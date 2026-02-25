'Vua môi' qua đời

Cảnh sát London cho biết họ nhận được cuộc gọi từ Dịch vụ Cứu thương lúc 12h38 ngày 18/2 về một người đàn ông bất tỉnh tại khách sạn Lincoln Plaza. Khi đến hiện trường, lực lượng chức năng xác nhận Parke đã tử vong. Người thân được thông báo ngay sau đó.

Trước đó một ngày, một người bạn đến khách sạn thăm Parke nhưng không nhận được phản hồi từ anh. Đến khi nhân viên khách sạn kiểm tra phòng, phát hiện anh đã chết trên giường. Theo truyền thông địa phương, trong phòng có 5 túi thuốc, hiện được thu giữ để phục vụ điều tra.

Một số tờ báo Anh đưa tin cái chết của Jordan Parke được cho là liên quan đến tiêm nâng mông kiểu Brazil, song cảnh sát chưa công bố nguyên nhân chính thức.

Jordan Parke

Trên mạng xã hội, em gái Parke, Shernelle, xác nhận tin buồn và bày tỏ sự đau đớn của gia đình. "Gia đình chúng tôi vô cùng bàng hoàng, sốc và đau lòng", cô viết, đồng thời đề nghị mọi người không lan truyền thông tin chưa được xác thực.

Trước khi qua đời, Parke đang tại ngoại trong cuộc điều tra liên quan cái chết của Alice Webb, 33 tuổi, mẹ 5 con, sau ca nâng mông tại một phòng khám ở Gloucester năm 2024. Parke từng bị bắt giữ liên quan vụ việc nhưng chưa bị buộc tội. Kết quả điều tra trước đó cho thấy sau khi được tại ngoại, anh vẫn tiếp tục bán thuốc giảm cân kê đơn trái phép trên mạng.

Ngày 20/2, cảnh sát bắt giữ một người đàn ông 43 tuổi và một phụ nữ 52 tuổi vì nghi ngờ phạm tội ngộ sát. Cả hai sau đó được tại ngoại trong khi chờ kết quả điều tra thêm.

Parke, quê Dudley, West Midlands, từng tham gia chương trình truyền hình Mỹ Botched và xuất hiện trên This Morning năm 2016. Anh tiết lộ đã chi hơn 130.000 bảng Anh cho các ca phẫu thuật thẩm mỹ, trải qua khoảng 50 lần can thiệp gồm nâng môi, chỉnh mí mắt, cấy ghép cằm và hút mỡ. Truyền thông gọi anh là "Lip King" (Vua môi).

Trong các cuộc phỏng vấn, Parke bày tỏ mong muốn có ngoại hình giống Kim Kardashian. Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận việc phẫu thuật nhiều lần khiến khuôn mặt khó cử động.