Một Á hậu Việt sau 4 năm ly hôn chồng Tây có sắc vóc 'lên hương' nhờ siết cân, giảm mỡ

Á hậu Hoàng Oanh sau 4 năm ly hôn chồng Tây đã có một cuộc sống thăng hoa cả trong sự nghiệp lẫn nhan sắc. Thời gian gần đây, công việc của cô tốt hơn trước với nhiều chương trình như Anh trai vượt ngàn chông gai hay Chị đẹp đạp gió rẽ sóng... Để có được một chỗ đứng trong làng giải trí muôn hoa đua sắc chắc chắn Á hậu Hoàng Oanh phải biết cân đối để sở hữu một vóc dáng đẹp cùng vẻ ngoài rực rỡ.

Nguyên tắc giữ dáng đầu tiên mà Á hậu Hoàng Oanh chia sẻ chính là chỉ ăn nhiều các món mà bản thân yêu thích, còn lại những món ăn khác thì ăn rất ít. Đặc biệt với các món ăn ngọt như socola và trà sữa, mỗi lần nạp chất ngọt vào người cô phải tiêu hao nhiều năng lượng ở phòng tập để giữ dáng không bị tăng cân.

Cô nhớ về khoảng thời gian trước, bản thân thoải mái trong chuyện ăn uống và vòng 2 đã "biểu tình" khi xuất hiện khối mỡ không săn chắc. Cuối cùng cô phải miệt mài tập luyện trong phòng gym 1 tháng liền.

Đó là khoảng thời gian son rỗi, còn khi đã sinh con, Á hậu Hoàng Oanh càng nâng cao vấn đề siết cân giữ dáng hơn.

Nói về động lực để luôn xinh đẹp của mình, Á hậu Hoàng Oanh tiết lộ: "Đầu tiên là phải khỏe và đẹp, tập thể dục, học cách chăm sóc bản thân. Sáng dậy nhìn vào gương thấy "ô kìa, ai xinh tươi thế" là đủ vui rồi. Thứ hai là tự tìm niềm vui cho bản thân. Đừng bắt mọi thứ phải sẵn có hay tốt đẹp hay ai đó quan tâm thì mình mới vui. Khi một ngày trôi qua bình thường nhàm chán là lỗi của mình. Mình hãy lao động và sáng tạo để khiến chính mình hạnh phúc".

Ở đời thực, người đẹp lại chú ý siết cân bắt đầu bằng việc ăn uống.

Á hậu Hoàng Oanh nói: "Ăn bao nhiêu tập bấy nhiêu. Thật ra lượng ăn của mình khá ít chỉ có tật mê trà sữa và đồ ngọt nên phải hết sức kiểm soát và không ăn khuya".

Với Á hậu Hoàng Oanh, cô nói không với đồ ngọt dù nó luôn có sức hấp dẫn đặc biệt với phái đẹp nhưng chúng lại chứa nhiều đường khiến bạn dễ tăng cân. Bởi vậy, khi muốn giảm cân người ta thường cắt giảm.

Ngoài ra, theo Á hậu Hoàng Oanh, muốn đốt cháy calo hiệu quả bạn không thể bỏ qua việc rèn luyện. Cách này không chỉ giúp cô giảm cân mà còn chuyển hóa mỡ thành cơ, giúp thân hình thon gọn. Trước khi tập, Á hậu Hoàng Oanh luôn khởi động khoảng 1-2 phút để làm nóng cơ thể, tránh chấn thương. Trong đó, bài tập với tạ thường xuyên được cô lựa chọn. Á hậu Hoàng Oanh tập đa dạng với tạ đòn, tạ bình vôi, tạ tay... Nhiều người cho rằng tập tạ chỉ dành cho nam giới nhưng thực tế nữ giới vẫn có thể lựa chọn, miễn là tìm được trọng lượng hợp lý.