Ba kiểu tóc ngắn dễ bắt chước của Song Hye Kyo

1. Tóc bob rẽ ngôi giữa

Đây là một trong những kiểu tóc yêu thích của Song Hye Kyo khi cô từng để nhiều lần. Gần đây nhất, nữ diễn viên cắt tóc bob có phần đuôi ôm nhẹ vào gương mặt tạo hiệu ứng bồng bềnh, tăng độ dày cho mái tóc. Tóc bob rẽ ngôi giữa với chiều dài đến cằm như của Song Hye Kyo phù hợp với khuôn mặt trái xoan, giúp tổng thể gương mặt trở nên hài hòa, khoe trọn các đường nét xinh đẹp. Độ cong nhẹ của mái tóc cũng giúp làm mềm gò má, đem đến tổng thể nhẹ nhàng, sang chảnh.

2. Tóc ngang vai tỉa layer

Độ dài lửng lơ ngang vai khá phù hợp cho những ai vẫn còn phân vân giữa tóc ngắn hay tóc dài. Kiểu tóc của Song Hye Kyo được tỉa layer, có phần đuôi tóc uốn vểnh ra bên ngoài, giúp tổng thể bớt đơn điệu. Độ cong nhẹ nhàng, tự nhiên của sóng tóc cũng góp phần tạo cảm giác mềm mại hơn cho gương mặt. Ngoài tóc mái chải ngôi giữa giống Song Hye Kyo, phái nữ cũng có thể kết hợp tóc mái mưa, tóc mái chữ bát với kiểu tóc này.

3. Tóc bob uốn chữ C

Ngược với tóc uốn vểnh, kiểu tóc này có phần đuôi uốn lọn to hình chữ C, ôm lấy mặt, tạo cảm giác đầy đặn hơn cho gương mặt dài. Tóc bob uốn chữ C có tính ứng dụng cao, phù hợp từ dịp thường ngày đến mùa lễ hội lại không đòi hỏi phải chăm sóc cầu kỳ. Phái đẹp có thể kết hợp cùng tóc mái dài hoặc tóc mái mưa sao cho phù hợp với từng dáng mặt để diện mạo thêm phần trẻ trung.

(Theo Woman)

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]