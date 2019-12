Top 10 siêu xe tốt nhất năm 2019

Thứ Ba, ngày 10/12/2019 19:00 PM (GMT+7)

Bảng danh sách 10 siêu xe dựa trên sự pha trộn của thiết kế và động cơ, tạo nên những siêu phẩm được trang AutoCar bình chọn đẹp nhất năm 2019.

Siêu xe Sự kiện:

1. McLaren 720S

Siêu phẩm McLaren 720S có thiết kế lấy cảm hứng từ loài cá mập trắng với kiểu cửa mở ngược đặc trưng của hãng siêu xe Anh quốc. Xe sử dụng cấu trúc khung bằng sợi carbon nguyên khối, với tổng khối lượng chỉ 1.283 kg, nhẹ hơn 18 kg so với 650S. McLaren 720S trang bị động cơ tăng áp kép V8 4.0L, sản sinh công suất tối đa 720 mã lực và mô-men xoắn 770 Nm. McLaren 720S có thể tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,7 giây, vận tốc tối đa 341 km/h.

2. Ferrari F8 Tributo

Ferrari F8 là sự thay thế xuất sắc cho 488 GTB. Phần thân xe được thiết kế theo ngôn ngữ thiết kế của Maranello. Ferrari F8 Tributo có nhiều chi tiết được làm từ sợi carbon. F8 Tributo trang bị động cơ V8 tăng áp kép, dung tích 3.9L cho công suất 720 mã lực cùng mô-men xoắn 770 Nm, đây là động cơ V8 mạnh nhất của Ferrari hiện tại. Siêu xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 2,9 giây, 0-200 km/h trong 7,9 giây và vận tốc tối đa là 340 km/h.

3. Lamborghini Huracan EVO

Huracan EVO dựa trên sức mạnh và hiệu suất của Huracan Performante. Về cơ bản, Huracan EVO là phiên bản nâng cấp của Huracan LP610-4 tiêu chuẩn. Lamborghini đã tinh chỉnh hiệu suất và cập nhật một số thay đổi. Siêu xe này trang bị động cơ V10 5.2L hút khí tự nhiên, công suất 631 mã lực và mô-men xoắn 600 Nm. Với trọng lượng khô 1.422 kg, Huracan EVO chỉ mất 2,9 giây để tăng tốc 0-100 km/h.

4. Ford GT

Được hồi sinh từ năm 2005, Ford GT trở thành một trong những siêu xe đắt giá nhất. Đây cũng là đại diện duy nhất đến từ Mỹ góp mặt trong danh sách này. Ford GT 2019 trang bị động cơ tăng áp kép EcoBoost V6 3.5L đã được hiệu chỉnh để cho ra công suất tối đa 700 mã lực. Hộp số 7 cấp ly hợp kép Powershift cũng được điều chỉnh lại để phát huy tối đa sức mạnh của xe trên đường đua. Ford GT cũng được xem là một trong những mẫu xe biểu tượng của nước Mỹ.

5. Lamborghini Aventador SVJ

Đây là phiên bản hiệu suất cuối cùng trước khi Aventador chính thức bị khai tử. Chỉ có 900 chiếc được sản xuất trên toàn thế giới. Tổng thể, thiết kế của Aventador SVJ mang đậm nét hầm hố và đề cao tính khí động học. Cung cấp sức mạnh cho Aventador SVJ vẫn là khối động cơ V12 hút khí tự nhiên, dung tích 6.5L, sản sinh công suất 770 mã lực và mô-men xoắn 720 Nm. Aventador SVJ có thể tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,8 giây, tốc độ tối đa trên 350 km/h.

6. Noble M600

Được sản xuất bởi một hãng xe nhỏ tại Anh, Noble M600 sử dụng động cơ V8 tăng áp kép của Volvo cho công suất 650 mã lực và mô-men xoắn 819 Nm tại 3.800 vòng/phút. Siêu xe tăng tốc 0-96 km/h trong 2,9 giây, 0-160 km/h trong 6,5 giây và 0-322 km/h trong 29,8 giây. Siêu xe này có thiết kế đơn giản, sử dụng số sàn, hệ dẫn động cầu sau, không ABS hay công nghệ hiện đại. Nhưng hiệu suất cùng cảm giác lái thể thao theo kiểu "cổ điển" của Noble M600 vẫn được đánh giá cao. Ảnh: Motor1.

7. Aston Martin Vanquish

Mẫu siêu xe Anh quốc ra mắt tại Geneva Motor Show 2019 dưới dạng Aston Martin Vanquish Vision, đối thủ của McLaren 720S và Ferrari F8 Tributo. Thế hệ mới của Aston Martin Vanquish trang bị động cơ V6 3.0L hoàn toàn mới. Đây cũng là lần đầu tiên Aston Martin chế tạo ra mẫu siêu xe có động cơ đặt giữa. Aston Martin Vanquish mới có thiết kế khác biệt so với tiền nhiệm, siêu xe này cũng được đánh giá cao nhờ khả năng vận hành linh hoạt và có thể sử dụng hàng ngày.

8. Ferrari SF90 Stradale

Được giới thiệu vào tháng 5/2019, Ferrari SF90 Stradale là mẫu xe thương mại mạnh nhất của thương hiệu Ferrari. Thiết kế của Ferrari SF90 Stradale mang nhiều đặc điểm chung của cả LaFerrari và F8 Tributo. SF90 Stradale vẫn sử dụng động cơ F154 V8 4.0L, sản sinh công suất 780 mã lực và mô men xoắn 800 Nm. Ngoài ra, xe còn trang bị thêm 3 mô-tơ điện sử dụng pin lithium-ion, một mô-tơ được đặt ở cầu trước và 2 mô-tơ ở cầu sau. Tổng công suất của SF90 Stradale lên mức 1.000 mã lực và mô-men xoắn 800 Nm.

9. Aston Martin Valhalla

Aston Martin gọi Valhalla là "con trai của Valkyrie". Giống như Valkyrie, Valhalla cũng có thân xe được làm hoàn toàn bằng sợi carbon, giúp xe có khối lượng chỉ 1.350 kg. Siêu xe hybrid này sở hữu động cơ V6 tăng áp kết hợp với mô-tơ điện, cho tổng công suất 1.000 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm. Được trang bị hộp số 8 cấp ly hợp kép ứng dụng công nghệ đua F1, Valhalla chỉ mất 2,5 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h, trước khi đạt tốc độ tối đa 354 km/h.

10. BMW M1

BMW M1 thế hệ mới vừa ra mắt dưới dạng Vision M Next Concept. Dù chưa được sản xuất thương mại, nhưng đây vẫn được đánh giá là một trong những siêu xe tốt nhất 2019. BMW Vision M Next sẽ là mẫu xe thay thế của BMW i8. BMW Vision M Next được trang bị động cơ công nghệ plug-in hybrid 4 xy-lanh dung tích 2.0L với 2 động cơ điện. Tổng công suất của hệ động cơ này lên đến 600 mã lực, đủ giúp chiếc xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 3 giây và đạt vận tốc tối đa 300 km/h.

Nguồn: http://khampha.vn/o-to-xe-may/top-10-sieu-xe-tot-nhat-nam-2019-c31a747923.htmlNguồn: http://khampha.vn/o-to-xe-may/top-10-sieu-xe-tot-nhat-nam-2019-c31a747923.html