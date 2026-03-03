Kiểu tóc đẹp gọn gàng khi du Xuân 2026

Năm 2026, xu hướng tóc đẹp vẫn đề cao sự tự nhiên nhưng mang hơi hướng sang trọng thầm lặng. Dưới đây là những kiểu tóc đơn giản có thể tự thực hiện tại nhà để tỏa sáng trong mọi khung hình du Xuân.

4 kiểu tóc phù hợp khi du Xuân

Kiểu tóc búi thấp thanh lịch

Kiểu tóc búi thấp luôn là lựa chọn hàng đầu của những quý cô yêu thích vẻ đẹp sang trọng và vượt thời gian. Kiểu tóc này đặc biệt phù hợp khi bạn diện áo dài dáng xưa hoặc những trang phục có cổ cao, vì nó giúp khoe trọn phần cổ thanh mảnh và bờ vai thon.

Cách thực hiện: Hãy chải tóc thật mượt và buộc gọn sau gáy bằng một sợi chun mảnh. Sau đó, chia phần tóc trên nút buộc làm đôi, tạo một khoảng trống nhỏ rồi lộn ngược đuôi tóc qua khoảng trống đó. Cuối cùng, cuộn toàn bộ phần đuôi tóc vào bên trong và cố định bằng kẹp tăm.

Kiểu tóc búi thấp sang trọng, gọn gàng và khoe được rất phù hợp khi du Xuân.

Để kiểu tóc không bị quá cứng nhắc, hãy kéo nhẹ một vài sợi tóc ở phần đỉnh đầu để tạo độ phồng tự nhiên. Một vài sợi tóc mai được uốn xoăn nhẹ thả tự nhiên bên tai sẽ giúp gương mặt trông mềm mại và trẻ trung hơn rất nhiều.

Kiểu tóc tết nửa đầu duyên dáng

Nếu bạn sở hữu một mái tóc dài và muốn giữ lại sự nữ tính, nhẹ nhàng, kiểu tóc tết nửa đầu là sự lựa chọn không thể hoàn hảo hơn. Kiểu tóc này mang lại vẻ đẹp trong trẻo như nàng thơ, rất phù hợp cho những buổi đi dạo phố hoa hay họp mặt bạn bè.

Kiểu tóc tết nửa đầu mang lại vẻ đẹp dịu dàng, trong trẻo.

Cách thực hiện: Lấy hai lọn tóc nhỏ từ hai bên thái dương, tết mỗi bên theo kiểu tết ba đơn giản hoặc tết xương cá. Sau đó, đưa hai bím tóc này ra phía sau đầu và cố định chúng bằng một chiếc kẹp nơ xinh xắn hoặc dùng chính tóc để thắt nút lại. Phần tóc còn lại phía dưới bạn nên uốn xoăn sóng lơi nhẹ nhàng để tạo độ bồng bềnh.

Với những bạn có gương mặt tròn, hãy tết lỏng tay và để phần tóc trên đỉnh đầu có độ phồng nhẹ, điều này giúp kéo dài khuôn mặt theo chiều dọc, mang lại sự cân đối và thanh thoát.

Kiểu tóc tết vương miện

Kiểu tóc này mang hơi hướng cổ điển và rất "ăn ảnh" khi chụp tại những địa điểm cổ kính như chùa chiền hay các khu di tích. Tóc tết vương miện giúp gương mặt trở nên sáng bừng và khoe trọn vẹn lớp trang điểm không lem mà chúng ta đã dày công chăm chút.

Cách thực hiện: Chia tóc làm hai phần bằng nhau. Tết mỗi bên từ dưới gáy lên đến ngọn tóc. Sau đó, bạn vòng bím tóc bên trái qua đỉnh đầu sang bên phải và bím tóc bên phải sang bên trái, tạo thành một vòng vương miện quanh đầu. Dùng kẹp tăm cố định thật chặt và giấu phần đuôi tóc vào bên trong.

Kiểu tóc này đòi hỏi sự tỉ mỉ hơn một chút nhưng kết quả mang lại sẽ vô cùng ấn tượng. Có thể cài thêm một vài bông hoa nhỏ hoặc trâm cài tóc đính đá để tăng thêm phần lộng lẫy cho diện mạo ngày Xuân.

Kiểu tóc búi "kẹp càng cua" hiện đại

Đây là kiểu tóc dành cho những bạn gái năng động, thích sự nhanh chóng nhưng vẫn muốn có một vẻ ngoài sành điệu. Trong những ngày bận rộn, đây là cứu cánh tuyệt vời.

Cách thực hiện: Gom toàn bộ tóc ra sau, xoắn nhẹ đuôi tóc rồi gập ngược lên phía trên đầu. Dùng một chiếc kẹp càng cua có họa tiết sang trọng (như vân đá, kim loại mạ vàng hoặc đính ngọc trai) để cố định.

Hãy để phần đuôi tóc thừa ra một chút một cách tự nhiên. Sự lộn xộn có ý đồ này chính là điểm nhấn giúp bạn trông thời thượng và tự nhiên hơn là một kiểu búi quá hoàn hảo.

Kiểu tóc kẹp càng cua giúp bạn trẻ trung, năng động, gọn gàng.

Những lưu ý để mái tóc đẹp trong suốt chuyến du Xuân

Một kiểu tóc đẹp chỉ có thể tỏa sáng trên một mái tóc khỏe mạnh và được chăm sóc kỹ lưỡng. Để mái tóc đẹp cả ngày, hãy thực hiện thêm các bước sau:

- Sử dụng sản phẩm giữ nếp: Thời tiết mùa xuân nồm ẩm dễ khiến tóc bị xẹp hoặc xù lông. Sau khi tạo kiểu, bạn hãy xịt một lớp keo giữ nếp mỏng để các sợi tóc luôn vào nếp. Tuy nhiên, hãy chọn loại xịt giữ nếp tự nhiên để tóc không bị bết dính.

- Phụ kiện – điểm nhấn tinh tế: Đừng quên sức mạnh của phụ kiện. Một chiếc băng đô nhung, một dải ruy băng lụa hay một chiếc kẹp tóc đính đá không chỉ giúp cố định tóc mà còn là món đồ trang sức quý giá giúp nâng tầm toàn bộ trang phục của bạn.

- Dưỡng tóc từ bên trong: Mái tóc chính là phản chiếu của sức khỏe. Khi tóc khỏe, việc tạo bất kỳ kiểu dáng nào cũng sẽ trở nên dễ dàng và đẹp mắt hơn. Hãy luôn chăm sóc tóc bằng những sản phẩm gội đầu, ủ tóc và chế độ dinh dưỡng để mái tóc luôn được khỏe đẹp.