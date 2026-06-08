Dàn 'trai xinh gái đẹp', hot TikToker quy tụ ở casting The Face

Nông Thị Hằng, sinh năm 2002, quê Tuyên Quang được chú ý trong buổi casting với bộ trang phục dân tộc Tày. 'Tôi nghĩ ở một cuộc thi như 'Gương mặt thương hiệu', luôn cần sự chú ý và nổi bật giữa nhiều cô gái đẹp nên tôi không muốn bị nhạt nhòa', thí sinh cho biết. Cô quyết định mặc bộ đồ truyền thống quê hương để gây ấn tượng với giám khảo.

Nguyễn Châm Anh, sinh năm 1996, thường được biết đến với nghệ danh Châm Sứa, chọn bộ trang phục theo phong cách quý tộc cổ điển vì theo cô, đây là thiết kế giúp cô tự tin, khoe niềm đam mê với thời trang.

Cô nổi tiếng trên mạng xã hội với vai trò nhà sáng tạo nội dung, người mẫu, diễn viên và streamer, hút 2,8 triệu người theo dõi trên TikTok.

Hot girl cho biết cô tự tin gương mặt đáp ứng được tiêu chí cuộc thi. Trong vòng phỏng vấn với ban giám khảo, Châm Anh thể hiện khả năng múa côn, cô mới học trong 7 ngày. Người đẹp được nhiều giám khảo khen vì tính cách thú vị, khả năng nói chuyện hoạt ngôn, duyên dáng.

Kiều Khanh, sinh năm 2004, diện trang phục áo ba lỗ và quần jeans đen tối giản theo yêu cầu từ chương trình để khoe hình thể.

Nguyễn Thị Hường, sinh năm 2000, mặc áo corset tôn thân hình 'mình dây'.

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 2001, khoe lưng trần cùng áo yếm.

Iris, sinh năm 2001, mong muốn gây ấn tượng thông qua trang phục unisex.

Đỗ Thị Thùy Linh, sinh năm 2000, thường được biết đến với nghệ danh DJ Trang Emma khoe chiều cao 1,69 m với đồ da dáng ngắn.

Nhiều thí sinh diện những trang phục cắt xẻ táo bạo, nhằm thu hút sự chú ý của ban giám khảo.

Đàm Phương Linh - hot girl mạng xã hội được chú ý với bộ hình chụp ở công viên Thống Nhất Hà Nội - được ban giám khảo khen có gương mặt đẹp.

Casting The Face Vietnam 2026 tại Hà Nội thu hút khoảng gần 300 thí sinh, với chiều cao đa dạng. Nhiều thí sinh nữ cao chưa đến 1,6 m nhưng mong muốn tìm cơ hội trở thành gương mặt đại diện cho các nhãn hàng.

Cuộc thi còn thu hút nhiều thí sinh nam, từng được biết đến ở các cuộc thi trước đó.

Trong ảnh là Chip Nguyễn, sinh năm 1995, á quân The Next Gentlement 2024. Anh bị giám khảo chê một màu nhưng vẫn có cơ hội vào vòng trong.

Quán quân The Next Gentlement 2024 Xuân Thắng mong tìm thêm cơ hội tỏa sáng sau thành tích trước đó.

Hot TikToker Bắc Vũ cho biết muốn thử sức ở cuộc thi người mẫu, dù có đôi chút lo lắng khi gặp dàn thí sinh mạnh của năm nay.

Trước đó, nhiếp ảnh gia tự do từng gây chú ý vì lùm xùm tình ái với diễn viên Chang Mây. Anh nói mong muốn bỏ qua những ồn ào cũ để xây dựng hình ảnh mới.

Đỗ Hoàng Sơn, cao 1,84 m, gấy ấn tượng khi cởi áo khoe body.

Ảnh: Tùng Đinh