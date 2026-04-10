Rời showbiz 10 năm, Hotgirl Tâm Tít tuổi U40 nhan sắc 'cực phẩm', sống hạnh phúc bên chồng doanh nhân

Tâm Tít tên thật Phạm Thanh Tâm (sinh năm 1989), là một trong những hot girl đời đầu của Hà Thành. Sở hữu gương mặt bầu bĩnh dễ thương, thanh tú, nụ cười rạng rỡ, Tâm Tít được rất nhiều người yêu mến.

Trong giai đoạn những năm 2000 – 2010, Tâm Tít là cái tên “phủ sóng” khắp các diễn đàn và mạng xã hội. Sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn cùng nụ cười rạng rỡ, cô nhanh chóng trở thành hình mẫu lý tưởng của giới trẻ. Không chỉ nổi bật trong vai trò hot girl, Tâm Tít còn thử sức ở nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất và MC, tạo nên hình ảnh một nghệ sĩ đa năng đầy tiềm năng.

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, năm 2015, Tâm Tít lên xe hoa, về chung một nhà với thiếu gia Chu Ngọc Thành. Chồng Tâm Tít là một doanh nhân, gia thế giàu có. Theo dõi trang cá nhân của Tâm Tít, nhiều người ngưỡng mộ vì người đẹp được ông xã hết mực yêu chiều. Sau nhiều năm hẹn hò cho tới kết hôn, cả hai vẫn mặn nồng, thường xuyên xuất hiện tình tứ bên nhau.

Ông xã của Tâm Tít cũng rất chịu chi khi thường xuyên đưa vợ đi du lịch, tận hưởng những dịch vụ cao cấp, sang chảnh hay tặng cho cô những món quà đắt tiền. Vào những dịp đặc biệt, vợ chồng hot girl Hà Thành thường tổ chức kỷ niệm ở không gian lãng mạn.

Từ khi kết hôn, Tâm Tít lựa chọn cuộc sống kín tiếng, tập trung cho gia đình và gần như vắng bóng khỏi các hoạt động giải trí. Dẫu vậy, Tâm Tít vẫn luôn khiến fan ngỡ ngàng trước nhan sắc và cuộc sống hôn nhân viên mãn. Trải qua 2 lần sinh nở nhưng dường như cơ thể của Tâm Tít vẫn không có nhiều thay đổi. Thậm chí, fan còn nhận xét cô ngày càng đẹp lên. Tuổi U40, cô không bị tăng cân mà còn giữ được dáng nuột nà.

Hotgirl Tâm Tít thường xuyên chia sẻ ảnh gợi cảm trên trang cá nhân. Vẻ ngoài lẫn phong cách của Tâm Tít ngày càng thay đổi so với trước. Người đẹp thường xuyên đăng tải ảnh "khoe khéo" hình thể "nóng bỏng", nhan sắc thăng hạng, nhận "mưa lời khen" từ người hâm mộ.

Cách đây một năm, Tâm Tít đã khiến cộng đồng mạng "chao đảo" khi đăng tải những bức ảnh bikini gợi cảm. Ở tuổi U40, cô được người hâm mộ yêu mến nhận xét là có thân hình "cực phẩm".

Có một vóc dáng vạn người mê như vậy, Tâm Tít phải kỷ luật từ việc ăn uống. Tâm Tít chia sẻ bí quyết là không ăn nhiều tinh bột. Bởi, tinh bột chứa lượng lớn calo và đường.

Ngoài ăn uống khoa học, Tâm Tít còn chịu khó tập luyện để giữ gìn sắc vóc. Phong cách thời trang của Tâm Tít cũng gây chú ý bởi những trang phục thời trang, gợi cảm.

Thời gian qua, cô tập trung thời gian cho người thân, bên cạnh đó thử sức với kinh doanh. Trong những hình ảnh đời thường mà Tâm Tít chia sẻ lên mạng xã hội, không chỉ nhiều dân mạng mà kể cả những hot girl, người đẹp nổi tiếng cũng nhiều lần phải xuýt xoa khen ngợi trước nhan sắc đằm thắm, thần thái kiêu kỳ, sang chảnh của cô.

Nếu trước đây cô gắn liền với hình ảnh dễ thương, trong trẻo thì hiện tại, phong cách đã chuyển hướng rõ rệt sang quyến rũ và sang trọng. Cô khiến nhiều người phải ngưỡng mộ vì nhan sắc "lão hóa ngược".

Rời showbiz đã 10 năm, hiện tại, Tâm Tít được biết đến với cuộc sống sang chảnh và viên mãn bên chồng con.

