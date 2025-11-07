'Barbie đời thực' tử vong bí ẩn sau 27 lần phẫu thuật thẩm mỹ

Barbara trước khi qua đời. Ảnh: Instagram

Theo truyền thông địa phương, lực lượng cứu hộ được gọi đến căn hộ của Barbara hôm 2/11 sau khi người thân phát hiện cô bất tỉnh. Dù được cấp cứu nhiều lần, nữ influencer được xác nhận qua đời tại hiện trường.

Một người bạn cho biết cô từng bị thương ở mắt trong ngày xảy ra vụ việc. Trước đó, Barbara thường xuyên đăng tải hình ảnh hậu phẫu lên mạng xã hội, bao gồm cả đoạn video gần đây cho thấy mắt cô sưng đỏ và thâm đen sau một cuộc phẫu thuật, kèm lời đùa "sẹo gần như biến mất".

'Búp bê Barbie đời thực' bị sưng tím mắt trước khi qua đời. Ảnh: Instagram

Barbara được biết đến với biệt danh "búp bê Barbie đời thực" vì chi hơn 84.000 đôla Australia cho các ca chỉnh sửa ngoại hình. Cô có hơn 55.000 người theo dõi trên Instagram, từng xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình và quảng cáo thời trang.

Cảnh sát tạm xếp vụ việc vào diện "tử vong đáng ngờ" và đang chờ kết quả giám định pháp y để xác định nguyên nhân.

Cái chết của Barbara gây bàng hoàng trong cộng đồng mạng. Nhiều người hâm mộ bày tỏ thương tiếc: "Không thể tin được, tôi yêu bạn rất nhiều. Hãy yên nghỉ nhé".

Cùng thời điểm, nhiều người theo dõi trên Instagram cũng bị sốc khi hai nữ influencer là Fernanda Maroca, 30 tuổi, và Iris Hsieh, 31 tuổi - lần lượt được phát hiện tử vong tại nhà riêng và trong bồn tắm khách sạn. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra các vụ việc để làm rõ nguyên nhân.