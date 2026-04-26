Đại diện Việt Nam tại các cuộc thi nhan sắc quốc tế 2026, ai được đánh giá cao?

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Miss World Vietnam 2024

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc đã nhận danh hiệu Miss World Vietnam 2024 và chính thức trở thành đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh Miss World lần thứ 73.

Bảo Ngọc bắt đầu được công chúng biết đến khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020 và lọt vào Top 22 chung cuộc. Dù chưa đạt thứ hạng cao, cuộc thi này đã mở ra cơ hội để cô tiếp tục thử sức ở các sân chơi sắc đẹp lớn hơn. Năm 2022, cô tham gia Miss World Vietnam 2022 và xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 1 nhờ vẻ đẹp hiện đại.

Cùng năm đó, Bảo Ngọc đại diện Việt Nam tham dự Miss Intercontinental 2022 tại Ai Cập, cô đã đăng quang ngôi vị cao nhất, trở thành người Việt Nam đầu tiên giành vương miện của cuộc thi này.

Á hậu Lê Phương Khánh Như - Miss International Vietnam 2026

Á hậu Lê Phương Khánh Như sẽ là đại diện Việt Nam tiếp theo chinh chiến tại đấu trường nhan sắc Miss International (Hoa hậu Quốc tế) mùa giải thứ 64. Sinh năm 2004, đến từ Khánh Hòa, Lê Phương Khánh Như là sinh viên Đại học Kinh tế TP.HCM, từng nhận học bổng hỗ trợ học tập xuất sắc. Là cô gái năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khóa, Khánh Như “bỏ túi” nhiều giải thưởng ở lĩnh vực MC và dịch thuật.

Sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào, thanh tú với má lúm đồng tiền duyên dáng, Lê Phương Khánh Như đã xuất sắc chinh phục ngôi vị Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025. Với nền tảng tri thức, kỹ năng cùng tinh thần cầu tiến, Khánh Như được kỳ vọng sẽ mang đến hình ảnh một đại diện Việt Nam bản lĩnh, tự tin tại Miss International 2026.

Á hậu Mai Ngô - Miss Supranational Vietnam 2026

Á hậu Mai Ngô chính thức trở thành Miss Supranational Vietnam 2026, cô sẽ đại diện Việt Nam dự thi Miss Supranational (Hoa hậu Siêu Quốc gia) 2026 vào tháng 7 tới tại Ba Lan. Mai Ngô từng lọt Top 18 Vietnam's Next Top Model 2013, giành danh hiệu Á quân The Face Vietnam 2016, Á quân The New Mentor - Người mẫu toàn năng 2023, Á hậu 4 cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022.

Năm 2025, tại cuộc thi Miss Charm (Hoa hậu Sắc đẹp Quốc tế) 2025, Mai Ngô lọt Top 12 chung cuộc và giành danh hiệu Miss Tourism Charm 2025. Với nền tảng kinh nghiệm cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cô được kỳ vọng sẽ mang đến một hình ảnh phụ nữ Việt Nam tự tin, hiện đại tại Miss Supranational 2026.

Hoa hậu Hương Giang - đại diện Việt Nam tại MGI All Stars

Sau khi gây ấn tượng với màn thể hiện gây bão truyền thông tại Miss Universe 2025, Hoa hậu Hương Giang khiến ông Nawat - tổ chức MGI đặc biệt chú ý. Không ít fan sắc đẹp cho rằng ông Nawat tổ chức MGI All Stars là để thu hút Hương Giang tham gia. Nàng hậu sẽ trở lại Thái Lan từ ngày 18 đến 30 tháng 5 tham dự cuộc thi nhan sắc này.

MGI All Stars là một cuộc thi sắc đẹp quốc tế đặc biệt, quy tụ các Hoa hậu từng tham gia ở nhiều đấu trường trong nước và quốc tế. Đây được xem là format mới của MGI, tập trung vào các thí sinh “kỳ cựu” (All Stars).

Hoa hậu Hương Giang từng giành chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế vào năm 2018 được tổ chức tại Thái Lan. Năm 2025, cô tiếp tục đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ) cũng được tổ chức tại Thái Lan. một chuyên trang nhan sắc của Philippines đã tung dự đoán đầu tiên cho cuộc thi MGI All Stars mùa đầu tiên. Hoa hậu Hương Giang đại diện Việt Nam được dự đoán sẽ giành vương miện.