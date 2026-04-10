6 thói quen giữ làn da trắng như 'trứng gà bóc' của Cúc Tịnh Y

Tạo hình của Cúc Tịnh Y trong bộ phim mới lên sóng Nguyệt Lân Ỷ Kỷ.

Làn da trắng sáng, mịn màng gần như không tì vết của Cúc Tịnh Y luôn là chủ đề được khán giả quan tâm. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện hoặc chia sẻ ảnh cận mặt trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường được netizen Trung Quốc nhận xét có làn da "trắng như trứng gà bóc", căng bóng và đều màu dù không cần trang điểm quá đậm.

Tạp chí Cosmopolitan Trung Quốc cũng nhiều lần nhắc đến làn da trắng sáng, đều màu như một trong những đặc điểm nổi bật giúp Cúc Tịnh Y giữ được hình ảnh trẻ trung, mong manh đặc trưng. Nữ diễn viên, ca sĩ Trung Quốc duy trì nhiều thói quen đơn giản nhưng đều đặn để giữ da căng bóng, ít xỉn màu dù thường xuyên phải trang điểm đậm và làm việc với cường độ cao.

Làm sạch kỹ sau mỗi lần trang điểm

Lịch trình quay phim, biểu diễn dày đặc khiến Cúc Tịnh Y thường xuyên phải makeup nhiều lớp. Vì vậy, bước làm sạch luôn được cô ưu tiên hàng đầu. Nữ diễn viên thường tẩy trang kỹ trước khi dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ để loại bỏ hoàn toàn kem nền, kem chống nắng và bụi bẩn tích tụ. Làm sạch kép là cách giúp giảm nguy cơ bít tắc lỗ chân lông, hạn chế mụn ẩn và tình trạng da sần sùi.

Theo Shereene Idriss, bác sĩ chuyên khoa da liễu được cấp chứng chỉ tại Mỹ, nhà sáng lập phòng khám Idriss Dermatology ở New York, việc không làm sạch đúng cách sau trang điểm có thể khiến da nhanh xỉn màu, nổi mụn và dễ kích ứng hơn.

Nữ diễn viên sinh năm 1994 giữ làn da trắng mịn không tỳ vết nhờ làm sạch đúng cách, dưỡng ẩm nhiều lớp.

Dưỡng ẩm nhiều lớp để da luôn căng bóng

Một trong những bí quyết giúp làn da của Cúc Tịnh Y luôn có hiệu ứng trong trẻo, bóng khỏe là tập trung cấp nước. Cô ưu tiên các sản phẩm có kết cấu mỏng nhẹ như lotion, serum và kem dưỡng chứa hyaluronic acid, glycerin hoặc niacinamide. Những thành phần này giúp da giữ nước tốt hơn, hỗ trợ làm sáng và cải thiện độ đàn hồi. Làn da đủ ẩm thường phản chiếu ánh sáng tốt hơn nên trông trắng sáng và mịn màng hơn so với da khô ráp.

Chống nắng mỗi ngày

Dù ở trong nhà hay ra ngoài, Cúc Tịnh Y vẫn duy trì thói quen dùng kem chống nắng. Đây được xem là yếu tố quan trọng nhất giúp làn da giữ được độ trắng đều màu lâu dài. Tia UV là nguyên nhân hàng đầu gây nám, sạm da, tăng sắc tố và lão hóa sớm. Nếu không chống nắng đầy đủ, mọi bước dưỡng trắng hoặc phục hồi đều trở nên kém hiệu quả.

Các bác sĩ khuyến nghị nên sử dụng kem chống nắng phổ rộng SPF 30 trở lên mỗi ngày, đồng thời kết hợp mũ, khẩu trang hoặc kính râm khi ra ngoài trời.

Hạn chế trang điểm khi không cần thiết

Ngoài thời gian làm việc, Cúc Tịnh Y thường để mặt mộc hoặc chỉ makeup nhẹ. Điều này giúp da có thời gian nghỉ ngơi, giảm tình trạng bí da do mỹ phẩm. Việc trang điểm quá dày trong thời gian dài có thể làm hàng rào bảo vệ da suy yếu, khiến da dễ nhạy cảm hơn.

Ăn thanh đạm và ngủ đủ giấc

Bên cạnh skincare, nữ diễn viên cũng chú trọng lối sống lành mạnh. Cô thường uống đủ nước, hạn chế đồ ăn nhiều dầu mỡ và ngủ sớm để giữ da ổn định.

Theo tiến sĩ Michael Breus, nhà tâm lý học lâm sàng, chuyên gia về giấc ngủ, thành viên của American Academy of Sleep Medicine tại Mỹ, ngủ đủ từ 7-8 tiếng mỗi đêm giúp cơ thể tăng khả năng phục hồi tế bào da, giảm tình trạng xỉn màu và quầng thâm.

Chế độ ăn nhiều rau xanh, trái cây giàu vitamin C và thực phẩm chứa chất chống oxy hóa cũng góp phần giúp da sáng khỏe hơn.

Ưu tiên phục hồi thay vì dùng quá nhiều hoạt chất mạnh

Thay vì chạy theo các phương pháp dưỡng trắng cấp tốc, Cúc Tịnh Y được cho là ưu tiên chăm sóc nền da khỏe. Theo bác sĩ Shereene Idriss, routine hiệu quả nhất vẫn gồm ba bước cơ bản: làm sạch, dưỡng ẩm và chống nắng. Các hoạt chất mạnh như retinol, AHA hay BHA chỉ nên dùng khi thực sự cần thiết và phải phù hợp với tình trạng da.

Một làn da trắng sáng bền vững thường đến từ việc chăm sóc đều đặn mỗi ngày thay vì phụ thuộc vào các sản phẩm dưỡng trắng tức thì.

Làn da trắng mịn đều màu giúp Cúc Tịnh Y giữ được hình ảnh trẻ trung, mong manh đặc trưng.

Cúc Tịnh Y sinh năm 1994, là ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Trung Quốc. Cô ra mắt với vai trò thành viên nhóm nhạc SNH48 trước khi lấn sân diễn xuất và gây chú ý qua các phim như Vân Tịch Truyện, Như Ý Phương Phi, Hoa Nhung. Nhờ gương mặt thanh tú, phong cách nữ tính và làn da trắng sáng nổi bật, cô thường được truyền thông Trung Quốc gọi là "Mỹ nhân 4.000 năm có một". Ngoài hoạt động nghệ thuật, Cúc Tịnh Y còn được chú ý nhờ phong cách làm đẹp, trang điểm và giữ dáng.