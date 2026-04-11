Vẻ ngoài tuổi trung niên của 'phú bà' Vbiz - Hoa khôi Thể thao vừa mời bạn bè đến thăm biệt thự 200 tỷ

Hoa khôi Thu Hương mới đây đã mời bạn bè đến biệt thự 600m2 ở Phú Mỹ Hưng của chị. Điều khán giả chú ý không chỉ tài sản khổng lồ của Thu Hương mà còn ở nhan sắc trẻ trung.

Về người đẹp Thu Hương, ngoài danh xưng Hoa khôi Thể thao, chị còn từng là diễn viên với vai chính trong phim "Cô thư ký".

Hoa khôi Thể thao Thu Hương sở hữu chiều cao 1,67 m, cân nặng 52 kg. Chị tiết lộ từng có thời điểm cân nặng ở mức 61kg song sau đó nhanh chóng cải thiện nhờ áp dụng các phương pháp khoa học.

Chị cũng thẳng thắn thừa nhận đã từng "đi sai đường" trong quá trình tìm tòi, nhưng chính những lần thử nghiệm đó đã giúp chị đúc kết ra những hướng đi đúng đắn để vừa có được vẻ ngoài rạng rỡ, vừa có sức khỏe tốt.

Ngoài ra, Hoa khôi Thu Hương còn chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao như chơi pickle ball và tập yoga.

Với 2 bộ môn này, Hoa khôi Thu Hương đã giữ được vóc dáng đẹp ở tuổi trung niên.

Việc chăm sóc sức khỏe từ trong ra ngoài như vậy đã giúp Thu Hương luôn giữ được tinh thần tích cực cùng một cơ thể khỏe khoắn.

Nhờ có được sức khỏe lẫn sắc vóc như vậy nên chị tự tin làm được nhiều công việc khác nhau.

Chị tận hưởng cuộc sống hạnh phúc cùng sức khỏe dồi dào ở tuổi trung niên, tất cả nhờ vào sự chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao và ăn uống khoa học.