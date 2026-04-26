Sơ mi xuyên thấu thanh lịch, nổi bật như Lương Thùy Linh

Mới đây, Lương Thùy Linh đã xuất hiện tại một chương trình của VTV với diện mạo thanh lịch, cuốn hút.

Nàng hậu gây ấn tượng khi diện váy sơ mi xuyên thấu, khéo léo kết hợp cùng váy hai dây kín đáo bên trong, tạo nên tổng thể thanh lịch nhưng vẫn đủ cuốn hút.

Bên cạnh đó, người đẹp lựa chọn búi tóc gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng theo phong cách tự nhiên, kết hợp cùng khuyên tai nhỏ và giày cao gót đơn giản. Ngay sau khi hình ảnh được đăng tải, cộng đồng mạng nhanh chóng dành nhiều lời khen cho nàng hậu. Không ít khán giả bày tỏ sự yêu thích trước vẻ đẹp dịu dàng, nền nã của cô: "Xinh lắm chị Linh ơi", "Layout này hợp nha chị", "Ngẩn ngơ với visual của cô ấy"...

Tính ứng dụng của sơ mi xuyên thấu tất nhiên không thể xem thường. Vì phái đẹp có thể kết hợp "em nó" để layer với chân váy cùng màu như Lương Thùy Linh nhưng cũng có thể khoác ngoài váy hai dây hoặc áo crop top. Kiểu mix nào cũng làm nên style nửa kín nửa hở, vừa gợi cảm lại hết sức dịu dàng.

Gợi ý diện sơ mi xuyên thấu vừa dịu dàng vừa thanh lịch:

Trong trường hợp ngại mặc hở thì chiêu diện sơ mi xuyên thấu bên ngoài sẽ giúp bạn toát lên vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng hơn, dễ là bạn còn được khen phối đồ tinh tế.

Sơ mi xuyên thấu không chỉ diện mát trong những ngày trời nóng hay tạo cho các cô gái vẻ sexy thôi đâu mà còn tăng thêm nét phóng khoáng, sành điệu nữa. Kiểu áo này càng được yêu thích vì không khó mix đồ, bạn diện cùng với chân váy hay quần dài cũng đều hay ho, thậm chí còn giúp set đồ có phần "chanh sả".