NHNN: Ngân hàng sẽ giảm lãi suất cho DN bị ảnh hưởng bởi virus Corona

Thứ Năm, ngày 06/02/2020 08:00 AM (GMT+7)

Theo yêu cầu của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại sẽ hỗ trợ khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của dịch viêm phổi cấp do chủng virus Corona.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa yêu cầu các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại tham gia hỗ trợ khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của dịch viêm phổi cấp do chủng virus Corona.

Theo cơ quan này, hiện dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân. NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại cân đối nguồn vốn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại cân đối nguồn vốn, đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng phải chủ động nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, mức độ thiệt hại của khách hàng vay vốn do ảnh hưởng của dịch nCoV. Đặc biệt là những ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều như du lịch, nông nghiệp, xuất khẩu...

Các biện pháp được yêu cầu gồm cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay… cho khách vay chịu ảnh hưởng từ virus Corona.

Đối với NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố, Thống đốc yêu cầu nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và theo dõi diễn biến dịch nCoV, ảnh hưởng trên địa bàn để chỉ đạo các ngân hàng thống kê dư nợ vay bị thiệt hại, có các biện pháp hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân.

Trước đó, để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như nhân viên ngân hàng trong quá trình giao dịch, NHNN cũng cho phép các ngân hàng tạm bỏ quy định người dân phải tháo khẩu trang khi tới phòng giao dịch. Đồng thời cơ quan quản lý cũng cho phép nhân viên ngân hàng đeo khẩu trang khi làm việc.

Cơ quan quản lý vẫn yêu cầu các ngân hàng phải có biện pháp cần thiết để bảo đảm an toàn tuyệt đối tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá trong giao dịch và trong kho tiền, đồng thời ngăn chặn các trường hợp lợi dụng để gây mất an ninh, an toàn khi giao dịch.

Đối với các giao dịch/hoạt động bắt buộc phải nhận diện, nhân viên ngân hàng đề nghị khách hàng tạm thời tháo bỏ khẩu trang. Sau khi hoàn thành thủ tục, khách có thể tiếp tục đeo khẩu trang (nếu có nhu cầu).

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nhnn-ngan-hang-se-giam-lai-suat-cho-dn-bi-anh-huong-boi-virus-corona-...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/nhnn-ngan-hang-se-giam-lai-suat-cho-dn-bi-anh-huong-boi-virus-corona-a464775.html