kicks 2019 (18.640 USD ~ 428 triệu VNĐ)

Ưu điểm của Nissan Kicks tập trung ở khả năng lái thể thao, thiết kế bắt mắt, khoang hành lý rộng rãi, giá cạnh tranh. Động cơ tiêu chuẩn là loại 1.6L 4 xi-lanh công suất 122 mã lực. Động cơ không thực sự mạnh mẽ, chỉ phù hợp với đi trong phố. Trang bị tiêu chuẩn gồm màn hình thông tin giải trí cảm ứng 7 inch và phanh khẩn cấp tự động.

3. Hyundai Kona 2020 (20.100 USD ~ 466 triệu VNĐ)

Khả năng lái linh hoạt, khoang lái thiết kế đẹp, độ tin cậy trung bình – khá, tốn nhiên liệu. Cơ quan An toàn Giao thông Cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) đánh giá cao Kona trong thử nghiệm va chạm, trong khi Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc Mỹ (IIHS) xếp hạng Top Safety Pick+ (an toàn nhất) trong đánh giá mới nhất. Xe sử dụng động cơ tiêu chuẩn 2.0L 4 xi-lanh 147 mã lực. Ngoài ra còn có thêm bản tăng áp 1.6L 4 xi-lanh 175 mã lực. Trang bị tiêu chuẩn gồm màn hình thông tin giải trí cảm ứng hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto, theo dõi mức độ tập trung của tài xế, trợ giúp giữ làn, và cảnh báo va chạm trước.

4. Chevrolet Equinox 2020 (23.800 USD ~ 552 triệu VNĐ)

Là một trong số SUV cỡ nhỏ bán chạy nhất thị trường Mỹ hiện nay, Chevrolet Equinox mới ghi điểm nhờ khoang lái rộng rãi, ghế ngồi thoải mái, lái tiện nghi, tăng tốc đủ nhanh, khả năng xử lý tốt. Xe có hai tùy chọn động cơ, bản tiêu chuẩn dùng động cơ tăng áp 1.5L 4 xi-lanh 170 mã lực, bản cao hơn dùng động cơ tăng áp 2.0L 4 xi-lanh 252 mã lực. Trang bị tiêu chuẩn gồm màn hình thông tin giải trí cảm ứng hỗ trợ kết nối smartphone, Wi-Fi hotspot, cùng nhiều công nghệ trợ lái nâng cao.

5. Kia Sportage 2020 (23.990 USD ~ 557 triệu VNĐ)

Là một trong những mẫu SUV cỡ nhỏ có khoang lái đẹp nhất, Kia Sportage 2020 cho trải nghiệm lái ở mức chấp nhận được, ghế ngồi rộng rãi và thoải mái, tin cậy và được xếp hạng an toàn cao. Xe sử dụng động cơ tiêu chuẩn 2.4L 4 xi-lanh 181 mã lực phù hợp cho nhu cầu sử dụng hàng ngày. Bản SX Turbo được trang bị động cơ tăng áp 4 xi-lanh 240 mã lực. Trang bị tiêu chuẩn gồm màn hình cảm ứng 8 inch, tích hợp ứng dụng smartphone, tính năng cảnh báo tài xế mất tập trung, đèn pha tự động, trợ giúp giữ làn, cảnh báo va chạm trước, trợ giúp phanh, và phát hiện người đi bộ.

6. Ford Escape 2019 (24.105 USD ~ 560 triệu VNĐ)

SUV Ford được đánh cao nhờ nhiều tùy chọn động cơ mạnh mẽ, khả năng lái uyển chuyển, khoang hành lý rộng rãi. Nội thất xe hấp dẫn, ghế ngồi thân thiện, thoải mái. Escape mới có 3 bản động cơ được chọn nhiều nhất là 2.5L 168 mã lực, tăng áp 2.5L 245 mã lực, và tăng áp 1.5L 179 mã lực. Trang bị tiêu chuẩn gồm màn hình thông tin giải trí cảm ứng SYNC 3 trực quan, tích hợp ứng dụng smartphone, nhiều tính năng trợ lái nâng cao.

7. Subaru Forester 2019 (24.295 USD ~ 564 triệu VNĐ)

Model 2019 được thiết kế mới hoàn toàn với dẫn động AWD, tiết kiệm nhiên liệu, khoang hành lý rộng hơn, an toàn và tin cậy hơn. Xe đủ chỗ cho 5 người lớn, khả năng xử lý lái trung bình, lái tiện nghi. Xe sử dụng động cơ 2.5L 182 mã lực không mạnh mẽ nhưng phù hợp với nhu cầu sử dụng hàng ngày. Lái trên cao tốc không thực sự mượt, tăng tốc chậm.

8. Volkswagen Tiguan 2019 (24.295 USD ~ 564 triệu VNĐ)

Là một trong số SUV cỡ nhỏ hiếm hoi có 3 hàng ghế (hàng ghế thứ 3 chỉ hợp với trẻ nhỏ), mẫu xe Volkswagen ghi điểm nhờ cabin thiết kế đẹp, lái mượt mà, khoang hành lý rộng rãi, an toàn và tin cậy. Xe sử dụng động cơ tiêu chuẩn 2.0L 4 xi-lanh công suất 184 mã lực. Xe tăng tốc chậm, lái cao tốc không thoải mái, ngốn nhiên liệu.

9. Mazda CX-5 2019 (24.350 USD ~ 565 triệu VNĐ)

Cùng Honda CR-V, Mazda CX-5 2019 được đánh giá cao nhất trong số SUV cỡ nhỏ nhờ khả năng lái thể thao, đánh lái chính xác, động cơ mạnh mẽ và trải nghiệm lái êm ái. Xe đạt điểm tuyệt đối về thử nghiệm an toàn, khoang lái rộng rãi và được thiết kế đẹp. CX-5 sở hữu động cơ tiêu chuẩn 2.5L 4 xi-lanh 187 mã lực cho khả năng tăng tốc nhanh chóng. Xe còn có bản tăng áp 2.5L (227 mã lực), và diesel tăng áp 2.2L. Trang bị tiêu chuẩn gồm màn hình thông tin cảm ứng giải trí 7 inch, cảnh báo giao thông băng qua phía sau, theo dõi điểm mù, và phanh tự động ở tốc độ thấp.

10. Honda CR-V 2019 (24.450 USD ~ 567 triệu VNĐ)

Mẫu xe Honda gây ấn tượng với khoang lái thể thao, khả năng xử lý tin cậy, trải nghiệm lái êm ái, không gian rộng rãi cho người ngồi và hành lý. CR-V được đánh giá tiết kiệm nhiên liệu, an toàn và tin cậy. Xe sử dụng động cơ tiêu chuẩn 2.4L 4 xi-lanh 184 mã lực. Ngoài ra còn có bản động cơ tăng áp 1.5L 4 xi-lanh 190 mã lực. Trang bị tiêu chuẩn gồm màn hình thông tin giải trí cảm ứng, kết nối smartphone, ghế sưởi và cốp điện.

