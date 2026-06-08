Bộ sưu tập trang sức hơn 1,4 tỷ đồng của Minh Hằng

Tại sự kiện ra mắt MV mới của Tóc Tiên hôm 6/6, Minh Hằng diện váy lụa tím phối ren, tạo điểm nhấn bằng bộ trang sức cỏ bốn lá màu đen.

Cô kết hợp đôi hoa tai Magic Alhambra bằng vàng 18K đính đá onyx, có giá bán khoảng 170 triệu đồng.

Theo Vogue, Alhambra là một trong những bộ sưu tập trang sức biểu tượng hot bậc nhất thế giới, nổi bật với họa tiết cỏ bốn lá tượng trưng cho may mắn, tình yêu và hạnh phúc.

Cùng vòng cổ Magic Alhambra một họa tiết bằng vàng 18K và onyx trị giá gần 180 triệu đồng.

Ra mắt từ năm 1968, dòng sản phẩm được đánh giá cao nhờ thiết kế thanh lịch, dễ ứng dụng trong đời sống thường ngày nhưng vẫn giữ giá trị của trang sức cao cấp.

Trước đó, khi tham dự lễ khai trương nhà hàng chay của diễn viên Ngô Thanh Vân hôm 21/5, bà mẹ một con chọn phong cách năng động với áo thun, quần jeans và thắt lưng Celine.

Cô phối dây chuyền Vintage Alhambra bằng vàng 18K và đá carnelian, trị giá khoảng 80 triệu đồng.

Để hoàn thiện diện mạo, Minh Hằng đeo thêm vòng tay Vintage Alhambra năm họa tiết bằng vàng hồng 18K, đính 24 viên kim cương và xà cừ xám.

Thiết kế thuộc nhóm trang sức cao cấp của Van Cleef & Arpels, có giá khoảng 470 triệu đồng.

Ở đời thường, Minh Hằng thường ưu tiên các thiết kế trang sức có kích thước vừa phải, dễ ứng dụng thay vì những món phụ kiện cầu kỳ.

Trong ảnh, ca sĩ lựa chọn vòng tay Vintage Alhambra năm họa tiết bằng vàng 18K và đá mắt hổ.

Mẫu phụ kiện này được bán với giá khoảng 150 triệu đồng theo công bố của nhãn hàng.

Không lâu sau đó, Minh Hằng tiếp tục khoe phong cách street style mùa hè với mặt dây chuyền Vintage Alhambra bằng vàng 18K và xà cừ trắng.

Thiết kế có giá bán khoảng 75 triệu đồng được nhiều fashionista và giới sao ứng dụng.

Trong bộ ảnh thời trang thực hiện hồi tháng 5, ca sĩ diện vòng cổ Vintage Alhambra gồm 10 họa tiết cỏ bốn lá bằng xà cừ trắng trên nền vàng 18K.

Mẫu trang sức có giá khoảng 265 triệu đồng, là một trong những thiết kế biểu tượng của thương hiệu Pháp.

Phong cách lựa chọn trang sức của Minh Hằng được nhiều khán giả khen ngợi "thanh lịch nhưng vẫn trẻ trung", phù hợp từ trang phục dạo phố đến các sự kiện giải trí.