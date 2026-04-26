Diễn viên 'Sex Education' nhan sắc gây ngỡ ngàng

Gillian Anderson sinh năm 1968 (người Mỹ) nổi danh với series phim truyền hình thể loại điều tra, siêu nhiên kỳ bí X-Files (Hồ sơ tuyệt mật). Nữ diễn viên sinh năm 1968 tỏa sáng và giành nhiều giải thưởng khi hóa thân vào vai Thủ tướng Margaret Thatcher trong bộ phim về Hoàng gia Anh - The Crown. Gillian Anderson cũng ghi dấu với một số bộ phim điện ảnh như: "The Last King of Scotland" hay "How to Lose Friends & Alienate People"...

Gillian Anderson từng giành nhiều giải thưởng, bao gồm: Quả Cầu Vàng và giải Emmy... Khi góp mặt trong series phim tâm lý học đường “Sex Education” cô gây chú ý và được yêu mến khi vào vai Jean Milburn, một chuyên gia trị liệu tình dục nổi tiếng và là mẹ của hai nhân vật Otis và Joy.

Trong "Sex Education", Jean Milburn là một bác sĩ tâm lý chuyên tư vấn về tình dục đồng thời cũng là nhân vật đóng vai trò quan trọng trong mạch phim. Nhờ các kiến thức học được từ mẹ mà Otis mới có thể tư vấn cho bạn học về các vấn đề giới tính. Diễn xuất tự nhiên cùng thần thái đỉnh cao đã giúp cô nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả.

Ngoài khả năng diễn xuất tự nhiên trong “Sex Education”, Gillian cũng gây ấn tượng với khán giả bởi vóc dáng thon gọn quyến rũ cùng vẻ ngoài trẻ trung ở độ tuổi U60. Góp mặt ở bộ phim là hầu hết là các ngôi sao trẻ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của một nữ diễn viên U60 nhưng vẫn thu hút được rất nhiều sự chú ý bởi trẻ trung bất ngờ.

Năm 2024 nữ diễn viên cho biết sẽ đồng sản xuất một series phim truyền hình mới chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết có tên "The Coast Road" của Alan Murrin. Năm 2024, Gillian Anderson còn xuất bản cuốn sách từ sự tìm hiểu và những trải nghiệm khi nhập vai một chuyên gia về tình dục, trị liệu trong "Sex Education".

Ở độ tuổi U60, Anderson nói với tạp chí New Beauty rằng cô đang cố gắng duy trì tư duy của người châu Âu khi nói đến vấn đề lão hóa. Và điều đó đang hiệu quả với cô. Người hâm mộ thực sự ngạc nhiên khi chiêm ngưỡng nhan sắc của Gillian Anderson trên thảm đỏ lễ trao giải Golden Globes 2024.

Nữ diễn viên từng chia sẻ coi việc chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp là một mục tiêu toàn diện, tổng thể. Để giữ được dáng vóc như hiện tại, cô đã sử dụng những bí quyết giúp mình khỏe từ trong ra ngoài. Anderson luôn chăm sóc kỹ làn da của mình, trong đó có việc luôn dưỡng ẩm cho da.

Anderson nói cô ăn uống lành mạnh nhưng không quá khắt khe với bản thân. Bên cạnh đó, cô không suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ, đặc biệt là về những áp lực trong công việc diễn xuất.

Với gương mặt quyến rũ và thân hình đầy đặn Gillian Anderson cũng đã từng được tạp chí FHM bình chọn vào danh sách 100 người phụ nữ quyến rũ nhất thế giới. Gillian Anderson còn được biết đến với vai trò MC chương trình "Masterpiece" của đài PBS... Hiện tại, dù bước sang tuổi U60 và là mẹ của 3 con, song Gillian Anderson được đánh giá cả về danh tiếng lẫn nhan sắc ngày càng quyến rũ.